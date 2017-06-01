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Надежды и реалии Спорт

Серик Ибраев
В минувшую субботу в Алматы сборная Казахстана по футболу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 потерпела поражение от команды Дании со счетом 1:3.
На 27-й минуте Николай Йоргенсен воспользовался неразберихой в обороне хозяев поля и беспрепятственно расстрелял ворота Давида Лории - 0:1. А в конце первого тайма подвел свою команду капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, получивший красную карточку за удар локтем в лицо Вильяма Квиста.
В начале второго тайма, на 51-й минуте, Юрий Логвиненко нарушил правила в своей штрафной, и Кристиан Эриксен четко реализовал 11-метровый - 0:2.
Спустя 25 минут казахстанцам удалось возродить надежду на положительный исход матча, когда Исламбек Куат отыграл один мяч. Но спустя пять минут Каспер Дольберг восстановил статус-кво. В итоге 3:1 в пользу датской команды и четвертое поражение нашей команды в этой квалификации

Игра с Данией собрала почти полный Центральный стадион в Алматы. 22 тысячи зрителей пришли поддержать нашу команду. Конечно, болельщики надеялись на успех своей дружины. И это несмотря на то, что последний раз сборная Казахстана выигрывала в родных стенах в сентябре 2014 года, когда в Астане в товарищеском матче разгромила команду Кыргызстана со счетом 7:1. Несмотря на то, что в отборочном цикле мы не выигрывали дома и вовсе с осени 2013 года после победы над Фарерскими островами (3:1). Несмотря на то, что в ноябре 2016 года в Копенгагене были биты Данией со счетом 1:4...
 Но такова уж доля казахстанских болельщиков, которым остается только верить и надеяться.
Начало игры эту веру подкрепило. Казахстанцы больше соперника владели мячом и с помощью коротких и средних передач выходили из обороны в атаку. Получалось неплохо. Правда, первый опасный момент возник у наших ворот. На 15-й минуте нападающий “Фейеноорда” (Голландия) Николай Йоргенсен простил нашу команду, промазав с нескольких метров по пустым воротам. А спустя 12 минут он же, воспользовавшись неразберихой в обороне хозяев поля, с района 11-метровой беспрепятственно отправил мяч в сетку наших ворот. 0:1.
Наша команда продолжала гнуть свою линию. Серикжан Мужиков с помощью индивидуальных действий вышел на ударную позицию, но мяч улетел чуть выше ворот. Затем Азату Нургалиеву не хватило пары шагов, чтобы выйти один на один с голкипером гостей Фредериком Ренновым.
В конце первого тайма хозяева поля упустили самый реальный свой момент, когда центральные защитники Юрий Логвиненко и Елдос Ахметов помешали друг другу нанести точный удар после розыгрыша углового. Казалось, еще чуть-чуть - и гола в чужие ворота не миновать. Но беда пришла, как водится, нежданно. Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан в борьбе за верховой матч с Вильямом Квистом выставил локоть, попав им в лицо датчанину. Полузащитник сборной Дании несколько минут пролежал на газоне, приходя в себе, на его лице выступила кровь... Рефери поединка Владислав Безбородов показал Исламхану красную карточку.
Даже в равных составах казахстанцам было непросто, а что уж говорить про меньшинство. Надежда угасала как свеча...
А когда в начале второго тайма - на 51-й минуте - Кристиан Эриксен из английского “Тоттенхэма” реализовал пенальти, она и вовсе умерла.

 

 

Оживил ее Исламбек Куат. Хозяевам поля удалась быстрая атака, которую точным ударом завершил полузащитник “Кайрата”. 1:2! Но спустя 5 минут все вернулось на круги своя. Датчане провели еще один мяч. Отыграть два гола в меньшинстве с таким сильным соперником было нереальной задачей.
- Я поблагодарил ребят. Они показали себя с достойной стороны, проявили характер. У этой команды есть будущее, потому что в этой команде есть мужики, - сказал на послематчевой пресс-конференции наставник сборной Казахстана Александр Бородюк. - Дания - это не викинги, они вели себя странно, плакали, выпрашивали пенальти. И по пенальти, и по другим моментам - там ничего такого не было. Это была просто борьба. Что касается сборной Дании, то вести себя на поле, как в балете, нельзя. После каждого стыка они кричали так, что слышно было даже за горами.
- Прежде всего, спасибо Казахстану за хороший прием - здесь очень милые люди и хорошие условия, - отметил главный тренер сборной Дании Оге Харейде. - Я еще раз скажу, что у Казахстана хорошая команда, которая примерно равна с другими командами в нашей группе. Казахстану нужно работать дальше, чтобы прогрессировать, но в целом ваша команда играет очень организованно. В Казахстане есть хорошие условия для развития футбола, поэтому все еще впереди.
Про то, что у нашей команды все впереди, казахстанские болельщики слышат чуть ли не после каждого проигранного матча не только от гостей, но и от наших футболистов и руководства Федерации футбола Казахстана. Но, как говорится, воз и ныне там. И все-таки, когда же наша команда будет не только достойно играть, но и набирать очки, одерживать победы и бороться за путевки на чемпионаты Европы и мира? С этим вопросом мы обратились к защитнику “Кайрата” 80-х годов Сергею Волгину.
- Вопрос сложный. В душе все мы надеемся на лучшее, но если исходить из реальности... Наши футболисты варятся в своем чемпионате. Вот когда казахстанцы будут востребованы в других лигах, то есть станут играть на более высоком уровне, тогда, наверное, мы увидим скачок в развитии футбола, игроков, сборной, - считает Сергей Волгин.
Трудно не согласиться с известным специалистом. Отметим, что все футболисты сборной Казахстана играют в казахстанских клубах. Переходить в условную вторую лигу чемпионатов Бельгии, Швейцарии, Турции и других стран им резона нет, так как дома они зарабатывают в разы больше, чем бы им предложили в европейских чемпионатах второго-третьего эшелона. Получается замкнутый круг.

 

 

Отборочный турнир чемпионата мира-2018. Группа Е. 6-й тур
Казахстан - Дания - 1:3 (0:1)
Голы: Н. Йоргенсен 27 (0:1), Эриксен 51 пенальти (0:2), Куат 76 (1:2), Дольберг 81 (1:3) Предупреждены: Нусербаев 20, Логвиненко 63. Удален Исламхан 43
Казахстан: Лория, Суюмбаев, Ахметов, Логвиненко, Шомко (Вороговский 67), Мужиков, Жуков, Куат, Исламхан (к), Нургалиев (Бейсебеков 56), Нусербаев (Тунгышбаев 74)
Дания: Реннов, Стрюгер-Ларсен (Дальсгор 82), Кьер, Вестергор, Дурмиси, Квист (Шене 46), Эриксен, Дилейни, Поульсен (Дольберг 67), Н. Йоргенсен, Брейтуэйт
Судья Безбородов (Россия)
10 июня. Алматы. “Центральный”. 22 000 зрителей.

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Просмотрено: 203 раз Просмотров: 203 опубликовал: Ruslan 13 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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