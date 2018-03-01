ГОЛЕВОЙ ДУНАЙ

СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА УСТУПИЛА БОЛГАРАМ, НО ОБЫГРАЛА ВЕНГРИЮ
Подробнее >>>
ПРИМЫ, СОЛИСТЫ И ЭТУАЛИ

ЗВЕЗДЫ БАЛЕТА СЛЕТЕЛИСЬ В АЛМАТЫ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



И вновь королева спорта в Алматы Спорт

24 и 25 июня в Алматы на Центральном стадионе состоится XXVII мемориал Гусмана Косанова по легкой атлетике. В этих ежегодных соревнованиях примут участие атлеты из 13 стран: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Индии, Малайзии, Кении, Украины, Туркменистана, Сирии, Афганистана и Бахрейна.
В преддверии мемориала корреспондент газеты “НП” взял интервью у спортивного директора Федерации легкой атлетики Казахстана Александра Кощеева

- Для казахстанской легкой атлетики этот турнир имеет огромное значение, - рассказывает Александр Борисович. - Как известно, Гусман Косанов долгое время нес знамя казахстанского и советского спорта, он был одним из сильнейших спринтеров Советского Союза. Это было в 50-60-х годах прошлого столетия - в самом начале развития легкой атлетики республики. В 1960 году на Олимпийских играх в Риме Косанов в составе эстафетной сборной завоевал серебряную медаль, также он становился чемпионом Европы, призером чемпионата СССР. И кстати, Гусман Косанов - первый казах - мастер спорта по легкой атлетике.
Международный мемориал Гусмана Косанова проводится с 1991 года. И по традиции посетит соревнования друг и товарищ Косанова по сборной Амин Туяков.
- Раньше этот турнир собирал много болельщиков, активно освещался в прессе, и все сильнейшие казахстанские атлеты обязательно выступали на нем.
- И сейчас все сильнейшие казахстанские легкоатлеты выступят в Алматы. За исключением тех, у кого травмы. Возможно, мы увидим и Ольгу Рыпакову. Она тренируется в Алматы. Впрочем, у олимпийской чемпионки индивидуальный график.
Что касается болельщиков, то Федерация легкой атлетики во главе с Адильбеком Джаксыбековым очень много делает для того, чтобы легкая атлетика вновь стала массовым спортом. И, конечно, большое внимание уделяется болельщикам.
Насколько известно, среди зрителей мемориала будут разыграны ценные призы. Ну а победителей турнира в спринте по традиции ждет денежное вознаграждение.

 

 

- Кого из участников мемориала вы бы отметили?
- Команда из Ирана приедет в сильнейшем составе. Советуем обратить внимание на наших спринтеров Викторию Зябкину и Ольгу Сафронову, на молодого Владислава Григорьева из Караганды, а также толкателя ядра Ивана Иванова.
От Сафроновой и Зябкиной я жду высоких результатов. А Иванов в последнее время, что называется, растолкался. У Ивана еще есть шанс выполнить норматив на чемпионат мира.
- Вы возглавляли сборную Казахстана на Олимпиаде 2008 года. Многое поменялось с тех пор?
- Конечно, но некоторые спортсмены остались. Та же Рыпакова выступала на Играх в Пекине. В каждой своей попытке она устанавливала азиатский рекорд, но в итоге заняла только четвертое место. Правда, медаль все равно получила из-за отстранения других спортсменок.
 - Должность спортивного директора вы заняли в апреле. Каковы ваши взаимоотношения с новым главным тренером сборной Казахстана Григорием Егоровым?
- Мы друг друга хорошо знаем. Когда я был главным тренером, Григорий Егоров выиграл Азиатские игры 2002 года в Пусане, чемпионат Азии, выполнил норматив на Олимпиаду-2004 в Афинах. И после его переезда в Испанию мы с ним сотрудничали. У него большой опыт как у спортсмена, человека и менеджера. Думаю, он внесет свою лепту в развитие легкой атлетики Казахстана.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 6382 раз Просмотров: 6382 опубликовал: Ruslan 23 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Октябрь 2017 (177)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390