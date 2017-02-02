Дмитрий Рейхерд

До финиша Универсиады еще шесть соревновательных дней, но 28-е зимние студенческие Игры уже вошли в историю как самые успешные для казахстанской команды.

Ранее лучше всего казахстанцы выступили на прошлой Универсиаде 2015 года в Гранаде (Испания). Тогда наша сборная выиграла пять золотых и шесть серебряных медалей.

В Алматы же казахстанцы только за четыре соревновательных дня завоевали шесть золотых, две серебряные и семь бронзовых медалей!

1 февраля казахстанцы закончили соревновательный день без наград. А вот 2 февраля стал для наших спортсменов очень успешным. Галина Вишневская В начале дня порадовала болельщиков биатлонистка Галина Вишневская, завоевавшая золото в спринтерской гонке на 7,5 километра. Примечательно, что 31 января Вишневская выиграла серебро в индивидуальной гонке на 15 километров, уступив первое место своей подруге по команде Алине Райкиной.

“После неудачного выступления на 15 километров хотела завоевать золотую медаль. В этот раз все сложилось удачно, и мне удалось набрать хороший ход, допустив всего один промах. Благодарю болельщиков за эмоциональную поддержку. Они помогли мне стать победителем домашней Универсиады. Эта победа посвящается им!” - поделилась Вишневская.

Следом за Галиной Вишневской расположились украинка Яна Бондарь и россиянка Анастасия Егорова.

В начале этого года 22-летняя уроженка Семея Галина Вишневская сотворила сенсацию на Кубке мира, заняв четвертое место в масс-старте на 12,5 километра. Такой результат стал лучшим среди казахстанских биатлонисток за последние десять лет. Юлия Галышева

Затем успешно выступили наши титулованные фристайлисты. Юлия Галышева и Дмитрий Рейхерд стали обладателями золотых медалей в могуле! Павел Колмаков в этой же дисциплине выиграл бронзу.

“Очень приятно завоевать золотую медаль Универсиады дома в Казахстане. Впечатления от победы схожи с теми, что были на Азиаде. Рада, что смогла порадовать болельщиков, которые пришли поддержать меня. Когда за тебя переживают, подбадривают - это придает тебе сил”, - отметила Галышева.

В финале соревнований Галышева опередила россиянку Анастасию Первушину и австрийку Катарин Рамзауэр.

Напомним, Юлия Галышева завоевала две золотые медали на зимних Азиатских играх-2011.

“Это моя последняя Универсиада, и я хотел победить. На прошлом соревновании два года назад я стал вторым, и наконец-то мне удалось заработать золотую медаль. Это достижение очень ценное для меня. Большое спасибо всем, кто мне помог его достичь”, - отметил Рейхерд.

Рейхерд в финале соревнований опередил россиянина Сергея Шимбуева и своего земляка Павла Колмакова.

“Трасса на Шымбулаке была очень сложная, она соответствовала всем мировым стандартам. Было очень непросто соревноваться, но мы показали достойный результат. Соперники были сильные, достойные”, - сказал Дмитрий Рейхерд на пресс-конференции.

“Мы готовились к этим стартам, плотно тренировались, выступали на Кубке мира, подошли к Универсиаде на пике своей лучшей формы и доказали, что можем выигрывать”, - добавил 28-летний уроженец Усть-Каменогорска Дмитрий Рейхерд.

Казахстанский гонщик Иван Люфт занял первое место в лыжном спринте на 10 километров. Пожалуй, это золото из разряда нежданных.

Люфт попал в финальный заезд как “лаки лузер” первого полуфинала мужских гонок: в своей полуфинальной шестерке он был лишь четвертым (в финале участвуют шесть спортсменов).

Однако его полуфинальное время - 3 минуты 53,91 секунды - было лучше, чем у ставшего третьим в другом полуфинале россиянина Романа Тарасова - 3 минуты 55,82 секунды. В результате в финале оказался Люфт, который в решающем забеге опередил всех, в том числе и победителя “своего” полуфинала россиянина Владимира Фролова.

Люфт пробежал финальную дистанцию классическим ходом за 3 минуты 53,6 секунды, Фролов - за 3 минуты 54,3 секунды. Третьим стал россиянин Егор Березин (3 минуты 54,57 секунды

В женском спринте бронзу завоевала Анна Стоян. Казахстанка уступила только представительницам России: золото завоевала Мария Давыденкова, а серебро - Лилия Васильева.

Казахстанский биатлонист Роман Еремин выиграл бронзу в спринте на десять километров на Универсиаде-2017 в Алматы.

Еремин, допустив два промаха на двух огневых рубежах, показал результат 27 минут и 24,6 секунды. Первое и второе места заняли россияне Семен Сучилов (27:02.3) и Дмитрий Иванов (27:24.1) соответственно, закрывшие все мишени.

А вот список тех, кто уже отличился на Универсиаде.

Чемпионами Универсиады-2017 в Алматы стали биатлонистки Алина Райкова и Галина Вишневская, могулисты Дмитрий Рейхерд и Юлия Галышева, лыжный гонщик Иван Люфт, а также Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек в командных соревнованиях в лыжной акробатике.

Серебро завоевали биатлонистка Галина Вишневская и фристайлистка Жибек Арапбаева.

Бронзовые награды на счету лыжных гонщиков Анны Стоян и Анны Шевченко (две медали), биатлониста Романа Еремина, конькобежки Екатерины Айдовой, фристайлистов Павла Колмакова и Жанботы Алдабергеновой. Неофициальный командный зачет на 2 февраля

Первая восьмерка

З С Б В

1. Россия 13 13 6 32

2. Казахстан 6 2 7 15

3. Франция 3 1 1 5

4. Япония 2 6 2 10

5. Польша 2 2 3 7

6. Китай 2 1 2 5

7. Корея 2 - 1 3

8. Италия 2 - - 2 Фото Талгата Галимова