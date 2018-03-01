24 и 25 июня в Алматы на Центральном стадионе состоится XXVII мемориал Гусмана Косанова по легкой атлетике. В этих ежегодных соревнованиях примут участие атлеты из 13 стран: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Индии, Малайзии, Кении, Украины, Туркменистана, Сирии, Афганистана и Бахрейна.

В преддверии мемориала корреспондент газеты “НП” взял интервью у спортивного директора Федерации легкой атлетики Казахстана Александра Кощеева



- Для казахстанской легкой атлетики этот турнир имеет огромное значение, - рассказывает Александр Борисович. - Как известно, Гусман Косанов долгое время нес знамя казахстанского и советского спорта, он был одним из сильнейших спринтеров Советского Союза. Это было в 50-60-х годах прошлого столетия - в самом начале развития легкой атлетики республики. В 1960 году на Олимпийских играх в Риме Косанов в составе эстафетной сборной завоевал серебряную медаль, также он становился чемпионом Европы, призером чемпионата СССР. И кстати, Гусман Косанов - первый казах - мастер спорта по легкой атлетике.

Международный мемориал Гусмана Косанова проводится с 1991 года. И по традиции посетит соревнования друг и товарищ Косанова по сборной Амин Туяков.

- Раньше этот турнир собирал много болельщиков, активно освещался в прессе, и все сильнейшие казахстанские атлеты обязательно выступали на нем.

- И сейчас все сильнейшие казахстанские легкоатлеты выступят в Алматы. За исключением тех, у кого травмы. Возможно, мы увидим и Ольгу Рыпакову. Она тренируется в Алматы. Впрочем, у олимпийской чемпионки индивидуальный график.

Что касается болельщиков, то Федерация легкой атлетики во главе с Адильбеком Джаксыбековым очень много делает для того, чтобы легкая атлетика вновь стала массовым спортом. И, конечно, большое внимание уделяется болельщикам.

Насколько известно, среди зрителей мемориала будут разыграны ценные призы. Ну а победителей турнира в спринте по традиции ждет денежное вознаграждение. - Кого из участников мемориала вы бы отметили?

- Команда из Ирана приедет в сильнейшем составе. Советуем обратить внимание на наших спринтеров Викторию Зябкину и Ольгу Сафронову, на молодого Владислава Григорьева из Караганды, а также толкателя ядра Ивана Иванова.

От Сафроновой и Зябкиной я жду высоких результатов. А Иванов в последнее время, что называется, растолкался. У Ивана еще есть шанс выполнить норматив на чемпионат мира.

- Вы возглавляли сборную Казахстана на Олимпиаде 2008 года. Многое поменялось с тех пор?

- Конечно, но некоторые спортсмены остались. Та же Рыпакова выступала на Играх в Пекине. В каждой своей попытке она устанавливала азиатский рекорд, но в итоге заняла только четвертое место. Правда, медаль все равно получила из-за отстранения других спортсменок.

- Должность спортивного директора вы заняли в апреле. Каковы ваши взаимоотношения с новым главным тренером сборной Казахстана Григорием Егоровым?

- Мы друг друга хорошо знаем. Когда я был главным тренером, Григорий Егоров выиграл Азиатские игры 2002 года в Пусане, чемпионат Азии, выполнил норматив на Олимпиаду-2004 в Афинах. И после его переезда в Испанию мы с ним сотрудничали. У него большой опыт как у спортсмена, человека и менеджера. Думаю, он внесет свою лепту в развитие легкой атлетики Казахстана.