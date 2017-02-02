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В пути к финалу Спорт

В мужском хоккейном турнире Универсиады определились полуфиналисты Универсиады. Матч за выход в финал между Казахстаном и Чехией начнется 7 февраля в 19.30, а чуть раньше, в 16.00, стартует игра Россия - Канада. Победители полуфиналов 8 февраля оспорят золотые медали, а проигравшие поборются за бронзу

В воскресенье состоялись четвертьфинальные встречи. Сборная Казахстана обыграла команду Швеции со счетом 4:0.
На предварительном этапе в группе А казахстанцы выиграли у Швеции со счетом 5:0, но в четвертьфинале получился очень упорный матч.
В первом периоде казахстанцы забили только один гол. На 11-й минуте отличился капитан команды Константин Савенков. Всего же за первую двадцатиминутку наша команда нанесла по воротам Даниэля Хансена 11 бросков, а шведы по воротам Павла Полуэктова - три.
Во втором периоде зрители голов не увидели, хотя моментов у шведских ворот было достаточно. В начале периода отличную возможность увеличить счет упустил Никита Михайлис. За вторые двадцать минут казахстанцы совершили 14 бросков. Но и шведы могли забить. Однако Полуэктов был надежен.
В третьем периоде на 43-й минуте Константин Савицкий наконец-то прервал 30-минутную засуху, забив в большинстве вторую шайбу в ворота соперника. 2:0!
Дальше играть было легче. На 48-й минуте Никита Михайлис в воздухе поймал отскок шайбы и буквально положил снаряд в ворота Хансена - 3:0.
За две минуты до окончания матча Алексей Анциферов с передачи Алихана Асетова забил четвертый гол.
- Как мы и предполагали, игра получилась совсем другого накала по сравнению с матчем со шведами на предварительном этапе, - комментирует наставник сборной Казахстана Сергей Старыгин. - Первые два периода игра для нас складывалась тяжело. В третьем периоде мы реализовали свои моменты. Так что всех с победой.
- Поздравляю команду Казахстана с выходом в полуфинал, - говорит главный тренер сборной Швеции Горан Пер Тарнлунд. - В третьем периоде нам не удалось навязать свою игру казахстанцам, но я все равно горжусь своими ребятами.  

 

 

Сборная России в четвертьфинале сыграла на день раньше казахстанцев - 4 февраля. Российские хоккеисты победили команду Японии со счетом 9:2. Впрочем, игра с Японией для России получилась непростой. Накануне россияне и японцы встречались в матче предварительного раунда, и подопечные Владислава Хромых победили со счетом 14:0. Казалось, что и в этот раз действующие чемпионы Универсиады не столкнутся с проблемами в матче с соперником, который уровнем гораздо ниже. Однако японцы заставили понервничать фаворита.
Хоккеистам из Страны восходящего солнца удалось отыграть две шайбы, и в середине второго периода на табло горели сенсационные 2:2.
Но класс российской команды в итоге сказался. Россияне в конце второго периода забили два гола, а в третьей двадцатиминутке отправили еще пять шайб в ворота Сотаро Канеко, на счету которого по итогам игры 52 сэйва.
- Игра получилась напряженной, - комментирует главный тренер сборной России Владислав Хромых. - Первые два периода шла равная борьба. Создавалось такое впечатление, что кто-то из наших игроков доигрывал вчерашний матч. Ребята допускали труднообъяснимые ошибки. Обычно такое отношение к матчу заканчивается плачевно, но мы отделались “малой кровью”.

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Просмотрено: 1591 раз Просмотров: 1591 опубликовал: Ruslan Вчера, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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