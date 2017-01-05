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Самый популярный футбольный клуб страны Спорт

Более четверти отпрошенных (26,4 процента) отдали свои симпатии “Астане”. Команда “Актобе” расположилась в таблице популярности на второй строчке (20,1 процента). За алматинский “Кайрат” болеют 18, 3 процента респондентов. Итого за три вышеназванных клуба болеют более 65 процентов любителей футбола страны.
Стабильные успехи “Астаны” в европейских кубках и тотальная гегемония столичной команды во внутренних турнирах последних трех лет существенно изменили расклад популярности казахстанских футбольных клубов. География болельщиков “Астаны” впечатляет - за бирюзово-желтых болеют по всей стране. Фанаты “Астаны” есть практически в каждом городе Казахстана. Растет популярность клуба и в самой столице - количество активных болельщиков клуба за последний год утроилось. И это при том что “Астане” всего 7 лет.
Столичная команда является базовым клубом национальной сборной Казахстана.

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Просмотрено: 58 раз Просмотров: 58 опубликовал: Verstka Сегодня, 11:30 Напечатать Комментарии (0)
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