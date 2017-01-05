

В этом году в формат соревнований внесены изменения из-за сокращения количества клубов. Теперь 12 команд будут разделены на три группы по континентам, а победители получат путевки в плей-офф. Astana Arlans вошла в группу под названием “Азия” и будет сражаться с Russian Boxing Team, China Dragons и Uzbek Tigers.

В группу “Америка” попали Argentina Condors, Cuba Domadores, Colombia Heroicos и Venezuela Caciques.

Квартет “Африка/Европа” составили Morocco Atlas Lions, Italia Thunder, France Boxing Team и British Lionhearts.

Новый сезон WSB стартует в феврале. В апреле определятся участники плей-офф, а в июне пройдет финал. Из групп в четвертьфинал выйдут по два победителя, а также два лучших клуба из тех, которые заняли третьи места.

“В принципе, выбор такого регламента соревнований - это нормально. С каждого континента отбираются лучшие команды, и они продолжают борьбу. Это рационально и поможет выявить лучших спортсменов континента и далее - мира, войти в число которых у наших боксеров есть все шансы”, - прокомментировал новшества, введенные боксерской ассоциацией в новом сезоне, генеральный менеджер клуба олимпийский чемпион Серик Сапиев.

На фоне изменений формата проведения Всемирной серии бокса в клубе Astana Arlans в период межсезонья также произошли значительные перемены. В частности, состав команды обновился и сократился на треть.

В этом году было принято решение об оптимизации бюджета клуба, в связи с чем в основной состав клуба вошли лишь 20 боксеров (в прошлом сезоне - 30), и практически каждый из них может выйти на ведущую позицию. По словам старшего тренера команды Нурлана Акурпекова, столичный клуб попал в непростой квартет, а от него и его подопечных ждут только первого места.

Генеральный менеджер Серик Сапиев подчеркнул, что в новом сезоне в клубе будут выступать сильнейшие боксеры страны. То есть как чемпионы и призеры недавнего первенства Казахстана, так и герои Олимпиады-2016.

“В новом сезоне мы тщательно и взвешенно отобрали самых лучших, включили в состав команды как молодых и талантливых ребят, так и боксеров с хорошим соревновательным опытом. Считаю, что предстоящий сезон WSB запомнится нам яркими выступлениями наших спортсменов, зрелищным шоу для казахстанских болельщиков. Кроме того, мы по-прежнему взяли за основу идею популяризации спорта в регионах, поэтому все матчи пройдут в разных городах нашей страны”, - заявил исполнительный директор президентского клуба “Астана” Аманбек Кульчиков.

Одной из важных новостей предстоящего сезона для Astana Arlans является выбор нового капитана команды - Олжаса Саттыбаева - экс-боксера сборной Казахстана в весовой категории до 52 кг, чемпиона пятого сезона WSB и участника Олимпиады в Рио.

Кроме того, в новом сезоне в Astana Arlans выступят такие яркие молодые спортсмены, как чемпион пятого сезона WSB Темиртас Жусупов (49 кг), участник Олимпийских игр в Лондоне призер чемпионата РК-2016 Ильяс Сулейменов (56 кг), финалист чемпионата РК чемпион WSB 2015 года Закир Сафиуллин (60 кг), чемпион WSB-2015 лучший боксер Азии по версии WSB 2016 года Асланбек Шымбергенов (69 кг), финалист чемпионата РК-2016 чемпион WSB-2015 Канагат Маралов (69 кг), бронзовый призер Универсиады чемпион WSB-2015 Нурдаулет Жарманов (81 кг).

Седьмой сезон “Астана Арланс” откроет гостевым матчем с Russian Boxing Team 4 февраля.

Состав клуба Astana Arlans-2017: Темиртас Жусупов (49 кг), Ермек Мадиев (49 кг), Олжас Саттыбаев (52 кг), Анвар Музапаров (52 кг), Ильяс Сулейменов (56 кг), Жанболат Кыдырбаев (56 кг), Закир Сафиуллин (60 кг), Мирас-Али Сарсенов (60 кг), Дильмурат Мижитов (64 кг), Максат Жексенби (64 кг), Асланбек Шымбергенов (69 кг), Канагат Маралов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Сапарабай Айдаров (75 кг), Нурдаулет Жарманов (81 кг), Арман Рыбсек (81 кг), Антон Пинчук (91 кг), Еркин Мухамеджан (91 кг), Олжас Букаев (+91 кг), Дмитрий Зиско (+91 кг).

Тренерский состав. Старший тренер - Нурлан Акурпеков, тренеры Нуркен Андасов, Ермек Ертаев, Болат Жумадилов.

Расписание матчей Astana Arlans в рамках World series boxing:

4 февраля. Russian Boxing Team - Astana Arlans.

18 февраля. Astana Arlans - Uzbek Tigers.

4 марта. Astana Arlans - China Dragons.

18 марта. Astana Arlans - Russian Boxing Team.

1 апреля. Uzbek Tigers - Astana Arlans.

22 апреля. China Dragons - Astana Arlans.

Фото Талгата Галимова