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Крупная победа над Швецией Спорт


Матч прошел при заметном преимуществе казахстанцев. Моменты у шведских ворот возникали один за другим, однако отлично провел встречу голкипер соперников Даниэль Хансен, раз за разом становившийся на пути шайбы. Если бы не Хансен, записавший на свой счет 50 сейвов, счет был бы гораздо больше.
В первом периоде казахстанцы дважды распечатали ворота соперника. На 3-й минуте Кирилл Савицкий после шикарного сольного прохода открыл счет - 1:0.
Следующий гол болельщикам, заполнившим трибуны “Халык Арены”, пришлось ждать четверть часа. Наконец на 18-й минуте Ярослав Евдокимов завершил на пятачке комбинацию с участием Дмитрия Гренца и Ивана Степаненко.
Во втором периоде казахстанцам удалось поразить ворота соперника только один раз. Капитан сборной Казахстана Константин Савенков выкатился из-за ворот, осмотрелся и выстрелил прямо в девятку.
В третьей двадцатиминутке Антон Сагадеев на 50-й минуте сделал счет 4:0. А за три минуты до конца игры Дмитрий Гренц реализовал большинство.
В итоге 5:0 - победа сборной Казахстана.

ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Сергей Старыгин: “Не все моменты удалось реализовать”.
- Хорошая боевая игра получилась, зрелищная, - говорит наставник сборной Казахстана Сергей Старыгин. - У ребят был хороший настрой, много создали моментов. Единственное, не все моменты удалось реализовать. До следующей игры два дня, так что у нас есть над чем работать.
- Сергей Васильевич, в этой игре было много удалений. Это ошибки игроков или судейские недочеты?
- В большинстве моментов это были наши ошибки. Некоторые удаления мы заработали на игроках, не владевших шайбой. То есть нарушения правил с нашей стороны были совсем необязательными. Мы уже сказали об этом ребятам. Думаю, в следующих играх такого не будет.
- Какой пятеркой вы сейчас больше всего довольны?
- Не хотелось бы кого-то выделять. Ровненько все сыграли. Может быть, лишь Никита Михайлис с Дмитрием Гренцом не показывают то, что умеют.
- 3 февраля казахстанцы встретятся с чехами. Каковы сильные и слабые стороны сборной Чехии?
- В чешской команде есть техничные и мобильные ребята. Это очень подвижная команда. Думаю, нас ждет хорошая игра. Конечно, у чехов есть и слабые стороны, но о них я говорить не буду.
Главный тренер сборной Швеции: “Мы заслужили хотя бы один гол”.
- К сожалению, мы снова проиграли, - комментирует наставник сборной Швеции Горан Тарнлунд. - Я надеялся, что все-таки забьем хотя бы один гол. Думаю, мы его заслужили своей игрой.
- Что скажете об игре сборной Казахстана?
- Конечно, мы знали о силе казахстанской команды. На прошлой Универсиаде сборная Казахстана играла очень хорошо и завоевала серебряные медали. К тому же казахстанцы выступают за сильные клубы. Игроки нашей команды - это любители из 4-5-го дивизиона. Они тренируются дважды в неделю, для них хоккей - это хобби. Нам следует радоваться, что мы так сыграли с Казахстаном.

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Просмотрено: 52 раз Просмотров: 52 опубликовал: Verstka Сегодня, 11:30 Напечатать Комментарии (0)
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