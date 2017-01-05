ТЕХНОЛОГИЯ ХАОСА
Подробнее >>>
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ОТДЫХ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Спортивный 2017-й Спорт

С 28 января по 8 февраля Алматы откроет свои двери для 28-й зимней Всемирной универсиады - крупнейшего спортивного форума, когда-либо проходившего на территории нашей страны.
18 марта выйдет на ринг Геннадий Головкин, а в конце апреля в Алматы состоится “Финал четырех” Кубка УЕФА по футзалу с участием “Кайрата”.
2017 год является предолимпийским. Казахстанские спортсмены поборются за путевки на зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхенчанге

 

 

Ралли-рейд “Дакар”. Боевые машины “Астаны”
Впервые наша страна выступила на “Дакаре” в 2011 году. И уже на следующий год казахстанский экипаж под управлением Артура Ардавичуса на российском “КамАЗе” завоевал бронзовые медали самого престижного ралли-рейда. Это был фантастический успех казахстанского автоспорта. Нашей команде удалось выиграть один этап и в общем зачете обогнать камазовские коллективы, для которых финишировать вне подиума - нонсенс.
Повторить это достижение больше не удавалось, но традиция участия в “Дакаре” сохранилась. Причем в самые благостные для экономики годы помимо грузового экипажа Казахстан выставлял 4-5 команд в классе внедорожников.
В “Дакаре-2017”, маршрут которого пролегает через территории Парагвая, Боливии и Аргентины, выступают два наших экипажа - грузовой Артура Ардавичуса и легковой Дениса Березовского. Обе команды входят в состав президентского клуба “Астана”.
Примечательно, что экипаж Ардавичуса поменял спонсорскую марку автомобиля и впервые покоряет ралли-рейд на MAN. Два предыдущих года казахстанцы соревновались на “Татре”, так как “КамАЗ” отказался от сотрудничества с “Астаной”.
В классе внедорожников Денис Березовский вместе со штурманом Алексеем Никижевым штурмуют ралли-рейд-2017 на Toyota Land Cruiser 200. На третьем этапе гонки экипаж финишировал 32-м, заняв третью строчку в своем классе Т2 production (автомобили с малым отличием от серийных моделей).
В классе грузовиков “Астана” в составе пилота Ардавичуса, штурмана Сержа Бринкенс и механика Майкла Хьюсмана после двух этапов входила в десятку сильнейших. Однако на 3-м этапе сместилась на 17-ю строчку.
5 января на “Дакаре” состоялся 4-й этап. А финиширует самый опасный и одновременно самый популярный ралли-рейд в мире 14 января в Буэнос-Айресе.

 

 

Всемирная зимняя Универсиада в Алматы
До старта Всемирной зимней универсиады осталось 23 дня. 29 января на новой 12-тысячной “Алматы Арене” состоится торжественная церемония открытия. Впрочем, соревнования Универсиады начнутся уже 28 января, когда пройдут матчи по хоккею с шайбой.
Это будет большой праздник не только для болельщиков, но и жителей южной столицы. По всему городу пройдут различные культурные мероприятия. Правда, придется терпеть и неудобства, связанные с передвижением. Все-таки Универсиада - самое крупное спортивное событие, которое когда-либо проходило в нашей стране.
В программу Всемирных игр входят 12 видов спорта: фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой (мужчины, женщины), керлинг, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, конькобежный спорт, фристайл.
Универсиада пройдет на восьми спортивных объектах. Это высокогорный каток “Медеу”, лыжно-биатлонный комплекс “Алатау” в Солдатском ущелье, Шымбулак, Дворец спорта имени Балуана Шолака, горно-лыжный курорт “Табаган” в Талгарском районе, международный комплекс лыжных трамплинов “Сункар”. Также соревнования пройдут на двух новых аренах - “Алматы Арена” (ледовый дворец на 12 тысяч зрителей) в Алатауском районе и “Халык Арена” (ледовая арена на три тысячи мест) на пересечении Кульджинского и Талгарского трактов. На “Алматы Арене” состоятся церемонии открытия и закрытия Универсиады.
Специально к Универсиаде в Алматы была построена Атлетическая деревня на пять тысяч человек.
В Алматы приедут более двух тысяч атлетов, более тысячи официальных лиц и спортивных судей.
В Универсиаде будут задействованы три тысячи волонтеров. По прогнозам, Алматы во время Универсиады посетят 30 тысяч туристов из других городов Казахстана и из-за рубежа.
Для казахстанской команды приоритетной задачей является достойное выступление, по итогам которого нужно войти в пятерку лучших.

