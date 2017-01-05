

Продолжают заселяться участники Универсиады в атлетическую деревню.

Мужская сборная Казахстана по хоккею с шайбой в рамках подготовки к Универсиаде 25 января на “Халык Арене” сыграла товарищеский матч с хоккейным клубом “Алматы”

Универсиада в эти дни стала ближе для жителей областных центров всей страны. 25 января состоялась церемония зарождения огня в Астане, о которой мы сообщали в прошлом номере. А вчера церемонии зарождения огней прошли в Петропавловске, Кокшетау, Костанае, Павлодаре, Караганде и Усть-Каменогорске.

В Кокшетау огонь везли верхом на коне по льду озера Копа, а в Павлодаре один из участков эстафеты прошел с участием упряжки из четверки собак породы хаски.

27 января огонь зажгут в Уральске, Актобе, Атырау и Актау, 28 января - в Кызылорде, Таразе, Шымкенте и Талдыкоргане.

И, наконец, 29 января церемония зарождения огня и эстафета пройдут в Алматы.

Отметим, что во всех 16 городах Казахстана состоялись или еще состоятся собственные церемонии зарождения огня и пройдет своя эстафета. Затем огни в специальных колбах доставят в Алматы, где они будут храниться в специальном месте в центре атлетической деревни. Огонь из Астаны прилетел в Алматы самолетом, и теперь он ждет своего часа в хранилище.

Всего специальных колб с огнями шестнадцать. Во время церемонии открытия Универсиады на “Алматы Арене” шестнадцать огоньков с помощью шестнадцати факелоносцев из всех регионов страны сольются в одно большое пламя Универсиады, символизируя, таким образом, единство всего Казахстана. АЛМАТИНСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ В Алматы церемония зарождения огня Универсиады и эстафета состоятся в последнюю очередь, 29 января. Огонь Универсиады будет зажжен в КазНУ имени аль-Фараби, а финиширует в новом ледовом дворце “Алматы Арена” в кульминационный момент церемонии открытия Игр.

Эстафета огня в Алматы будет самой длинной. Так, в других областных центрах и столице маршрут эстафеты составил 12 километров. В южной столице огонь преодолеет дистанцию в 20 километров и посетит практически все спортивные объекты, на которых пройдет Универсиада. В том числе на “Медеу” и “Шымбулаке”.

Среди тех, кто побежит с факелом Универсиады в Алматы, олимпийские чемпионы Ольга Шишигина (легкая атлетика, 2000 год), Жаксылык Ушкемпиров (классическая борьба, 1980 год), серебряный призер Олимпиады-2000 Ислам Байрамуков (вольная борьба), серебряная медалистка Олимпиады-2010 в Ванкувере Елена Хрусталева (биатлон), гроссмейстер среди женщин Жансая Абдумалик и другие.

Движение транспорта в этот день в южной столице будет ограничено. Однако, как сообщает ДВД Алматы, улицы не будут перекрыты единовременно. Дороги, по которым пройдет эстафета, сразу же будут открыты. РАВНЕНИЕ НА ФЛАГ!

В атлетическую деревню продолжают заселяться участники Универсиады. В деревне 26 января прошла торжественная церемония подъема государственных флагов Казахстана и Китая.

- Уважаемые участники Универсиады! От лица организационного комитета я приветствую вас на гостеприимной казахстанской земле, в городе тысячи красок, в городе с тысячелетней историей, - говорил во время церемонии мэр атлетической деревни олимпийский чемпион 2012 года по боксу Серик Сапиев. - Мы хотим, чтобы атлетическая деревня стала прообразом мирного сосуществования людей разных культур, которые живут в мире и согласии, как в нашем многонациональном и дружном Казахстане. В атлетической деревне созданы все условия для вашего пребывания, я как мэр деревни и вся моя команда будем в вашем распоряжении 24 часа в сутки, готовы оказать любую помощь. Добро пожаловать в Алматы!

“Атлетическая деревня с каждым днем преображается, приезжает все больше спортсменов, и сама атмосфера создает ощущение, что здесь скоро будет что-то большое и грандиозное, - сказала член сборной Казахстана по конькобежному спорту и участница предстоящей Универсиады Екатерина Айдова. - Все ребята довольны, и я в том числе, мне есть с чем сравнивать, я участвовала в двух олимпиадах. Могу сказать, что организация, проживания и питание спортсменов просто на высшем уровне”.

Всего в деревне во время соревнований будут жить около двух тысяч спортсменов.

Атлетическая деревня (по ул. Момышулы, севернее пр. Рыскулова, рядом с “Алматы Ареной”) состоит из 14 зданий и трех блоков обслуживания, расположенных буквой U (Universiade). По архитектурному замыслу все объекты образуют силуэт Солнечного человека, известного по изображению на древних наскальных рисунках.

Между 14-этажными жилыми зданиями расположен главный административный центр - операционной блок, в котором располагаются офис организаторов, столовая на 1000 человек, зона отдыха. В этом блоке организован Музей традиционных музыкальных инструментов с использованием интерактивных технологий. ХОККЕИСТЫ ГОТОВЫ К БОЮ

Сборная Казахстана по хоккею с шайбой в рамках подготовки к Универсиаде 25 января на льду “Халык Арена” сыграла товарищеский матч с хоккейный клубом “Алматы”.

Основное время поединка завершилось вничью со счетом 4:4, но по буллитам сильнее были сборники.

Впрочем, результат этого матча не имеет значения. По словам главного тренера нашей команды Сергея Старыгина, к стартовому матчу с Китаем 28 января сборная Казахстана будет готова на все сто процентов.

- У нас на Универсиаде одна цель - победа в каждом матче и в турнире в целом, - отметил Старыгин.