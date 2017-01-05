Идея изменения формата чемпионатов мира значилась в предвыборной программе Джанни Инфантино, ставшего президентом ФИФА в феврале прошлого года. А в течение нескольких последних месяцев в футбольном сообществе велась дискуссия по поводу того, каким он должен быть. В идее укрупнения формата эксперты обнаруживали немало недостатков. Президент ФИФА Джанни Инфантино увеличил количество команд на чемпионате мира-2026 до 48

Они вполне очевидны. Во-первых, это, несомненно, размоет уровень чемпионата мира, как бы активно Джанни Инфантино ни акцентировал внимание на командах, добившихся хороших результатов на свежих топ-турнирах, невзирая на их отсутствие в прошлом, например, на вышедших в четвертьфинал чемпионата мира 2014 года костариканцах. Укрупняя чемпионат мира, ФИФА увеличит квалификационные квоты не только для Европы и Южной Америки, где гораздо больше, чем предусмотрено ими, сильных, имеющих в составе суперзвезд сборных, но и для других региональных конфедераций - североамериканской (CONCACAF), азиатской (AFC), африканской (CAF), а также стран Океании (OFC). Причем предполагается, что если европейская квота будет скорректирована несущественно (рассматривался вариант 16 команд против 13), то, допустим, квоты Азии и Африки могут быть раздуты примерно в два раза. В 2014 году у них было соответственно пять и четыре путевки, в 2026-м может быть по девять (правда, окончательно квоты еще не утверждены). Проецируя исход квалификации к бразильскому первенству на первенство в новом формате, нетрудно обнаружить, что в нем может появиться целая группа сборных со скромнейшими бэкграундом и подбором игроков.

В предыдущем чемпионате мира - в 2014 году в Бразилии - приняли участие 32 команды. Как обычно, всем участникам, кроме хозяев, пришлось пробиваться в финальную стадию через квалификацию. Если бы у нее был тот формат, который ФИФА впервые применит в 2026 году, то среди тех, кому удалось преодолеть отбор, обнаружилось бы несколько совершенно загадочных для подавляющего большинства болельщиков команд. ШАНС ДЛЯ СЛАБЫХ

Например, у Азии в 2014-м были четыре гарантированные путевки. Они достались сборным Ирана, Южной Кореи, Японии и Австралии, у каждой из которых был солидный опыт участия в топ-турнирах и солидный набор игроков с послужным списком в виде выступления в сильных европейских лигах. Новый формат точно присоединил бы к ним финишировавшие следом за лучшими сборные Иордании и Узбекистана. Ни у той, ни у другой нет абсолютно никакого опыта участия в топ-турнирах, а единственным более или менее заметным футболистом в их составах является, пожалуй, полузащитник Одил Ахмедов, недавно отправившийся из “Краснодара” в Китай. Кроме того, путевка наверняка досталась бы еще более таинственным, чем даже иорданцы, оманцам - сборной из девятого десятка рейтинга ФИФА.

В зоне CONCACAF путевки могли получить команды Панамы и Ямайки. В квалификационном турнире они на двоих одержали всего одну победу в 20 матчах против не самых могучих оппонентов (в Бразилию, финишировав выше, отправились США, Коста-Рика, Гондурас и Мексика).

От Океании, вообще оставшейся без представителей на чемпионате мира, в Бразилию полетела бы сборная Новой Зеландии, с треском проигравшая квалификационный стык мексиканцам: счет по итогам двух матчей - 3:9. ЧИСТЫЙ ВЫИГРЫШ

Во-вторых, целый ряд специалистов уже указал на то, что расширение чемпионата мира приведет и к росту расходов его организаторов. Причем, вероятно, к довольно заметному росту: потребуется больше стадионов, других инфраструктурных объектов, обслуживающего персонала. Уже сейчас не так много стран, готовых претендовать на чемпионаты мира. Вскоре их круг может еще сузиться.

В-третьих, вопросы вызывает формула проведения финальной стадии. В одобренном советом проекте плей-офф предшествует групповой этап, на котором будет сформировано 16 групп по три сборных в каждой. Дальше пройдут по две лучшие. Между тем давно признано, что нечетное количество участников группового турнира - это скверный вариант. А такой, какой выбрала ФИФА, - вдвойне скверный. При нем в заключительный день турнира одна из команд, уже сыгравшая оба своих матча, будет наблюдать за встречей своих соперников. И чрезвычайно велика вероятность такого результата, который устроит обеих, чтобы отцепить отдыхающих оппонентов.

Впрочем, столь же очевидно, почему совет ФИФА все же предпочел закрыть на эти минусы глаза.

Заседанию совета ФИФА предшествовала рассылка его членам отчета экспертной группы федерации с прогнозом последствий реформы. Так вот, ключевая часть отчета посвящена коммерческим выгодам от укрупнения. По мнению нанятых ФИФА аналитиков, увеличив количество сборных с 32 до 48, а количество матчей на чемпионате мира с 64 до 80, головная структура обеспечит привлечение дополнительных доходов в размере приблизительно одного миллиарда долларов по сравнению с запланированными от российского первенства (они должны составить около 5,5 миллиарда - на 1,5 миллиарда больше, чем от бразильского). Расходы также, разумеется, будут выше, но, как считают авторы доклада, - лишь на 335 миллионов долларов. То есть ФИФА ожидает чистый выигрыш от укрупнения в размере до 650 миллионов долларов. А ЧТО ЖЕ СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА?

Для сборной Казахстана такая реформа шансы на попадание на мундиаль практически не изменит. Они, скорее всего, останутся, как и сейчас, ничтожными.

Как известно, Казахстан входит в УЕФА, а для европейской зоны количество путевок планируется увеличить только на три. Вместо нынешних 13 квот их станет 16.

В отборочном турнире чемпионата мира-2018 сборная Казахстана после четырех туров в группе Е занимает с двумя очками последнее, 6-е место. В финальную же часть чемпионата напрямую выходят только победители групп, а команды, занявшие вторые места в группах, играют стыковые матчи.

Даже если бы на мундиаль отбирались по две лучшие сборные из каждой группы, подняться на второе место для нашей команды нереально, хотя до окончания квалификации сборным предстоит сыграть еще по 6 матчей.

Конечно, до отборочного цикла чемпионата мира 2026 года еще есть время для того, чтобы поднять уровень казахстанского футбола, но ведь и соперники не стоят на месте.

А вот финансовые дивиденды от реформы казахстанский футбол получит существенные. Дело в том, что ФИФА обещало большие денежные бонусы для всех национальных федераций. В период с 2011 по 2014 год они составляли 2,05 миллиона долларов ежегодно. Господин Инфантино гарантировал каждой, в том числе и Федерации футбола Казахстана, по 5 миллионов долларов в качестве предвыборного обещания.

Понятно, что деньги нужно как-то добывать, а увеличение количества команд на чемпионате мира как раз и предоставляет такую возможность ФИФА.