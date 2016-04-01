После матча с Китаем форвард сборной Казахстана и столичного “Барыса” Никита Михайлис сказал, что каждая шайба - на вес золота - Нам без разницы с кем играть, главная задача - победить и подготовиться к дальнейшим играм, поэтому нас не беспокоило то, что соперник ниже уровнем, - говорит форвард сборной Казахстана Никита Михайлис, который, кстати, Китаю не забил. - Раз такие команды попались, мы выходим и играем. У нас задача выиграть Универсиаду! Каждая игра - важная, каждая шайба - на вес золото, на каждую игру будем выходить и биться.

Впрочем, высокую результативность можно объяснить не только настроем или слабостью соперника. Дело в том, что по итогам группового этапа будет составлен рейтинг, по которому первые восемь команд попадут в четвертьфинал. Причем победители групп распределят в рейтинге места с первого по третье. И чем лучше у сборных будут дополнительные показатели, тем больше шансов занять первое место в рейтинге, дающее право встретиться в четвертьфинале с восьмой сборной рейтинга, то есть слабейшей. Отсюда и столько шайб. Не только в ворота Китая. Словаки, которые намереваются подняться на пьедестал почета Универсиады, постарались в матче с Великобританией, забив сопернику девять шайб. Ну а россияне, которые считаются главными конкурентами казахстанцев в борьбе за золото, забили Корее.

Что касается китайской сборной, то конечно, уровень наших соседей не позволял им оказывать даже минимальное сопротивление. Игра шла в одни ворота.

- Ребята представляют три университета Китая, мы только 17 игроков привезли, к тому же двое наших игроков получили травмы. Наши ребята сыграли как могли и показали свой уровень. К следующей игре, думаю, будем выглядеть лучше, - сказал после матча наставник сборной Китая Бенью Ванг.

Казахстанцы забрасывали шайбы на любой вкус и цвет - и в большинстве, и после выходов один на один, и дальними бросками.

В первом периоде наша команда провела девять шайб, а во второй двадцатиминутке забила шесть голов. В третьем периоде в ворота китайской команды влетело еще 7 шайб. Главный тренер нашей команды Сергей Старыгин В составе сборной Казахстана в этом матче отличились Артем Бурделев (5 шайб), Алихан Асетов (3 шайбы), Владимир Гребенщиков, Антон Сагадеев (2 шайбы), Дмитрий Гренц (2 шайбы), Владислав Никулин, Константин Савицкий (2 шайбы), Мадияр Ибрайбеков, Михаил Рахманов (2 шайбы), Иван Степаненко, Константин Савенков, Ярослав Евдокимов.

Отметим, что главный тренер нашей команды Сергей Старыгин дал поиграть всем своим подопечным. В стартовом составе вышел голкипер Сергей Кудрявцев, а третий период в воротах провел Павел Полуэктов.

- Турнир только начался, это первая игра, вся борьба еще впереди, - говорит Сергей Старыгин. - Все непредсказуемо, соперники тоже готовятся. Сегодня у нас пошла игра. Ребята сыграли хорошо. Хотелось бы поздравить наших болельщиков с победой.

- Такой крупный счет говорит о полном превосходстве нашей команды?

- Счет говорит сам за себя. Естественно, было превосходство. У соперников всего три пятерки выходили на площадку. И по уровню мастерства мы оказались выше.

- Какой из потенциальных соперников сборной Казахстана самый сложный?

- Трудно сейчас ответить на этот вопрос. Сегодня сыграли товарищеский матч Швеция и США. Обе команды серьезные, хоккеисты хорошо подготовлены. С теми же чехами мы встречались на прошлой Универсиаде в Испании в полуфинале. И для нас тот поединок получился непростым. Словакия сегодня показала хороший хоккей в матче с Великобританией, канадцы традиционно сильные. Уровень соперников на Универсиаде неплохой.

Что касается российской сборной, которая также является фаворитом турнира, то она не оставила шансов команде Кореи.

В первом и третьем периодах россияне забили по 4 шайбы, а во второй двадцатиминутке поразили ворота Ханбека Ли шесть раз.

Всего за матч российская команда нанесла по воротам соперника 73 удара, хоккеисты Кореи ответили десятью.

В составе сборной России голы забили Андрей Ерофеев, Никита Сироткин, Дмитрий Кириллов (две шайбы), Вадим Шутов, Андрей Алексеев, Даниил Ильин, Кирилл Пилипенко (две шайбы), Станислав Заборников, Михаил Орлов, Владислав Ефремов, Александр Тарасов и Артем Осипов.

- Мы провели первую игру на предварительном этапе. Какие-то моменты получились, какие-то не очень, но у нас есть время разобрать игру и подтянуть свои слабые стороны, - говорит наставник сборной России Владислав Хромых.

- Многие команды перед началом любого турнира ставят высокие цели, наша команда не исключение. Мы приехали побороться за первое место. Наша задача попасть в финал, - говорит Хромых.

А вот что сказал Владислав Хромых о сборной Казахстана:

- Мы достаточно хорошо знаем игроков, которые играют за Казахстан. Это добротный, сбалансированный во всех линиях коллектив. Но не только Казахстан претендует на первое место, есть еще ряд дружин, которые показывают добротный хоккей.

Всего в мужском хоккейном турнире Универсиады примут участие 12 команд, разделенные на предварительном этапе на три группы. В группе А играют Казахстан, Чехия, Швеция и Китай. В группу В вошли Канада, Словакия, США, Великобритания. И в квартете С выступают Россия, Япония, Корея, Латвия.

В группе С Латвия обыграла Япония со счетом 4:3 в овертайме. В группе А Чехия победила Швецию со счетом 5:0.

Таким образом, в группе А у Казахстана и Чехии по три очка, у Швеции и Китая ни одного.

В следующей игре казахстанцы 31 января встретятся со сборной Швеции. Начало матча 19.30.