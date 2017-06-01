Вчера состоялась жеребьевка первых квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. В выходные прошли матчи 16-го тура чемпионата Казахстана. А завтра определятся финалисты Кубка Казахстана-2017



Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов “Астана” встретится с чемпионом Латвии “Спартаком” из Юрмалы. Первый матч состоится 11 или 12 июля в Астане, ответный - 18 или 19 июля в Юрмале.

В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы “Кайрат” сыграет с “Атлантасом” (Литва). Павлодарский “Иртыш” померится силами с болгарским “Дуваном”. “Ордабасы (Шымкент) схлестнет шпаги с боснийским клубом “Широки Бриег”.

Первые матчи Лиги Европы пройдут 29 июня, ответные - 6 июля. Казахстанские клубы начнут выступление с домашних поединков.

- “Спартак” является серьезным соперником, не зря команда выиграла чемпионат Латвии в прошлом году, - комментирует итоги жребия наставник “Астаны” Станимир Стойлов. - В их составе собраны футболисты, имеющие опыт выступления в сборной своей страны. Итог жеребьевки можно оценивать только исходя из результата матчей. Если пройдем “Спартак”, то тогда будем говорить, что повезло. В Лиге чемпионов не бывает легких команд, нам ни в коем случае нельзя недооценивать соперника. В прошлом году нам попался “Жальгирис” (Литва). Многие посчитали, что мы уже прошли в следующий раунд, хотя нам стоило это очень больших усилий, и лишь гол на последних минутах помог решить задачу. В 16-м туре чемпионата Казахстана тройка лидеров заметно нарастила свой отрыв от преследователей, написано на football.kulichki.net. “Астана”, “Кайрат” и “Ордабасы” добились синхронных побед. Причем алматинцы одолели одного из претендентов на призовые места - “Тобол”, проведя в его ворота два безответных мяча в домашнем матче. Сложнее же всех пришлось “Астане”, которая в Актобе встретила ожесточенное сопротивление со стороны аутсайдера. Но “железнодорожники” не только сумели дважды отыграться, но и добились волевой победы. И не позволили “Кайрату” обойти себя. А “Актобе” после этой неудачи опустился уже на самое дно турнирной таблицы. Между тем “Ордабасы” хватило и одного гола для гостевой виктории во встрече с “Кайсаром”. Отдалился от тройки лидеров не только уступивший в Алматы “Тобол”, но и “Иртыш”, который совсем неожиданно проиграл “Таразу”. Таким образом, снова обострилась борьба за шестое место. Жамбыльцы поднялись на седьмую строчку, обогнав “Атырау” и “Акжайык”, и теперь “Тараз” от “Кайсара” отделяют всего три очка. В гонке бомбардиров преимущество нападающего алматинцев Жерара Гоу становится все более зыбким - Жуниор Кабананга, отличившись в шестой раз за последние четыре матча, уже вплотную подобрался к ивуарийцу.

16-й тур. 17 июня. “Кайрат” (Алматы) - “Тобол” (Костанай) - 2:0 (0:0). “Кайсар” (Кызылорда) - “Ордабасы” (Шымкент) - 0:1 (0:0). “Шахтер” (Караганда) - “Атырау” - 2:0 (1:0).

18 июня. “Окжетпес” (Кокшетау) - “Акжайык” (Уральск) - 2:1 (2:0). “Тараз” - “Иртыш” (Павлодар) - 2:0 (2:0). “Актобе” - “Астана” - 2:4 (2:1).

Положение команд. 1. “Астана” - 39 очков (после 17 игр). 2. “Кайрат” - 37 (18). 3. “Ордабасы” - 35 (18). 4. “Иртыш” - 28 (18). 5. “Тобол” - 25 (17). 6. “Кайсар” - 19 (16). 7. “Тараз” - 16 (16). 8. “Окжетпес” - 15 (15). 9. “Атырау” - 14 (15). 10. “Акжайык” -13 (15). 11. “Шахтер” - 12 (15). 12. “Актобе” - 9 (14).

21 июня состоятся ответные полуфинальные матчи Кубка Казахстана. “Кайрат” в родных стенах примет “Ордабасы”. Первая игра в Шымкенте завершилась вничью - 0:0.

В другом полуфинале “Атырау” дома сыграет с “Шахтером”. Первая встреча закончилась победой “горняков” - 1:0.

- Думаю, “Кайрат” обыграет “Ордабасы” и пробьется в финал. В другой паре ставлю на “Атырау”. В общем, хозяева будут в плюсе, - считает известный казахстанский специалист, экс-тренер “Елимая” (Семей), “Кайсара” (Кызылорда), “Кызылжара” (Петропавловск) Булат Есмагамбетов.