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За путевку на ЕВРО Спорт


Казахстанцы считаются фаворитами домашнего мини-турнира. У подопечных Алесио есть прекрасный шанс для того, чтобы второй раз в истории завоевать путевку на ЕВРО
Всего в основном отборочном раунде ЕВРО-2018 примут участие 28 команд, разбитых на семь групп. Каждая из четверок проведет матчи в формате мини-турниров. Победители квартетов напрямую попадают в финальную часть чемпионата Европы, который пройдет в Словении в 2018 году.
Семь обладателей вторых мест и лучшая команда из третьих продолжают борьбу в раунде плей-офф в сентябре 2017 года в формате стыковых матчей.
Перед сборной Казахстана поставлена задача - завоевать прямую путевку в Словению. То есть занять в своей группе F первое место.
Главным конкурентом нашей команды в квартете является сборная Чехии. Бронзовый призер чемпионата Европы 2010 года команда Чехии - регулярный участник финальных стадий ЕВРО. Однако в последнее время чехи там результатами не блещут. После третьего места в 2010 году чехи трижды вылетали уже на первой (групповой) стадии соревнования.
На последнем ЕВРО-2016 в Сербии Чехия, крупно проиграв Италии 0:7 и уступив Азербайджану 5:6, снова осталась за бортом плей-офф.
А вот казахстанцы сотворили в Белграде сенсацию, завоевав бронзовые медали в дебютном для себя турнире. Наша команда в матче за 3-е место обыграла хозяев чемпионата сборную Сербии 5:2. После этого казахстанцы резко взлетели в рейтингах. Так, в рейтинге ФИФА наша футзальная сборная попала в число 13 лучших команд мира.
Вслед за этим успехом вскоре пришел другой. Казахстанцы отобрались на чемпионат мира-2016. Кстати, в основном раунде квалификации ЧМ наша сборная в группе 5 победила хозяина мини-турнира Чехию со счетом 3:1.
В результате казахстанцы на чемпионате мира-2016 в Колумбии добрались до 1/8 финала.
В общем, Чехия нам вполне по зубам. И даже опыт побед над ней имеется. Тем более сейчас эта команда переживает смену поколений.
Что касается других наших соперников в группе F, то они заведомо слабее. Команда Македонии в своей истории дальше основного отборочного раунда не проходила. А Дания, как сборная с наиболее низким рейтингом, и вовсе пробивалась на эту стадию отбора через предварительный этап. Датчане в своей группе проиграли Кипру 2:3 и победили Косово и Норвегию с одинаковым счетом 2:1. В итоге только благодаря лучшим дополнительным показателям датчане опередили Косово и, заняв первое место в таблице, прошли дальше.
Ведущие роли в сборной Казахстана играют футзалисты АФК “Кайрат” - двукратного обладателя Кубка УЕФА. Это натурализованные бразильцы вратарь Игита и нападающий Дуглас, а также опытные Динмухамбет Сулейменов, Серик Жаманкулов, Чингиз Есенаманов, Михаил Першин.
Также получил приглашение в сборную Казахстана бразилец Лео, выступающий за португальский “Спортинг”. Правда, к товарищескому матчу 1 апреля с “Кайратом” в Алматы Лео в стан сборной еще не прибыл. Матч завершился победой сборной Казахстана со счетом 4:2. Отличились Дуглас (2 мяча), Першин и Сулейменов.
Возглавляет нашу команду бразилец Алесио, который помогал на чемпионатах Европы и мира Какау. Кстати, почему ушел из сборной страны (но не из “Кайрата”) Какау, Ассоциация футзала Казахстана так и не дала внятного объяснения.
Впрочем, и без Какау шансы на успех в отборочном раунде у нашей команды высокие. Отметим, что Kazsport покажет в прямом эфире все матчи группы F.

РАСШИРЕННЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА
Вратари - Григорий Шамро (“Актобе”), Игита (“Кайрат”).
Полевые игроки - Динмухамбет Сулейменов, Серик Жаманкулов, Чингиз Есенаманов, Михаил Першин, Дуглас (все - “Кайрат”), Антон Рындин, Ерсултан Сагындыков (оба - “Аят”), Альберт Акбаликов, Кайрат Иманалин (оба - “Актобе”), Арнольд Кнауб, Даурен Турсагулов, Александр Довгань, Биржан Оразов (все - “Жетысу”), Лео (“Спортинг”, Португалия).

 

ЕВРО-2018. Основной отборочный раунд
Группа А. Беларусь, Грузия (хозяйка мини-турнира), Италия, Голландия.
Группа В. Албания, Азербайджан (хозяин мини-турнира), Босния и Герцеговина, Венгрия.
Группа С. Бельгия, Хорватия, Черногория, Украина (хозяйка мини-турнира).
Группа D. Финляндия, Латвия, Португалия, Румыния (хозяйка мини-турнира).
Группа E. Молдова, Польша (хозяйка мини-турнира), Сербия, Испания.
Группа F. Чехия, Дания, Македония, Казахстан (хозяин мини-турнира).
  8 апреля. Чехия - Дания. Казахстан - Македония.
  9 апреля. Македония - Чехия. Казахстан - Дания.
  11 апреля. Дания - Македония. Чехия - Казахстан.
Группа G. Франция, Россия, Словакия, Турция (хозяйка мини-турнира).

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Просмотрено: 433 раз Просмотров: 433 опубликовал: Verstka 7 апреля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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