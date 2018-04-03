Глеб Калинин

В минувшие выходные состоялись матчи 17-го тура чемпионата страны по футболу. По его итогам распалась тройка лидеров. “Астана” и “Кайрат” отдалились от “Ордабасы” и на данном этапе уже могут сосредоточиться на очном соперничестве. Алматинцы собственноручно избавились от преследования команды Алексея Петрушина, победив ее в Шымкенте. Причем всего несколько дней назад “Кайрат” огорчил “Ордабасы” и в рамках Кубка Казахстана, разгромив соперника и выйдя в финал турнира.

“Астана” же в отчетный игровой день не оставила шансов в столице “Окжетпесу”, проведя в его ворота три безответных мяча. Таким образом, двухочковое преимущество действующих чемпионов над алматинцами сохранилось. Осечкой “Ордабасы” воспользовался “Иртыш”, который сократил отставание от шымкентцев. Тогда как “Тобол”, потерпев очередную неудачу, кажется, окончательно выбыл из борьбы за самые высокие места

Между тем накаляется борьба за первую шестерку. Теперь “Кайсар” отделяют от “Атырау” и “Тараза” всего два балла. Для команды Сергея Павлова эта неделя получилась особенно удачной - в среду она уверенно пробилась в финал Кубка Казахстана и в решающем октябрьском матче поспорит за трофей с “Кайратом”. Тем временем в чемпионате наметился явный аутсайдер - после очередного поражения “Актобе” еще глубже завяз на дне таблицы. Тогда как “Шахтер” впервые за последние месяцы покинул опасную зону.

Центральным поединком 17-го тура был, безусловно, матч “Ордабасы” - “Кайрат”. Обе команды набрали к очной встрече хороший темп и являлись главными преследователями лидирующей “Астаны”. Соперники встречались между собой уже во второй раз за четыре дня. В среду “Кайрат” добился уверенной победы над “Ордабасы” в Кубке (3:1) и уверенно вышел в финал турнира. Однако в родных стенах уже в рамках чемпионата шымкентцы надеялись взять реванш. Тем более что поражение заметно отдалило бы “Ордабасы” от второй строчки. Но “Кайрату” снова удалось отличиться первым. Причем гости провели гол уже на 8-й минуте. Гафуржан Суюмбаев сыграл на подборе после подачи алматинцами штрафного и с лета пробил впритирку с дальней штангой - 0:1. Хозяев такое развитие событий несколько выбило из колеи, и “Кайрат” очень скоро упрочил свое преимущество. На 18-й минуте Жерар Гоу точным ударом замкнул подачу Бауыржана Исламхана с углового - 0:2.

На второй тайм хозяева вышли с хорошим настроем, и Еркебулан Тунгышбаев едва не вернул интригу в противостояние, но головой направил мяч рядом со штангой. “Ордабасы” мог “размочить” счет, но удар с 11-метрового Александра Симчевича отразил Владимир Плотников. В итоге “Кайрат” добыл уверенную победу в Шымкенте и возглавил таблицу, но лишь на один день.

Крупное поражение от “Кайрата” не подкосило “Астану”, и она в следующих двух матчах отгрузила в ворота соперников по четыре мяча. С другой стороны в предыдущем туре “Актобе” создал столичному клубу существенные проблемы и едва не остановил лидера. В отчетный игровой день чемпион принимал дома крепкий “Окжетпес”. Очередная осечка “Кайсара” давала шанс синегорцам приблизиться к шестому месту, но в столице гостям сложно было рассчитывать даже на ничью. Встреча началась довольно спокойно, а свой первый опасный момент хозяева создали только в середине первого тайма. Однако до перерыва “Астане” все же удалось отличиться. На 40-й минуте хозяева провели молниеносную вертикальную атаку, мяч был доставлен на Патрика Твумаси, Стаменкович бросился ему навстречу, но ганец опередил голкипера на мгновение и послал сферу в пустые ворота - 1:0. В начале второго тайма Твумаси едва не оформил дубль. Но опаснейший удар Патрика со штрафного Стаменкович отразил, выбив мяч кулаком. Подопечные Станимира Стойлова пытались додавить соперника, дабы иметь возможность спокойно завершить поединок, однако синегорцы до поры до времени держали оборону. Но на 77-й минуте гости не уследили за Срджаном Граховацом, который беспрепятственно замкнул прострел с левого фланга. После этого игра у гостей окончательно расклеилась, и Жуниор Кабананга, воспользовавшись провалом в обороне “Окжетпеса”, довел дело до разгрома - 3:0. Таким образом, “Астана” одержала третью победу подряд и снова обошла в таблице “Кайрат”. А “Окжетпес” рухнул на десятую позицию.

Отсутствие стабильности сказывается на положении в таблице “Иртыша”, который заметно отдалился от первой тройки. В предыдущих двух матчах павлодарцы не только не добыли хотя бы одну победу, но даже ни разу не забили. В домашней игре с “Кайсаром” команда Димитара Димитрова твердо была намерена положить, наконец, в копилку три очка. Однако кызылординцы также надеялись прервать полосу неудач и закрепиться на шестом месте. Хотя шансы “степных волков” на успех в Павлодаре объективно выглядели невысокими. Первый тайм получился довольно осторожным в исполнении обеих команд. Хозяева ожидаемо завладели территориальным преимуществом, но по-настоящему опасных моментов не создавали. Гости же сосредоточились в основном на обороне и Давида Лорию не тревожили. После перерыва игра пошла веселее. На 53-й минуте Максат Байжанов неточно выстрелил с дуги штрафной, а ответ хозяев получился гораздо опаснее. Марио Маслач откликнулся на подачу со штрафного и в борьбе с защитником в касание выстрелил вроде бы наверняка, но угодил в перекладину. Следом за этим Карлуш Фонсека не реализовал выход один на один с Александром Григоренко, попав в голкипера. А на 56-й минуте Исмаэль Фофана заработал для своей команды пенальти. И Живкович с “точки” пробил очень хладнокровно, послав мяч в правую от себя “девятку” - 1:0. На этом неприятности для гостей не закончились. На исходе часа игры Валерий Коробкин оставил “Кайсар” в меньшинстве, схлопотав вторую желтую карточку. Вскоре Фонсека едва не расставил все точки над “i” в этом матче, но попал в штангу. Концовка же поединка, как ни странно, осталась за гостями, которые едва не вырвали ничью. Таким образом, “Иртыш” одержал минимальную победу и приблизился в таблице к “Ордабасы”.



17-й тур. 24 июня. “Иртыш” (Павлодар) - “Кайсар” (Кызылорда) - 1:0 (0:0). “Ордабасы” (Шымкент) - “Кайрат” (Алматы) - 0:2 (0:2). 25 июня. “Астана” - “Окжетпес” (Кокшетау) - 3:0 (1:0). “Акжайык” (Уральск) - “Тараз” - 2:2 (1:0). “Атырау” - “Актобе” - 2:0 (0:0). “Тобол” (Костанай) - “Шахтер” (Караганда) - 1:2 (1:1)



Положение команд. 1. “Астана” - 42 балла (после 18 матчей). 2. “Кайрат” - 40 (19). 3. “Ордабасы” - 35 (19). 4. “Иртыш” - 31 (19). 5. “Тобол” - 25 (18). 6. “Кайсар” - 19 (17). 7. “Атырау” - 17 (16). 8. “Тараз” - 17 (17). 9. “Шахтер” - 15 (16). 10. “Окжетпес” - 15 (16). 11. “Акжайык” - 14 (16). 12. “Актобе” - 9 (15).