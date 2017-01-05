Победитель этапа Кубка мира по шорт-треку Абзал Ажгалиев ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ШОРТ-ТРЕКУ. ГОЛЛАНДСКИЙ ЭКЗАМЕН

С 10 по 12 марта в Роттердаме пройдет чемпионат мира по шорт-треку. Для казахстанцев это соревнование станет своеобразным экзаменом по итогам сезона-2016/17.

И хотя сезон-2016/17 далеко еще не закончен (впереди Универсиада в Алматы, Азиатские игры, а также этапы Кубка мира), его уже можно назвать удачным. Дело в том, что в конце 2016 года казахстанский шорт-трек добился исторического достижения. Впервые в своей истории наши спортсмены выиграли золотую медаль этапа Кубка мира по шорт-треку. Отличился Абзал Ажгалиев. Уникальное событие произошло в Солт-Лейк-Сити на дистанции 500 метров. Вскоре достижение повторил Нурберген Жумагазиев на 1000-метровке. А затем уже Денис Никиша завоевал серебро на дистанции 500 метров. И все это в соперничестве с олимпийскими чемпионами, многократными победителями мировых первенств...

До Олимпийских игр 2014 года казахстанский шорт-трек никаких успехов не имел. А вот в Сочи наша мужская эстафетная сборная в составе Абзала Ажгалиева, Айдара Бекжанова, Дениса Никишы и Нурбергена Жумагазиева сенсационно пробилась в финал, то есть в пятерку сильнейших команд мира.

Достижения нашей команды связывались с именем корейского специалиста Джанг Квон Оука. Затем сборную Казахстана возглавил экс-главный тренер сборной Нидерландов Джарун Оттер. По контракту Оттер готовит нашу команду к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчанге (Корея), где, похоже, шорт-трек станет нашим ударным видом спорта. На Кубке конфедераций в России выступит и сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ ПО ФУТБОЛУ. ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ПЕРЕД ЧЕМПИОНАТОМ

С 17 июня по 2 июля в Сочи, Казани, Санкт-Петербурге и Москве состоится Кубок конфедераций по футболу. В нем примут участие хозяева турнира, действующий чемпион мира и победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями. Это Африканская конфедерация футбола (КАФ), Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ), Союз европейских ассоциаций футбола (УЕФА), Азиатская конфедерация футбола (АФК), конфедерация футбола Океании (ОФК), конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

На данный момент известны семь участников турнира из восьми: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (обладатель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015, КОНКАКАФ), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК 2016) и Португалия (чемпион Европы-2016).

Восьмой участник Кубка конфедераций определится в Кубке африканских наций-2017 с 14 января по 5 февраля.

Как известно, Кубок конфедераций проводится за год до чемпионата мира и является тестовым турниром для организаторов и тренировочным для его участников. Тем не менее интерес к кубку во всем мире высокий.

Уверены, что и казахстанские болельщики пожелают посетить матчи Кубка конфедераций-2017. Все-таки впервые столь представительный футбольный турнир пройдет по соседству. Олимпийский чемпион-2016 по боксу Данияр Елеусинов ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БОКСУ. БОЕВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВА

С 25 августа по 3 сентября в Гамбурге состоится 19-й чемпионат мира по боксу среди мужчин. Чемпионаты мира проводятся раз в два года, и внимание к ним в Казахстане традиционно высокое. Правда, турнир этого года промежуточный - до следующей Олимпиады еще три года. Но в этом есть и плюсы. Тренерский штаб сборной Казахстана имеет возможность проверить в боевых условиях ближайший резерв команды.

На прошлом чемпионате-2015 казахстанцы взяли только две медали. По серебру на свой счет записали Иван Дычко и Данияр Елеусинов. Оба позже отличились и в Рио-де-Жанейро. Как известно, Елеусинов завоевал золото, а Дычко - бронзу.

А вот на домашнем турнире, который проходил в 2013 году в Алматы, казахстанцы взяли восемь наград (четыре золота, два серебра, две бронзы) и заняли первое место в общекомандном зачете.

Всего же по совокупному количеству медалей чемпионатов мира, которые проводятся с 1974 года (первые чемпионаты проходили раз в четыре года), у Казахстана 34 медали (по 10 золотых и серебряных, 14 бронзовых) и четвертое место в общей таблице. Первая позиция у Кубы, вторая - у России, третья - у США.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро наша команда завоевала золото (Данияр Елеусинов), два серебра (Василий Левит, Адильбек Ниязымбетов) и две бронзы (Иван Дычко и Дарига Шакимова среди девушек).

(Продолжение в ближайших номерах)