Серик Ибраев

Казахстанские болельщики на Универсиаде демонстрируют открытость и дружелюбность, поддерживая всех участников соревнований. Особенно это заметно на хоккейном мужском турнире, если, конечно, играет не сборная Казахстана. Так, в поединке за 10-е место между США и Великобританией зрители болели поочередно за ту и другую команды



Удивительно, но в понедельник в 9.00 утра на матч за 11-е место между хоккейными командами Кореи и Китая трибуны трехтысячной “Халык Арены” были почти полными!

Высокая посещаемость наблюдается и на других соревнованиях Универсиады. В этом плане она действительно удалась.

Что касается результатов, то сборная Казахстана побила свой рекорд по медалям на универсиадах еще на прошлой неделе и продолжает повышать планку.

Полный стадион был на состязаниях по фигурному катанию, в которых любимец публики бронзовый призер Олимпиады-2014 23-летний Денис Тен завоевал золотую медаль. А ведь “Алматы Арена” вмещает 12 тысяч человек. Организаторы уверяют, что на выступления Дениса билеты были раскуплены еще до старта Универсиады.

И Денис своих поклонников не подвел. Он занял первое место в одиночном катании. Свою победу он посвятил бабушке.

“Я выступал у себя дома, мне было волнительно, потому что все ждали этот турнир. Его ждали все, но больше всего ждала моя бабушка. Она ушла из жизни несколько месяцев назад. Моя бабушка была моей ярой болельщицей. Я думал о ней, катаясь на льду, выступление я посвятил ей”, - сказал фигурист.

После своего блестящего выступления на “Алматы Арене” Денис Тен поделился своими несоревновательными планами.

“Многие мне задают вопрос, куда делось ледовое шоу. Я ответил, что, к сожалению, мы в этом году ничего не могли провести, так как был занят подготовкой к этому сезону, очень много соревнований, смена обстановки, тренеров. Сейчас я думаю, насколько у нас фантастическая арена, кроме того, в Алматы реконструировали многие объекты. Не так давно к нам приезжали специалисты ISU (Международный союз конькобежцев), которые дали очень высокую оценку и спросили: “Денис, а почему у вас не проводят юниорские этапы, с них можно начать”. Но я думаю, всему свое время. В будущем это все произойдет. Сейчас я хотел бы предложить “Алматы Арене” и “Халык Арене” создать стационарное ледовое шоу, сделать профессиональную академию для подготовки сильных спортсменов”, - сказал Тен.

Что касается соревновательных планов, то Тен собирается выступить на чемпионате мира в Хельсинки, который стартует 29 марта. Денис Тен Мы уже писали о том, что Юлия Галышева и Дмитрий Рейхерд стали чемпионами Универсиады в могуле. Но в минувшую пятницу Галышева и Рейхерд записали на свой счет еще по одному золоту в параллельном могуле. А Павел Колмаков завоевал в этом виде фристайла вторую бронзу.

В субботу копилка сборной Казахстана пополнилась еще тремя медалями. О золоте Дениса Тена мы сообщали выше.

Также первое место завоевала наша смешанная команда в лыжных гонках. Анна Шевченко и Олжас Климин показали лучший результат в спринте.

Анна Шевченко вообще стала рекордсменкой сборной Казахстана по количеству наград на универсиадах. На ее счету четыре медали - золото, серебро и две бронзы!

Три медали завоевала биатлонистка Галина Вишневская - золото и два серебра. Одну из серебряных наград Вишневская выиграла вместе с Дарьей Усановой, Василием Подкорытовым и Антоном Пантовым в смешанной эстафете.

А вот в шорт-треке казахстанцам не удалось пока добыть золотую медаль. Как известно, казахстанский шорт-трек сделал за последние годы огромный шаг вперед, и в составе нашей команды появились победители и призеры этапов Кубка мира.

5 февраля Нурберген Жумагазиев на дистанции 1500 метров завоевал бронзу.

“Я думаю, третье место - не совсем плохой результат, так как все знают, что в этой дистанции очень сильны соперники из Кореи. Наши коронные дистанции - 500 и 1000 метров, так что мы настраиваемся именно на них”, - сказал Нурберген Жумагазиев.

6 февраля в шорт-треке состоялись забеги на 500 метров. В финал соревнований пробились сразу два казахстанца Денис Никиша и Абзал Ажгалиев, но занять первое место не получилось по разным причинам. Денис Никиша

Участникам забега пришлось стартовать дважды, так как Ажгалиев допустил фальстарт. Позже казахстанец реабилитировался по ходу гонки, заняв третье место. Из-за дисквалификации китайца он получит серебряную медаль.

Что касается Никиши, на первых метрах забега его толкнул один из соперников. Казахстанец упал, но быстро поднялся и продолжил гонку. Из-за дисквалификации китайца Никиша получит бронзовую медаль.

- Мы не знаем, как описать эту ситуацию. Когда я встал, не понял, почему не было повторного старта. Для меня это был шок. Дисквалификацию получил только китайский спортсмен, но нам никто не сказал, за что он наказан. С моей точки зрения, дисквалификацию заработал корейский спортсмен. С ним произошел первый толчок. Второй раз меня задел китайский спортсмен, - сказал Никиша.

Забег на 1000 метров в шорт-треке пройдет 7 февраля - в предпоследний день Универсиады. Также в этот день состоятся финалы мужской эстафеты на 5000 метров и женской - на 3000 метров. Обе наши команды квалифицировались в финальный забег. Так что медали у сборной Казахстана по шорт-треку, возможно, еще будут. Абзал Ажгалиев

И они пришлись бы очень кстати, так как Корея уже вплотную подступила к Казахстану в неофициальном командном зачете.

И еще. Предыдущий рекорд по количеству медалей на универсиадах сборная Казахстана установила на прошлой Универсиаде 2015 года в Гранаде (Испания).Тогда казахстанцы завоевали 11 наград (5 золотых и 6 серебряных).

На Универсиаде-2017 в Алматы на 6 февраля у нашей команды было уже 27 наград.



Фото Талгата Галимова