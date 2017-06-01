Серик Ибраев

Возвращение легендарного казахстанского прыгуна с шестом бронзового призера Олимпийских игр-1988 Григория Егорова на родину и его назначение на пост главного тренера сборной Казахстана для многих болельщиков стало неожиданным. Все-таки Григорий Александрович много лет жил в Испании и, казалось бы, потерял связь с легкоатлетическим миром Казахстана.

Как выяснилось, предложение возглавить сборную было неожиданным и для самого Егорова.

- В результате я не так долго думал в историческом плане (улыбается), в марте перед празднованием 25-летнего юбилея НОК (Национального олимпийского комитета) я дал свое согласие, а в мае был назначен официально, - рассказывает Егоров. - Я всегда хотел внести свой вклад в развитие легкой атлетики Казахстана



Корреспондент “НП” встретился с новым наставником нашей легкоатлетической команды во время чемпионата Казахстана по легкой атлетике (молодежного и взрослого), который проходил в Алматы и завершился в начале прошлой недели.

Григорий Александрович хоть и внимательно наблюдал за соревнованиями с трибун Центрального стадиона, но поговорить согласился охотно. - Поздравляю вас с назначением на должность главного тренера. Какое оно имеет значение для вас?

- Предложение было полностью неожиданным, но интересным, - говорит Егоров. - Я всю жизнь посвятил легкой атлетике. Выступал вначале за Советский Союз, затем за Казахстан. И всегда хотел внести свой вклад в развитие легкой атлетики. Но раньше у меня не было такой возможности. Поэтому упустить шанс возглавить сборную Казахстана я не мог.

- Чем вы занимались после окончания карьеры?

- Всегда оставался в спорте. Работал менеджером в спортивно-туристическом центре в Альфас дель пи (провинция Аликанте, Испания), сотрудничал с представителями различных видов спорта, познакомился за это время с большим количеством спортивных функционеров из различных стран.

- Расскажите, пожалуйста, о своей семье.

- У меня двое взрослых детей. Сын Александр и дочь Екатерина уже окончили университеты. В детстве они занимались спортом, но затем сделали акцент на учебе. Дети вместе с женой Ольгой живут в Испании.

- На ваш взгляд, в каком направлении должна развиваться легкая атлетика в Казахстане?

- Понятно, что предстоит большая работа. На мой взгляд, в первую очередь нужно поднять массовость. Вот сейчас идет чемпионат Казахстана среди взрослых и молодежи, но участников, как видите, совсем немного. Без массовости спорта больших достижений не будет. А массовость - это здоровье нации. Таким образом, развивая легкую атлетику, мы также выполняем программу государства по оздоровлению казахстанцев.

- Какие проблемы легкой атлетики требуют, по вашему мнению, срочного решения?

- Инфраструктура очень сильно хромает. Легкоатлетический манеж, который соответствуют всем мировым стандартам, есть в Усть-Каменогорске. В Караганде имеется манеж, в котором раньше всегда проводились основные соревнования, но он не соответствует международным нормам. В некоторых городах есть залы, но нет круга на 200 метров, что не дает возможности готовиться к стартам. И с материальной базой наблюдается серьезная нехватка во всех областях.

Другая проблема - новые тренерские кадры. Одна из программ, которую мы сейчас разрабатываем, касается подготовки новых кадров из спортсменов, которые завершили профессиональную карьеру. Очень важно, чтобы ребята передавали свой опыт молодому поколению. Хороший пример в этом плане показал бронзовый призер Олимпиады 2004 года Дмитрий Карпов. Он развернул очень активную деятельность в Караганде, и сейчас среди победителей и призеров чемпионата Казахстана много карагандинцев. А если посмотреть протоколы детских стартов, то карагандинцев среди медалистов еще больше.

И еще. По статистике в советское время в Казахстане действовало более 50 СДЮСШОР, а сегодня осталась только одна - в Алматы.