 


Профи-бокс. Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс
Бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта 2017 года в Нью-Йорке на знаменитой арене “Мэдисон Сквер Гарден”. В Казахстане будет раннее утро 19 марта. И наверняка добрая половина казахстанских болельщиков поднимется для того, чтобы вновь увидеть победу Головкина.
Дэниелу Джейкобсу 3 февраля 2017 года исполнится 30 лет. В его послужном списке 32 победы, из них 29 нокаутом и одно поражение. В любительском боксе Джейкобс несколько раз становился чемпионом США. В 2003 году он выиграл Олимпийские игры среди юниоров. Для сравнения: в 2003 году Головкин выиграл чемпионат мира, а спустя год стал серебряным призером Олимпийских игр в Афинах.
Другие сравнения также в пользу казахстанского боксера. Так, на счету Головкина 23 победы нокаутом подряд, у Джейкобса - 11. Да и на профессиональном ринге Геннадий (36 боев, 36 побед, из них 33 нокаутом) уже с 2006 года, тогда как Джейкобс перешел в профи на год позже.
Ну и вообще чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBC и WBA (super) в среднем весе Геннадий Головкин безусловный фаворит поединка с Джейкобсом.
24 декабря билеты на шоу Головкина и Джейкобса под названием “Средневесовое безумие” поступили в продажу. Цены на билеты начинаются от ста долларов, а заканчиваются тысячей.
- Многие говорят, что Головкин станет самым серьезным соперником в моем послужном списке. Я бы поспорил с этим: я дрался с Питером Куиллином. На мой взгляд, до боя он выглядел еще более сильным соперником, чем казахстанец. Так как это бокс - здесь всякое может случиться. Думаю, я одержу победу нокаутом или решением судей, - оптимистично заявил Джейкобс.
Впрочем, точно так же говорили и предыдущие соперники Геннадия Головкина.
В 2017-м казахстанец планирует провести не меньше трех поединков.

 

 

Чемпионат мира по фигурному катанию. Денис Тен и Элизабет Турсынбаева
Слет сильнейших фигуристов планеты пройдет в Хельсинки на “Хартвалл-арене” с 29 марта по 2 апреля. Будут разыграны медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Планируется, что Казахстан на этом соревновании представят бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен и Элизабет Турсынбаева
О том, как ярко горит звезда Тена, известно всем. А вот Турсынбаева пока еще восходящая звездочка.
Уроженка Москвы Турсынбаева является победительницей многих юношеских турниров. На данный момент высшим достижением в ее карьере является бронзовая медаль юношеской Олимпиады 2016 года.
На счету Элизабет есть победы и среди взрослых. В октябре 2015 года она первенствовала на турнире в Канаде Autumn Classic International.
Турсынбаева начала заниматься фигурным катанием в Москве. Тренировалась под руководством таких известных специалистов, как Елена Водорезова (Буянова), Этери Тутберидзе и другие.
Сейчас Элизабет живет и тренируется в Канаде под руководством двукратного серебряного призера Олимпийских игр Брайана Орсера. Отметим, что среди учеников Орсера - олимпийский чемпион 2014 года Юдзуру Ханю.
У Казахстана только одна медаль за всю историю выступления на чемпионатах. В 2013 году в канадском Лондоне Денис Тен завоевал бронзу.

 


В 2016 году в Бостоне Тен занял 11-е место, а в женском одиночном катании Элизабет Турсынбаева была 12-й.

 

 

Кубок УЕФА по футзалу. “Финал четырех” на “Алматы Арене”
В конце апреля алматинский “Кайрат” поборется за самый престижный европейский трофей клубного футзала с “Югрой” (Россия), “Интером” (Испания) и “Спортингом” (Португалия). “Финал четырех” пройдет на новой 12-тысячной “Алматы Арене”.
Алматинская команда участвовала в “Финале четырех” семь раз - в сезонах-2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2014/15. Дважды “Кайрат” выигрывал Кубок УЕФА - в сезонах-2012/13 и 2014/15.
Все идет к тому, что “Кайрат” выиграет Кубок УЕФА в третий раз. По мнению специалистов, в этом году алматинцы собрали сильнейший состав за всю свою историю.
- Я надеюсь, что мы возьмем титул с помощью наших болельщиков, - говорил после выхода в “Финал четырех” главный тренер “Кайрата” Какау.
В прошлом сезоне “Кайрат” не попал в “Финал четырех”, проиграв российскому “Газпрому-Югре”, который в итоге и победил в турнире.
Самым же титулованным нашим соперником по “Финалу четырех” 2017 года является испанский “Интер”, трижды выигрывавший Кубок УЕФА.

 

 

Чемпионат мира по хоккею (дивизион 1А). Дорога в Киев
От сборной Казахстана по хоккею с шайбой болельщики в этом году ждут очередного возвращения в элиту мирового хоккея. Как известно, наша команда четвертый раз кряду - в 2010, 2012, 2014 и 2016 годах - не смогла задержаться в классе сильнейших. Из-за этого нашу команду давно уже называют командой-лифт.
В Киеве с 22 по 28 апреля казахстанцы попытаются завоевать путевку в высший класс. Соперниками нашей команды будут сборные Венгрии, Украины, Польши, Австрии и Кореи. Для того, чтобы пробиться наверх, нашей команде необходимо занять первое или второе место в турнире.
Впрочем, сделать это будет непросто. На две путевки помимо казахстанцев претендуют также хозяева площадки и венгры.
Помимо вылета из высшего дивизиона в 2016 году сборная Казахстана не смогла завоевать путевку на Олимпийские игры 2018 года.

(Продолжение в следующем номере)

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 988 раз Просмотров: 988 опубликовал: Verstka Вчера, 14:30 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Январь 2017 (26)
Декабрь 2016 (162)
Ноябрь 2016 (156)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390