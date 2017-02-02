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Первая! Дорогая! Спорт


На следующий день Шевченко принесла стране еще одну бронзовую медаль. На этот раз в гонке преследования свободным стилем на пять километров. В обеих гонках до серебра нашей лыжнице не хватило каких-то считаных мгновений...
- Я очень рада тому, что завоевала первую медаль для Казахстана на Универсиаде! - говорит в интервью sports.kz Анна Шевченко. - Хоть она и не золотая, но очень ценная, так как за ней стоит много труда, слез и поражений. Две медали в моем кармане!
- Как в целом прошла вторая “бронзовая” гонка? Все ли из задуманного получилось?
- Я надеялась на медаль, мы с тренером шли к этой цели. Я не всем довольна - опять эти две-три секунды, которых не хватило для завоевания серебра... Но это медаль, это уже история!
- Насколько тяжелыми были условия?
- Условия очень тяжелые - соревнования в горах всегда непредсказуемые. Акклиматизация проходит довольно тяжело.
- Какая из гонок была легче именно для вас?
- Легких гонок не бывает. К тому же рельеф трассы не позволяет отдохнуть.
- С чем тяжелее всего было справиться на этом старте?
- Тяжелее всего отдохнуть после таких гонок. Некоторые репортеры просто не понимают, что мы должны отдыхать, и постоянно требуют срочно с ними поговорить и объяснить. А кому потом объяснять, что я не восстановилась и не выспалась?! Ведь из мелочей состоит результат. И сейчас у меня нет возможности отвлекаться. Впереди еще старты, на которых я планирую выступить достойно.
- Является ли данная Универсиада для вас главным стартом этого сезона?
- Да, Универсиада - основной старт сезона! Это очень ответственно, нельзя подвести свою страну. Впереди у нас чемпионат мира в Финляндии. Но основной упор мы сделали на подготовку к Универсиаде-2017.
- На прошлой Универсиаде вы были только 19-й, сейчас - дважды третья. Раскройте секрет такого прогресса.
- Четыре года упорного труда - вот и весь секрет (улыбается).
- Где проходила ваша подготовка к Универсиаде-2017?
- Подготовка начиналась с лета и продолжалась вплоть до первого старта. Хочется рассказать вам о тренере, который привел меня к этой медали, - это Валерий Сергеевич Лесников. Несмотря на то, что мы работаем всего год, почти сразу нашли с ним общий язык. А тренер и воспитанник должны быть одним целым. Я прислушиваюсь к нему во всех вопросах, и еще ни разу не пожалела.
- Как проводите время между гонками?
- Между гонками успеваю только поспать и съездить на награждение.
- Хотите что-нибудь сказать казахстанцам?
- Спасибо всем землякам за поддержку! Я благодарна всем, кто радуется моим победам! Спасибо тем, кто верит в меня! А тем, кто только сейчас стартует на соревнованиях, хочу пожелать удачи! Алга, Казахстан!

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Просмотрено: 283 раз Просмотров: 283 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:30 Напечатать Комментарии (0)
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