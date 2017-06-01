Серик Ибраев

10 июня в Алматы национальная сборная Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграет с командой Дании. Последний раз наша команда проводила матч в южной столице 12 июня 2015 года. Алматинские болельщики соскучились по большому футболу, и в субботу на Центральном стадионе ожидается аншлаг.

Фаворитом этой игры является команда Дании, которая с 7 очками в группе Е делит 2-3-е места с Черногорией. Сборная Казахстана замыкает таблицу с двумя баллами.

6 июня в Брондбю датчане сыграли вничью в товарищеской встрече с чемпионом мира Германией (1:1). После этой встречи ставки букмекеров на успех датчан в Алматы возросли



Сборная Дании наш старый знакомый. Впервые казахстанцы померились силами с этой скандинавской командой в рамках первого для нас отборочного цикла в УЕФА. В квалификации чемпионата мира-2006 наша команда под руководством Сергея Тимофеева проиграла Дании в гостях - 0:3 (26 марта, 2005 год, Копенгаген), а затем уступила в Алматы - 1:2 (12 октября, 2005 год).

Любопытно, что в гостевом поединке 2005 года в составе сборной Казахстана играл Максат Байжанов, входящий в состав нашей команды нынешнего созыва. Входил в обойму сборной 12 лет назад и один из сегодняшних трех голкиперов казахстанской сборной Давид Лория.

Спустя четыре цикла жребий вновь свел в одной группе сборные Казахстана и Дании. И снова в гостях казахстанцы потерпели крупное поражение. 11 ноября 2016 года в Копенгагене подопечные Талгата Байсуфинова проиграли со счетом 1:4. В составе нашей команды отличился Гафуржан Суюмбаев.

В предстоящей встрече в Алматы руководить нашей командой будет Александр Бородюк, возглавивший сборную в начале этого года. Отметим, что дебют российскому специалисту во главе казахстанской дружины не удался. 22 марта 2017 года подопечные Бородюка уступили в товарищеском матче Кипру (1:3), а 26 марта в рамках квалификации ЧМ-2018 были повержены в Ереване Арменией (0:2). Как же будет на этот раз? Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен оформил дубль в матче с Казахстаном в Копенгагене

Сборная Дании в последнее время не хватает звезд с небес. Датчане пропустили два из трех последних чемпионатов Европы, а также не попали на прошлый чемпионат мира. И в нынешнем отборочном цикле датская дружина выступает ни шатко ни валко. Победы над Арменией и Казахстаном, ничья с Румынией и поражения от Черногории и Польши - не тот результат, на который рассчитывали датские болельщики. Тем не менее сборная Дании сохраняет хорошие шансы на 2-е место в группе, а с ним и на путевку в финальную часть чемпионата мира в России.

Отметим, что нынешний цикл датская сборная начала под руководством норвежского специалиста Оге Харейде, который несколькими месяцами ранее принял бразды правления у легендарного Мортена Ольсена, тренировавшего команду 15 лет.

Сборная Казахстана в пяти матчах квалификации набрала два балла за ничьи с Польшей (2:2) и Румынией (0:0). Игры с поляками и румынами состоялись на “Астана Арене” на искусственном газоне под руководством Талгата Байсуфинова. Гости мотивировали потери очков в матчах с аутсайдером именно непривычным для них покрытием.

В Алматы наша команда не будет иметь преимущества в виде синтетического поля. Но зато наверняка поддержать нашу команду придет полный Центральный стадион, вмещающий 23 804 зрителя.

Что касается составов обеих команд, то сборная Казахстана представлена только футболистами из чемпионата Казахстана. Костяк команды составляют игроки “Астаны” и “Кайрата”.

В команде Дании выступают спортсмены из различных чемпионатов в Европе. Отметим таких футболистов, как 19-летний форвард “Аякса” Каспер Дольберг и полузащитник английского “Тоттенхэма” Кристиан Эриксен.

6 июня в товарищеской встрече с командой Германии в составе датской команды как раз отличился Эриксен. В матче с чемпионами мира команда Дании была близка к победе, но пропустила ответный гол на 88-й минуте. Правда, сборная Германии выставила на этот поединок экспериментальный состав. Тем не менее ничья с таким мощным соперником, как Германия, дорогого стоит.

- Мы показали, что можем играть с чемпионами мира, а это очень позитивный момент, - комментирует Кристиан Эриксен. - Не имеет значения, кто у них играл - немцы есть немцы. Мы научились хорошо защищаться и делали это успешно. Временами мы играли высоко, заставляя их прижиматься к воротам. Определенно, в субботу у нас будет еще больше шансов забить в матче с Казахстаном. Мы должны сыграть против них так же, - подытожил Эриксен.

Букмекеры совершенно не верят в успех сборной Казахстана. После ничьей датчан с немцами коэффициент на победу казахстанцев вырос до 8. Тогда как на успех гостей ставки принимаются с коэффициентом 1,5. Ничья расценивается коэффициентом четыре.

- Команда Дании - это очень серьезный соперник, - комментирует нападающий сборной Казахстана и “Астаны” Роман Муртазаев. - Мы основательно готовимся к матчу. В составе датчан немало мастеровитых игроков, противостоять которым будет непросто. Нужно достойно представить нашу страну в ответственном матче. Понятно, что не все зависит только от нас, но мы постараемся не ударить в грязь лицом.



