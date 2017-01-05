Всего сборная Казахстана на Мемориале Гранаткина выступала четыре раза (сам турнир с перерывами проводится с 1981 года). Дважды казахстанцы оказывались на последних местах в итоговом рейтинге, а в 2016 году заняли 10-ю строчку в таблице.

Вот и в этот раз никто от нашей команды подвигов в Санкт-Петербурге не ожидал. Тем более примерно половину нашей команды составляли ребята 2000 года рождения, то есть были на год младше заявленного возраста. И даже главный тренер нашей команды Александр Кузнецов о перспективах своих подопечных на турнире высказывался очень осторожно. Мол, сбор провели только один, команда молодая, будем, конечно, биться, но сюрпризов ждать не стоит.

Сюрпризы начались сразу же с первой игры, когда казахстанцы в своей группе С сыграли вничью со Словакией - 0:0. Во втором матче наши футболисты добыли очко в игре с Азербайджаном, который считался одним из фаворитов группы, - 2:2. При этом казахстанцы дважды вели в счете.

В третьем поединке подопечные Александра Кузнецова нокаутировали Литву со счетом 2:0, которая имела 4 очка и претендовала на выход в четвертьфинал. При этом казахстанцы не реализовали на 90-й минуте пенальти.

В итоге в группе С наша команда с 5 очками заняла первое место и вместе со словаками, также набравшими пять баллов, вышла в 1/4 финала.

В четвертьфинале казахстанцы обыграли Словению со счетом 2:0, обеспечив себе выход в полуфинал.

Говорят, что аппетит приходит во время еды. Вот и казахстанские болельщики после успеха в четвертьфинале размечтались о финале и даже о победе в престижном турнире.

Матч с греками получился тяжелым для нашей команды. На 18-й минуте казахстанцы открыли счет. Отличился с пенальти Айдос Орал, а в конце первого тайма на 42-й минуте за второе предупреждение был удален Жанали Пайруз.

Тем не менее после перерыва подопечные Александра Кузнецова провели второй мяч. Гол снова забил Айдос Орал, ставший по итогам турнира с тремя мячами лучшим бомбардиром нашей команды.

На 58-й минуте греки один мяч отквитали. Давление на ворота казахстанцев усиливалось, но отлично провел встречу голкипер сборной Казахстана Даниил Устименко. В итоге казахстанцы довели мяч до заслуженной победы - 2:1.

Отметим, что даже в меньшинстве казахстанцы не забывали об острых контратаках и имели несколько реальных шансов для того, чтобы увеличить счет и не доводить игру до нервной концовки.

В финале казахстанцам противостояла сборная России, одержавшая до этого пять побед в пяти матчах.

На 27-й минуте хозяева турнира открыли счет. Несмотря на попытки и голевые моменты, казахстанцы распечатать ворота соперника не смогли. В результате минимальное поражение нашей команды в финале - 0:1 и второе итоговое место в Мемориале Гранаткина.

Сразу два индивидуальных приза получили игроки сборной Казахстана. Лучшим полузащитником признан Айдос Орал (“Шахтер”, Караганда), а приз лучшему нападающему получил Еркебулан Сейдахмет (“Монтажник”, Тараз), на счету которого два мяча.

Примечательно, что российские СМИ в составе нашей команды отметили Сейдахмета как футболиста с большим будущим. Ну что ж, поживем-увидим.

В аэропорту Алматы нашу команду болельщики встретили как победителей.

Итоговый рейтинг Мемориала Гранаткина-2017. 1. Россия. 2. Казахстан. 3. Греция. 4 Санкт-Петербург. 5. Словакия. 6. Латвия. 7. Словения. 8. Болгария. 9. Азербайджан. 10. Беларусь. 11. Молдова. 12. Эстония. 13. Литва. 14. Иран. 15. Таджикистан. 16. Индия