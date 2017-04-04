Шымкентцы в минувшем туре записали на свой счет волевую победу над “Окжетпесом” (2:1).

Не оступилась и “Астана”. Проигрывая 0:1 в Темиртау “Шахтеру”, астанчане проявили характер, забив два гола в самом конце поединка. Алматинский “Кайрат” третий раз подряд играет вничью

Таким образом, действующий чемпион уже опережает “Кайрат” на один балл. Впрочем, уже сегодня “Кайрат” может восстановить статус-кво, если обыграет в Алматы в перенесенном матче 18-го тура павлодарский “Иртыш”

Алматинский “Кайрат”, как и в прошлом году, неудачно проводит стартовый отрезок чемпионата. После четырех матчей в активе алматинцев только одна победа над “Актобе” (1:0 в 1-м туре) и три подряд ничьи, две из которых случились на родном стадионе.

А ведь в сезоне-2016 именно неудачная игра и, как следствие этого, - потеря очков в начале чемпионата не позволила “Кайрату” в итоге завоевать долгожданные золотые медали.

И сегодня история повторяется. Алматинцы явно не готовы к весеннему футболу, в котором огромную роль играют волевые бойцовские качества.

Вот и в матче с “Кайсаром”, забив гол вначале встречи (великолепный удар удался Жерару Гоу), хозяева поля слишком рано успокоились. А после того как пропустили на 35-й минуте ответный мяч, больше не смогли взломать оборону гостей.

В перерыве этой встречи главный тренер “Кайрата” Кахабер Цхададзе пошел на крайние меры, заменив капитана Бауыржана Исламхана и Андрея Ашавина на Георгия Жукова и Иво Иличевича. Однако гости были готовы к высокому давлению. В итоге 1:1 - ничья в пользу “Кайсара”.

- Гости грамотно сыграли, не зря же они в лидерах, - комментирует матч один из самых авторитетных специалистов страны, в прошлом полузащитник московского “Торпедо” и олимпийской сборной СССР Владимир Гулямхайдаров. - Парни Стойчо Младенова понравились при игре в защите. Кызылординцы своевременно выдвигались на игрока, владеющего мячом, были активны в отборе и удачливы на подборах. А вот что-то положительное сказать про “Кайрат”, откровенно говоря, не могу. Грустно, жалко, но это так. Чем три ничьи, по мне лучше один раз победить и дважды проиграть.

Впрочем, уже сегодня “Кайрат” может сполна реабилитироваться перед своими болельщиками. На Центральном стадионе в Алматы команда Кахабера Цхададзе встретится с павлодарским “Иртышом” - бронзовым призером прошлогоднего чемпионата.

Павлодарцы в прошлом туре тоже не блеснули, проиграв дома “Актобе” со счетом 1:3. При этом хозяева открыли счет, но затем три разящие атаки гостей застигли оборону “Иртыша” врасплох.

Понятно, что в Алматы “Иртыш” постарается компенсировать домашнее поражение набранными очками. Так что заруба будет еще та!

“Астана”, похоже, оправилась от неудачного старта в чемпионате, одержав вторую победу подряд. На этот раз не устоял перед чемпионом “Шахтер”. Причем астанчане до 88-й минуты уступали сопернику. А затем Джуниор Кабананга счет сравнял, а на второй добавленной минуте Сергей Скорых срезал мяч в собственные ворота. 2:1 - волевая победа “Астаны”.

- Была тяжелая, но интересная игра. Мы почти весь матч контролировали игру, много атаковали, - комментирует наставник “Астаны” Станимир Стойлов. - “Шахтер” отлично сыграл в обороне, использовали свой шанс в атаке, забив гол. В последние 5-6 минут нам немного повезло, потому что мы забили два гола. Я рад, что команда проявила характер и сумела все-таки вырвать победу. Перед матчем я переживал, потому что у нас всегда после матчей сборных есть проблемы. В этот раз у нас осталось в расположении 2-3 игрока основного состава, остальные все были в сборных. К сожалению, Логвиненко и Шитов вернулись в расположение команды с травмами, Мужиков уезжал в сборную Казахстана одним из лучших игроков лиги, но простыл, из-за чего не тренировался, не играл. Но даже несмотря на сегодняшнюю победу, у нас еще есть над чем работать, некоторые игроки фазы атаки должны повысить свою форму.

В составе “Астаны” в этой игре дебютировал полузащитник Срджан Граховац (Босния и Герцеговина), переехавший в столицу из венского “Рапида”.

Костанайский “Тобол” минимально выиграл в Затобольске у “Тараза” - 1:0. Для подопечных Омари Тетрадзе эта победа имела большое значение в психологическом плане. После ошеломляющего стартового поединка чемпионата (3:0 в матче с “Атырау”) костанайцы притормозили и в случае осечки в игре с “Таразом” рисковали потерять уверенность в своих силах. Однако план Омари Тетрадзе сработал. Точный выстрел Деспотовича помог команде добыть три очка.

В Уральске “Акжайыку” Вахида Масудова не хватило двух забитых мячей для победы. “Атырау”, стартовавший в чемпионате с минусом в девять очков (за старые долги по зарплатам), за две минуты до окончания встречи счет сравнял - 2:2. Таким образом, “нефтяники” сократили минусовую разницу, но до плюсов команде Зорана Вулича еще далеко.

Уже сегодня, 4 апреля, состоятся два перенесенных матча 18-го тура. Помимо встречи “Кайрата” с “Иртышом” интересным ожидается матч в Затобольске между “Тоболом” и “Ордабасы” - нынешним лидером чемпионата.

А спустя 4 дня, 8 апреля, состоятся матчи 5-го тура, в которых сыграют следующие пары команд: “Атырау” - “Астана”; “Актобе” - “Акжайык”; “Окжетпес” - “Иртыш”; “Тараз” - “Ордабасы”; “Кайсар” - “Тобол” и “Шахтер” - “Кайрат”. 4-й тур. 31 марта. “Ордабасы” (Шымкент) - “Окжетпес” (Кокшетау) - 2:1 (0:1).

“Иртыш” (Павлодар) - “Актобе” - 1:3 (0:0).

“Кайрат” (Алматы) - “Кайсар” (Кызылорда) - 1:1 (1:1).

1 апреля. “Тобол” (Костанай) - “Тараз” - 1:0 (0:0).

“Шахтер” (Караганда) - “Астана” - 1:2 (0:0).

“Акжайык” (Уральск) - “Атырау” - 2:2 (0:0). Положение команд

И В Н П М О

1. “Ордабасы” 4 3 1 0 7-2 10

2. “Кайсар” 4 3 1 0 5-2 10

3. “Тобол” 4 2 1 1 4-1 7

4. “Астана” 4 2 1 1 6-6 7

5. “Иртыш” 4 2 1 1 5-5 7

6. “Кайрат” 4 1 3 0 4-3 6

7. “Актобе” 4 1 1 2 3-3 4

8. “Акжайык” 4 1 1 2 7-8 4

9. “Окжетпес” 4 1 1 2 4-5 4

10. “Тараз 4 0 2 2 1-3 2

11. “Шахтер” 4 0 1 3 2-6 1

12. “Атырау” 4 0 2 2 3-7 -7