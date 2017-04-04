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Мандраж и кураж в Бангкоке Спорт

Серик Ибраев

Юношеская сборная Казахстана по тяжелой атлетике заняла третье общекомандное место на чемпионате мира в Бангкоке как среди парней, так и девушек. В активе нашей команды шесть медалей, среди которых три золота, одно серебро и две бронзы. Таким образом, казахстанская команда обеспечила себе максимальное количество лицензий (4) на предстоящие юношеские Олимпийские игры-2018 в Буэнос-Айресе

 

Золото в копилку сборной Казахстана принесли Анатолий Савельев (62 кг), Артем Антропов (85 кг) и Ольга Пастухова (75 кг).
- Для меня это первый “мир”, своим выступлением я довольна, выполнила все шесть подходов, заняла первое место, - говорит 15-летняя Ольга Пастухова. - Впечатления только самые положительные, хотя перед выступлением я думала, что будет страшно, а на самом деле оказалось не так, было так классно! На “мире” совершенно другие эмоции, нежели те, что мы испытываем на домашнем помосте. Я прочувствовала штангу, кураж, мандраж, соперники кричат! На рывке я выиграла в два килограмма, в толчке соперники закончили на 108 килограммов, а я начала со 110, затем 115 и 120. Хочу выразить огромную благодарность нашим тренерам за их труд и поддержку, без них ничего бы не вышло. Планы? Попасть на Олимпиаду и войти в тройку лидеров. Для этого я приложу все усилия!
Серебро в Бангкоке завоевала Дарья Павлова (63 кг), а бронза на счету Асылжан Бектай (до 77 кг) и Карины Кузганбаевой (69 кг). 94+113).

 

 

Старший тренер юношеской сборной Казахстана Бахыт Ахметов:
- Меня переполняют замечательные эмоции. Мы на протяжении долгого времени готовились, усиленно тренировались, команду сформировали еще с прошлого года, и в декабре у нас начались УТС в Таразе, а затем в Казани. Ребята работали практически без выходных, тренировались несколько раз в день, отсюда такой результат. Признаться, я был приятно удивлен тому, что мы взяли общекомандную бронзу, потому как у нас были очень сильные соперники - сборные таких стран, как Китай, Корея, США... Попасть в семерку лучших и завоевать полный комплект лицензий на ОИ - вот была наша главная задача, получается, что мы ее перевыполнили (улыбается). Из 16 ребят опыт выступления на международных стартах имеют лишь четверо, остальные были дебютантами, поэтому для нас ценным был каждый подход. Сказать, что ребята волновались - значит не сказать ничего! Некоторые девочки прямо перед помостом начинали плакать, и тут уже волноваться приходилось нам. В таких случаях чуть снижаем первоначальный вес, чтобы спортсменка почувствовала уверенность. Настрой спортсменов начинался за день до старта, перед сном разговаривали с ними, чтобы хорошо выспались, не думали всю ночь о завтрашнем соревновательном дне. Затем непосредственно перед выходом на помост старались успокоить ребят, снизить эмоциональное напряжение. Кого-то одного хвалить или выделять не буду, все ребята большие молодцы, и каждый внес свой вклад в общее дело. Эту задачу мы выполнили, теперь время ставить новые и идти к ближайшей цели - Олимпийским играм-2018.
Общекомандный зачет. Юноши. 1. Китай. 2. Иран. 3. Казахстан. 4. Россия. 5. Турция. 6. США. 7. Таиланд.
Общекомандный зачет. Девушки. 1. Китай. 2. Таиланд. 3. Казахстан. 4. США. 5. Узбекистан. 6. Румыния. 7. Турция.

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