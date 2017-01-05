Более четверти отпрошенных (26,4 процента) отдали свои симпатии “Астане”. Команда “Актобе” расположилась в таблице популярности на второй строчке (20,1 процента). За алматинский “Кайрат” болеют 18, 3 процента респондентов. Итого за три вышеназванных клуба болеют более 65 процентов любителей футбола страны.

Стабильные успехи “Астаны” в европейских кубках и тотальная гегемония столичной команды во внутренних турнирах последних трех лет существенно изменили расклад популярности казахстанских футбольных клубов. География болельщиков “Астаны” впечатляет - за бирюзово-желтых болеют по всей стране. Фанаты “Астаны” есть практически в каждом городе Казахстана. Растет популярность клуба и в самой столице - количество активных болельщиков клуба за последний год утроилось. И это при том что “Астане” всего 7 лет.

Столичная команда является базовым клубом национальной сборной Казахстана.