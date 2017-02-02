Глава дирекции по подготовке и проведению Универсиады-2017 Наиль Нуров рассказал, что ожидает зрителей на предстоящей церемонии закрытия Игр в Алматы, сообщается на официальном сайте соревнований



“Сейчас идет очень активная подготовка, проходят репетиции, - отметил Наиль Нуров. - Церемония открытия стала одним из самых ярких и ключевых событий Универсиады. Мы общаемся с нашими гостями, спортсменами, тренерами, делегатами и получаем очень высокую оценку и восторженные отзывы. Сейчас повышено внимание к церемонии закрытия - и это оправданно. Готовится очень хороший, интересный праздник. Хочу предупредить, что это будет больше спортивный праздник, ориентированный на спортсменов. Будет насыщенная протокольная часть”.

Планируется, что церемония закрытия Универсиады по времени будет значительно короче, чем церемония открытия, и продлится не более полутора часов.

“Приоткрою завесу тайны предстоящей церемонии. Одним из интересных моментов будет визитная карточка Красноярска - города, который примет у нас эстафету следующих Игр. Приезжает большая делегация из Красноярска, руководство города и большая творческая группа”.

В день закрытия Игр претерпит изменения транспортная система города.

“Вечером будут перекрываться некоторые улицы, так как церемония выпадает на будний день. Просим горожан постараться меньше использовать личный транспорт, чтобы не попасть в пробку и немного упростить нам работу. Это будет последний день Универсиады, хотелось бы закончить игры на мажорной ноте и оставить хорошие впечатления”, - подытожил Нуров.

Церемония закрытия Универсиады-2017 состоится 8 февраля в 19.00 на “Алматы Арене”. Доставка зрителей на объект будет осуществляться так же, как и на церемонию открытия, с двух точек - с Центрального стадиона и площади КБТУ.