- На какой срок подписан ваш контракт? В чем заключаются ваши обязанности?

- Контракт действует до 31 декабря 2017 года с правом продления. Главный тренер - это менеджерская работа. В мои обязанности входит селекция национальной сборной, сотрудничество с личными тренерами атлетов, организация и подготовка к таким стартам, как чемпионаты Азии и мира, Азиатские игры, Универсиада, Олимпийские игры.

- Есть мнение, что казахстанская легкая атлетика держится на успехах олимпийской чемпионки 2012 года, бронзовой призерки Игр-2016 Ольги Рыпаковой.

- Да, она завоевывала медали на крупных престижных соревнованиях, ее заслуги всем известны. Но нельзя сказать, что все совсем плохо. У нас постоянно больше 10 представителей на всех крупных стартах, куда из-за высоких нормативов просто так попасть очень сложно. И в этом году девять наших спортсменов завоевали лицензии на чемпионат мира. И хорошие шансы на попадание имеет женская команда в эстафете 4 х 100 метров, которую курируют Любовь Никитенко и Александр Дениско.

- Советская школа прыжков с шестом не знала себе равных в мире. Как так получилось, что она уже утеряна?

- Отдельные прыгуны появляются, но в целом во всем бывшем Советском Союзе былой школы нет, она развалилась. Прыжки с шестом - это сложный технический вид спорта, постоянно надо что-то придумывать, подход должен быть очень креативный. Плюс большое значение имеет материальная база.

Раньше было много центров по подготовке тренеров по прыжкам с шестом. Один из таких находился в Алматы. Работали центры в Ташкенте, Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Иркутске... Эти центры постоянно обменивались информацией, соревновались между собой, а после развала Советского Союза многие специалисты из этих школ эмигрировали в дальнее зарубежье, где, кстати, добивались хороших результатов.

Только в Алматы трудились девять тренеров по прыжкам с шестом, и у каждого была своя группа атлетов. А сейчас в чемпионате Казахстана принимают участие среди женщин только четыре спортсменки, среди мужчин - ненамного больше. Опять же возвращаемся к вопросу о массовости. Было время, когда десятку сильнейших прыгунов с шестом замыкал атлет с результатом 5 метров 10 сантиметров.

И очень важно, чтобы у тренеров и спортсменов была достойная оплата их труда. Очень тяжело говорить о результатах, если атлету или тренеру необходимо думать лишь о выживании.

- Ваш рекорд Азии, равный 5 метрам 90 сантиметрам, официально до сих пор не побит. Уровень прыжков с шестом упал?

- Уровень, наоборот, подрастает. В Японии есть ребята, которые прыгают выше 5,80. Сейчас активно развиваются технологии. Например, шесты, на которых прыгали в мое время, значительно уступают современным шестам. Обувь, покрытие арен постоянно улучшаются. Методики тренировочного процесса меняются... Это вопрос времени, рекорды вечными не бывают.

- В 1988 году на Играх в Сеуле весь пьедестал почета в соревнованиях по прыжкам с шестом заняли советские спортсмены - Сергей Бубка, Родион Гатауллин и вы. Часто ли вы встречаетесь с Бубкой?

- У нас хорошие отношения. Но Сергей - вице-президент Международной ассоциации легкой атлетики, к тому же работает в Международном олимпийском комитете. У него очень мало свободного времени, встречаемся с ним только на крупных соревнованиях.

Сергей - уникальный человек и спортсмен. Если не ошибаюсь, на его счету 34 мировых рекорда. Он первый человек, преодолевший планку в шесть метров.

- На ваш взгляд, на что мы можем рассчитывать на следующей Олимпиаде?

- Мы все надеемся, что Ольга Рыпакова продолжит успешно выступать, и держим в уме подрастающее поколение. У нас есть несколько способных ребят. Но выиграть олимпийскую медаль - это очень сложно. Она не дарится никому, это и тяжелая работа, и удача.