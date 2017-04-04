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Ничейная серия “Кайрата” Спорт

Шымкентцы в минувшем туре записали на свой счет волевую победу над “Окжетпесом” (2:1).
Не оступилась и “Астана”. Проигрывая 0:1 в Темиртау “Шахтеру”, астанчане проявили характер, забив два гола в самом конце поединка.

Алматинский “Кайрат” третий раз подряд играет вничью


Таким образом, действующий чемпион уже опережает “Кайрат” на один балл. Впрочем, уже сегодня “Кайрат” может восстановить статус-кво, если обыграет в Алматы в перенесенном матче 18-го тура павлодарский “Иртыш”
Алматинский “Кайрат”, как и в прошлом году, неудачно проводит стартовый отрезок чемпионата. После четырех матчей в активе алматинцев только одна победа над “Актобе” (1:0 в 1-м туре) и три подряд ничьи, две из которых случились на родном стадионе.
А ведь в сезоне-2016 именно неудачная игра и, как следствие этого, - потеря очков в начале чемпионата не позволила “Кайрату” в итоге завоевать долгожданные золотые медали.
И сегодня история повторяется. Алматинцы явно не готовы к весеннему футболу, в котором огромную роль играют волевые бойцовские качества.
Вот и в матче с “Кайсаром”, забив гол вначале встречи (великолепный удар удался Жерару Гоу), хозяева поля слишком рано успокоились. А после того как пропустили на 35-й минуте ответный мяч, больше не смогли взломать оборону гостей.
В перерыве этой встречи главный тренер “Кайрата” Кахабер Цхададзе пошел на крайние меры, заменив капитана Бауыржана Исламхана и Андрея Ашавина на Георгия Жукова и Иво Иличевича. Однако гости были готовы к высокому давлению. В итоге 1:1 - ничья в пользу “Кайсара”.
- Гости грамотно сыграли, не зря же они в лидерах, - комментирует матч один из самых авторитетных специалистов страны, в прошлом полузащитник московского “Торпедо” и олимпийской сборной СССР Владимир Гулямхайдаров. - Парни Стойчо Младенова понравились при игре в защите. Кызылординцы своевременно выдвигались на игрока, владеющего мячом, были активны в отборе и удачливы на подборах. А вот что-то положительное сказать про “Кайрат”, откровенно говоря, не могу. Грустно, жалко, но это так. Чем три ничьи, по мне лучше один раз победить и дважды проиграть.
Впрочем, уже сегодня “Кайрат” может сполна реабилитироваться перед своими болельщиками. На Центральном стадионе в Алматы команда Кахабера Цхададзе встретится с павлодарским “Иртышом” - бронзовым призером прошлогоднего чемпионата.
Павлодарцы в прошлом туре тоже не блеснули, проиграв дома “Актобе” со счетом 1:3. При этом хозяева открыли счет, но затем три разящие атаки гостей застигли оборону “Иртыша” врасплох.
Понятно, что в Алматы “Иртыш” постарается компенсировать домашнее поражение набранными очками. Так что заруба будет еще та!
“Астана”, похоже, оправилась от неудачного старта в чемпионате, одержав вторую победу подряд. На этот раз не устоял перед чемпионом “Шахтер”. Причем астанчане до 88-й минуты уступали сопернику. А затем Джуниор Кабананга счет сравнял, а на второй добавленной минуте Сергей Скорых срезал мяч в собственные ворота. 2:1 - волевая победа “Астаны”.
- Была тяжелая, но интересная игра. Мы почти весь матч контролировали игру, много атаковали, - комментирует наставник “Астаны” Станимир Стойлов. - “Шахтер” отлично сыграл в обороне, использовали свой шанс в атаке, забив гол. В последние 5-6 минут нам немного повезло, потому что мы забили два гола. Я рад, что команда проявила характер и сумела все-таки вырвать победу. Перед матчем я переживал, потому что у нас всегда после матчей сборных есть проблемы. В этот раз у нас осталось в расположении 2-3 игрока основного состава, остальные все были в сборных. К сожалению, Логвиненко и Шитов вернулись в расположение команды с травмами, Мужиков уезжал в сборную Казахстана одним из лучших игроков лиги, но простыл, из-за чего не тренировался, не играл. Но даже несмотря на сегодняшнюю победу, у нас еще есть над чем работать, некоторые игроки фазы атаки должны повысить свою форму.
В составе “Астаны” в этой игре дебютировал полузащитник Срджан Граховац (Босния и Герцеговина), переехавший в столицу из венского “Рапида”.
Костанайский “Тобол” минимально выиграл в Затобольске у “Тараза” - 1:0. Для подопечных Омари Тетрадзе эта победа имела большое значение в психологическом плане. После ошеломляющего стартового поединка чемпионата (3:0 в матче с “Атырау”) костанайцы притормозили и в случае осечки в игре с “Таразом” рисковали потерять уверенность в своих силах. Однако план Омари Тетрадзе сработал. Точный выстрел Деспотовича помог команде добыть три очка.
В Уральске “Акжайыку” Вахида Масудова не хватило двух забитых мячей для победы. “Атырау”, стартовавший в чемпионате с минусом в девять очков (за старые долги по зарплатам), за две минуты до окончания встречи счет сравнял - 2:2. Таким образом, “нефтяники” сократили минусовую разницу, но до плюсов команде Зорана Вулича еще далеко.
Уже сегодня, 4 апреля, состоятся два перенесенных матча 18-го тура. Помимо встречи “Кайрата” с “Иртышом” интересным ожидается матч в Затобольске между “Тоболом” и “Ордабасы” - нынешним лидером чемпионата.
А спустя 4 дня, 8 апреля, состоятся матчи 5-го тура, в которых сыграют следующие пары команд: “Атырау” - “Астана”; “Актобе” - “Акжайык”; “Окжетпес” - “Иртыш”; “Тараз” - “Ордабасы”; “Кайсар” - “Тобол” и “Шахтер” - “Кайрат”.

4-й тур. 31 марта. “Ордабасы” (Шымкент) - “Окжетпес” (Кокшетау) - 2:1 (0:1).
“Иртыш” (Павлодар) - “Актобе” - 1:3 (0:0).
“Кайрат” (Алматы) - “Кайсар” (Кызылорда) - 1:1 (1:1).
1 апреля. “Тобол” (Костанай) - “Тараз” - 1:0 (0:0).
“Шахтер” (Караганда) - “Астана” - 1:2 (0:0).
“Акжайык” (Уральск) - “Атырау” - 2:2 (0:0).

Положение команд
                        И В Н П М О
1. “Ордабасы”    4 3 1 0 7-2 10
2. “Кайсар”       4 3 1 0 5-2 10
3. “Тобол”        4 2 1 1 4-1 7
4. “Астана”       4 2 1 1 6-6 7
5. “Иртыш”       4 2 1 1 5-5 7
6. “Кайрат”       4 1 3 0 4-3 6
7. “Актобе”       4 1 1 2 3-3 4
8. “Акжайык”     4 1 1 2 7-8 4
9. “Окжетпес”   4 1 1 2 4-5 4
10. “Тараз       4 0 2 2 1-3 2
11. “Шахтер”     4 0 1 3 2-6 1
12. “Атырау”     4 0 2 2 3-7 -7

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Просмотрено: 1151 раз Просмотров: 1151 опубликовал: Verstka 4 апреля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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