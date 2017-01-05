С 28 января по 8 февраля Алматы откроет свои двери для 28-й зимней Всемирной универсиады - крупнейшего спортивного форума, когда-либо проходившего на территории нашей страны.

18 марта выйдет на ринг Геннадий Головкин, а в конце апреля в Алматы состоится “Финал четырех” Кубка УЕФА по футзалу с участием “Кайрата”.

2017 год является предолимпийским. Казахстанские спортсмены поборются за путевки на зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхенчанге Ралли-рейд “Дакар”. Боевые машины “Астаны”

Впервые наша страна выступила на “Дакаре” в 2011 году. И уже на следующий год казахстанский экипаж под управлением Артура Ардавичуса на российском “КамАЗе” завоевал бронзовые медали самого престижного ралли-рейда. Это был фантастический успех казахстанского автоспорта. Нашей команде удалось выиграть один этап и в общем зачете обогнать камазовские коллективы, для которых финишировать вне подиума - нонсенс.

Повторить это достижение больше не удавалось, но традиция участия в “Дакаре” сохранилась. Причем в самые благостные для экономики годы помимо грузового экипажа Казахстан выставлял 4-5 команд в классе внедорожников.

В “Дакаре-2017”, маршрут которого пролегает через территории Парагвая, Боливии и Аргентины, выступают два наших экипажа - грузовой Артура Ардавичуса и легковой Дениса Березовского. Обе команды входят в состав президентского клуба “Астана”.

Примечательно, что экипаж Ардавичуса поменял спонсорскую марку автомобиля и впервые покоряет ралли-рейд на MAN. Два предыдущих года казахстанцы соревновались на “Татре”, так как “КамАЗ” отказался от сотрудничества с “Астаной”.

В классе внедорожников Денис Березовский вместе со штурманом Алексеем Никижевым штурмуют ралли-рейд-2017 на Toyota Land Cruiser 200. На третьем этапе гонки экипаж финишировал 32-м, заняв третью строчку в своем классе Т2 production (автомобили с малым отличием от серийных моделей).

В классе грузовиков “Астана” в составе пилота Ардавичуса, штурмана Сержа Бринкенс и механика Майкла Хьюсмана после двух этапов входила в десятку сильнейших. Однако на 3-м этапе сместилась на 17-ю строчку.

5 января на “Дакаре” состоялся 4-й этап. А финиширует самый опасный и одновременно самый популярный ралли-рейд в мире 14 января в Буэнос-Айресе. Всемирная зимняя Универсиада в Алматы

До старта Всемирной зимней универсиады осталось 23 дня. 29 января на новой 12-тысячной “Алматы Арене” состоится торжественная церемония открытия. Впрочем, соревнования Универсиады начнутся уже 28 января, когда пройдут матчи по хоккею с шайбой.

Это будет большой праздник не только для болельщиков, но и жителей южной столицы. По всему городу пройдут различные культурные мероприятия. Правда, придется терпеть и неудобства, связанные с передвижением. Все-таки Универсиада - самое крупное спортивное событие, которое когда-либо проходило в нашей стране.

В программу Всемирных игр входят 12 видов спорта: фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой (мужчины, женщины), керлинг, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, конькобежный спорт, фристайл.

Универсиада пройдет на восьми спортивных объектах. Это высокогорный каток “Медеу”, лыжно-биатлонный комплекс “Алатау” в Солдатском ущелье, Шымбулак, Дворец спорта имени Балуана Шолака, горно-лыжный курорт “Табаган” в Талгарском районе, международный комплекс лыжных трамплинов “Сункар”. Также соревнования пройдут на двух новых аренах - “Алматы Арена” (ледовый дворец на 12 тысяч зрителей) в Алатауском районе и “Халык Арена” (ледовая арена на три тысячи мест) на пересечении Кульджинского и Талгарского трактов. На “Алматы Арене” состоятся церемонии открытия и закрытия Универсиады.

Специально к Универсиаде в Алматы была построена Атлетическая деревня на пять тысяч человек.

В Алматы приедут более двух тысяч атлетов, более тысячи официальных лиц и спортивных судей.

В Универсиаде будут задействованы три тысячи волонтеров. По прогнозам, Алматы во время Универсиады посетят 30 тысяч туристов из других городов Казахстана и из-за рубежа.

Для казахстанской команды приоритетной задачей является достойное выступление, по итогам которого нужно войти в пятерку лучших.

Профи-бокс. Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс

Бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта 2017 года в Нью-Йорке на знаменитой арене “Мэдисон Сквер Гарден”. В Казахстане будет раннее утро 19 марта. И наверняка добрая половина казахстанских болельщиков поднимется для того, чтобы вновь увидеть победу Головкина.

Дэниелу Джейкобсу 3 февраля 2017 года исполнится 30 лет. В его послужном списке 32 победы, из них 29 нокаутом и одно поражение. В любительском боксе Джейкобс несколько раз становился чемпионом США. В 2003 году он выиграл Олимпийские игры среди юниоров. Для сравнения: в 2003 году Головкин выиграл чемпионат мира, а спустя год стал серебряным призером Олимпийских игр в Афинах.

