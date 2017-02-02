Алина Райкова Алина Райкова выиграла индивидуальную гонку на 15 километров. Соревнования проходили в Солдатском ущелье в лыжно-биатлонном комплексе “Алатау”.

Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек победили в командных соревнованиях по лыжной акробатике (микст) на “Табагане”. Галина Вишневская

Кроме того, в этот день отличилась биатлонистка Галина Вишневская, показавшая вслед за Райковой второй результат в гонке на 15 километров. А также лыжная гонщица Анна Шевченко, завоевавшая свою вторую бронзу на Универсиаде, и конькобежка Екатерина Айдова, финишировавшая третьей на дистанции 1500 метров на “Медеу”.

В первый соревновательный день студенческих Игр (30 января) казахстанцы завоевали три медали: серебро (Жибек Арапбаева) и бронзу (Жанбота Алдабергенова) во фристайле (лыжная акробатика) и бронзу в лыжных гонках (Анна Шевченко)

Индивидуальная гонка на 15 км среди женщин принесла сборной Казахстана сразу две медали. Уроженка Щучинска Алина Райкова завоевала золото, а Галина Вишневская - серебро.

Отметим, что специалисты ждали медалей от обеих девушек. Райкова в этом сезоне показывает неплохие результаты на этапах Кубка мира, а Галина Вишневская является серебряной призеркой юношеских Олимпийских игр 2012 года, победительницей и призеркой чемпионатов мира среди юниоров и в нынешнем сезоне в очень хорошей форме.

И Райкова, и Вишневская являются лидерами сборной Казахстана по биатлону. Примечательно, что на прошлой Универсиаде Райкова уже становилась золотой медалисткой, а Вишневская выигрывала серебро.

- Я пока еще не осознала, что стала двукратной чемпионкой Универсиады, - комментирует в интервью zakon.kz Алина Райкова. - Думала, может, проснусь и осознаю, но вряд ли. Потому что нужно откидывать эти эмоции и готовиться к следующим стартам. Биатлон непредсказуемый вид спорта. Сложно сказать, где у меня получится. Хочу пополнить копилку Казахстана и другими медалями, но, как говорится, загадывать нельзя. Но я буду стараться.

- Вы стали двукратной чемпионкой Универсиады. В 2015-м в Осрблье вы также завоевали золото в индивидуальной гонке, можно сказать, что это ваша коронная дистанция?

- Как-то написали, что моя коронная дистанция именно гонка. Я эти слова подтвердила. Каждый старт ответственен. Говорят, что дома и стены помогают, но в то же время это несколько напрягает. Потому что добавляется ответственность, боишься ударить лицом в грязь. За тобой поддержка, но и большая ответственность.

- Была не самая лучшая погода для биатлонистов...

- Да, погода была ужасной. Ветер без конца менял свое направление, нужно было быть сконцентрированной, внимательно следить за флажками. В конце гонки опустился туман, и выпал снег. Трасса находится на горе, и это сказывается на физическом состоянии.

- С первого по пятое, не считая третьего места, заняли казахстанки (Дарья Усанова - четвертая, Елизавета Бельченко - пятая), не говорит ли это о том, что у нашей сборной были слабые соперники?

- Нет, потому что выступали девушки, которые защищают честь своих сборных на кубках мира и Европы. Мы часто соревнуемся с ними на международных стартах. Повторюсь, биатлон - непредсказуемый вид спорта.

Казахстанский дуэт фристайлистов - Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек - выиграл золотые медали Универсиады-2017 в Алматы в дисциплине “смешанная командная акробатика”.

В финальном противостоянии казахстанцы оказались сильнее двух тандемов из Китая.

“Хотелось доказать, что первая неудача была оплошностью. Рада, что нам удалось завоевать золото в командных соревнованиях. Большое спасибо всем, кто верил в нас. Эта медаль для меня особенная, ведь она заработана в Казахстане”, - отметила Алдабергенова.

Напомним, что в первый день Универсиады Алдабергенова выиграла бронзу в индивидуальных соревнованиях в лыжной акробатике.

В конькобежном спорте бронзу завоевала Екатерина Айдова. Она стала третьей на дистанции 1500 метров с результатом 2.06.58. Золото на этой дисциплине завоевала российская спортсменка Александра Качуркина (2.06.20), а второе место заняла японка Нана Таканаши (2.06.35).

Казахстанская лыжная гонщица Анна Шевченко завоевала вторую медаль - и снова бронзу! Шевченко заняла третье место в гонке преследования свободным стилем на пять километров у женщин с результатом 13.51.0. Золото в этой дисциплине завоевала россиянка Анна Нечаевская (13.29.7), а серебро - другая представительница России Лилия Васильева (13.47.8).

Накануне она выиграла бронзу в индивидуальной гонке на пять километров, уступив все тем же россиянкам - Васильевой и Нечаевской. Неофициальный командный зачет на 1 февраля. Первая шестерка

З С Б В

1. Россия 0 7 3 20

2. Казахстан 2 2 4 8

3. Польша 2 2 3 7

4. Китай 2 1 2 5

5. Италия 2 - - 2

6. Беларусь 1 2 - 3 Фото Талгата Галимова