Другие сравнения также в пользу казахстанского боксера. Так, на счету Головкина 23 победы нокаутом подряд, у Джейкобса - 11. Да и на профессиональном ринге Геннадий (36 боев, 36 побед, из них 33 нокаутом) уже с 2006 года, тогда как Джейкобс перешел в профи на год позже.

Ну и вообще чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBC и WBA (super) в среднем весе Геннадий Головкин безусловный фаворит поединка с Джейкобсом.

24 декабря билеты на шоу Головкина и Джейкобса под названием “Средневесовое безумие” поступили в продажу. Цены на билеты начинаются от ста долларов, а заканчиваются тысячей.

- Многие говорят, что Головкин станет самым серьезным соперником в моем послужном списке. Я бы поспорил с этим: я дрался с Питером Куиллином. На мой взгляд, до боя он выглядел еще более сильным соперником, чем казахстанец. Так как это бокс - здесь всякое может случиться. Думаю, я одержу победу нокаутом или решением судей, - оптимистично заявил Джейкобс.

Впрочем, точно так же говорили и предыдущие соперники Геннадия Головкина.

В 2017-м казахстанец планирует провести не меньше трех поединков. Чемпионат мира по фигурному катанию. Денис Тен и Элизабет Турсынбаева

Слет сильнейших фигуристов планеты пройдет в Хельсинки на “Хартвалл-арене” с 29 марта по 2 апреля. Будут разыграны медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Планируется, что Казахстан на этом соревновании представят бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен и Элизабет Турсынбаева

О том, как ярко горит звезда Тена, известно всем. А вот Турсынбаева пока еще восходящая звездочка.

Уроженка Москвы Турсынбаева является победительницей многих юношеских турниров. На данный момент высшим достижением в ее карьере является бронзовая медаль юношеской Олимпиады 2016 года.

На счету Элизабет есть победы и среди взрослых. В октябре 2015 года она первенствовала на турнире в Канаде Autumn Classic International.

Турсынбаева начала заниматься фигурным катанием в Москве. Тренировалась под руководством таких известных специалистов, как Елена Водорезова (Буянова), Этери Тутберидзе и другие.

Сейчас Элизабет живет и тренируется в Канаде под руководством двукратного серебряного призера Олимпийских игр Брайана Орсера. Отметим, что среди учеников Орсера - олимпийский чемпион 2014 года Юдзуру Ханю.

У Казахстана только одна медаль за всю историю выступления на чемпионатах. В 2013 году в канадском Лондоне Денис Тен завоевал бронзу.

В 2016 году в Бостоне Тен занял 11-е место, а в женском одиночном катании Элизабет Турсынбаева была 12-й. Кубок УЕФА по футзалу. “Финал четырех” на “Алматы Арене”

В конце апреля алматинский “Кайрат” поборется за самый престижный европейский трофей клубного футзала с “Югрой” (Россия), “Интером” (Испания) и “Спортингом” (Португалия). “Финал четырех” пройдет на новой 12-тысячной “Алматы Арене”.

Алматинская команда участвовала в “Финале четырех” семь раз - в сезонах-2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2014/15. Дважды “Кайрат” выигрывал Кубок УЕФА - в сезонах-2012/13 и 2014/15.

Все идет к тому, что “Кайрат” выиграет Кубок УЕФА в третий раз. По мнению специалистов, в этом году алматинцы собрали сильнейший состав за всю свою историю.

- Я надеюсь, что мы возьмем титул с помощью наших болельщиков, - говорил после выхода в “Финал четырех” главный тренер “Кайрата” Какау.

В прошлом сезоне “Кайрат” не попал в “Финал четырех”, проиграв российскому “Газпрому-Югре”, который в итоге и победил в турнире.

Самым же титулованным нашим соперником по “Финалу четырех” 2017 года является испанский “Интер”, трижды выигрывавший Кубок УЕФА. Чемпионат мира по хоккею (дивизион 1А). Дорога в Киев

От сборной Казахстана по хоккею с шайбой болельщики в этом году ждут очередного возвращения в элиту мирового хоккея. Как известно, наша команда четвертый раз кряду - в 2010, 2012, 2014 и 2016 годах - не смогла задержаться в классе сильнейших. Из-за этого нашу команду давно уже называют командой-лифт.

В Киеве с 22 по 28 апреля казахстанцы попытаются завоевать путевку в высший класс. Соперниками нашей команды будут сборные Венгрии, Украины, Польши, Австрии и Кореи. Для того, чтобы пробиться наверх, нашей команде необходимо занять первое или второе место в турнире.

Впрочем, сделать это будет непросто. На две путевки помимо казахстанцев претендуют также хозяева площадки и венгры.

Помимо вылета из высшего дивизиона в 2016 году сборная Казахстана не смогла завоевать путевку на Олимпийские игры 2018 года. (Продолжение в следующем номере)