Кирилл Набутов

Главные итоги мемориала Гусмана Косанова

Почти 300 легкоатлетов из 12 стран Азии, Европы и Африки приняли участие 24 и 25 июня в XXVII международных соревнованиях памяти Гусмана Косанова - серебряного призера Олимпиады-1960 в Риме. Уже по сложившейся традиции на Центральном стадионе Алматы выступили спортсмены из Индии, Ирана, Малайзии, Сирии и Бахрейна. Как всегда, полностью была представлена Центральная Азия - Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан. Не теряется у мемориала Косанова и связь с украинской легкой атлетикой. А вот посланцы из 12-й страны-участницы - Кении - на этих соревнованиях выступили впервые.

Портал Федерации легкой атлетики Казахстана предлагает вашему вниманию обзор этих международных соревнований



Медали соревнований были разыграны в 34 номерах легкоатлетической программы - по 17 у мужчин и женщин. Как правило, спор за призовые места вели спортсмены из разных стран, вошедшие в Азии по итогам прошлого года в Топ-10 в своих видах легкой атлетики.

Нет сомнений, что многие из показанных на мемориале Косанова результатов войдут в десятки лучших в Азии уже по итогам 2017 года. И это несмотря на то, что участникам соревнований на сей раз пришлось выступать в дождь и при встречном ветре в оба соревновательных дня - 24 и 25 июня.

Золотые медали XXVII мемориала Косанова завоевали представители 7 государств - Казахстана, Индии, Ирана, Узбекистана, Кении, Киргизии и Бахрейна. В число призеров вошли легкоатлеты еще 4 стран - Таджикистана, Туркменистана, Малайзии, Украины. Наибольшее количество золотых медалей мемориала Косанова на счету казахстанской бегуньи Виктории Зябкиной - 3



Золотые

рекордсмены

В 16 номерах соревновательной программы победили казахстанцы (7 - у мужчин и 9 - у женщин). Восемь первых мест - у Индии (4 + 4). Четыре победителя - у Ирана (4+0), по 2 - у Кении (1+1) и Узбекистана (1+1). По одному чемпиону - у Бахрейна (0+1) и Кыргызстана (0+1).

Наибольшее количество золотых медалей XXVII мемориала Косанова на счету казахстанской бегуньи Виктории Зябкиной - 3. Ей не было равных в беге на 100 и 200 метров, а также в составе сборной Казахстана в эстафете 4 х 100 метров.

По две золотые медали завоевали казахстанец Владислав Григорьев (100 и 200 метров) и иранец Муслим Ниадуст (800 и 1500 метров).



Мужской

расклад

В мужских соревнованиях казахстанцы первенствовали в пяти беговых видах - 100 и 200 метров, 400 метров с барьерами и в обеих эстафетах - 4 х 100 и 4 х 400 метров. Из четырех прыжковых дисциплин у Казахстана победа только в прыжках с шестом. А из трех силовых видов первенствовать удалось лишь в метании диска.

Иранцы превзошли всех в беге на 800 и 1500 метров, 110 метров с барьерами и прыжках в высоту. У легкоатлетов из Индии золото - в прыжках в длину, тройном прыжке, беге на 400 метров и толкании ядра. Узбекистанец Сухроб Ходжаев уверенно подтвердил в Алматы репутацию одного из лучших метателей молота в Азии. А кениец Чадрак Коеч произвел фурор в беге на 5000 метров. Серебро завоевал толкатель ядра Иван Иванов (19,94 метра), совсем немного уступивший спортсмену из Индии



Женские

варианты

Из десяти беговых дисциплин женской части мемориала Косанова казахстанским легкоатлеткам удалось доказать свое превосходство в пяти - на дистанциях 100 и 200 метров, 100 метров с барьерами и эстафетах 4 х 100 и 4 х 400 метров. Еще четыре золотые медали были добыты в тройном прыжке, метаниях диска и молота, а также в прыжках с шестом, где выступали только хозяйки соревнований.

Свое легкоатлетическое разнообразие вновь продемонстрировали спортсменки из Индии. Они победили в беге на 400 и 800 метров, прыжках в длину и толкании ядра. На дистанции 1500 метров не нашлось конкуренток у Гульшаной Сатаровой из Кыргызстана. В беге на 400 метров с барьерами победа досталась Аминат Юсуф из Бахрейна. А в забеге на 5000 всех просто нокаутировала кенийка Каролин Кипкируи.



Казахстанские

звезды

В ряде дисциплин казахстанским легкоатлеткам на мемориале Косанова удалось показать результаты, возводящие их в ранг реальных претенденток на самые высокие места предстоящего чемпионата Азии.

Прежде всего речь об алматинке Виктории Зябкиной. В беге на 100 метров она победила со временем - 11.33, на 200 - 23.01 секунды. Второй на двухсотметровке была Ольга Сафронова из Павлодарской области - 23.15. Для выполнения норматива на чемпионат мира ей вновь не хватило самой малости - 0.05 секунды. В эстафете 4 х 100 метров Зябкина, Сафронова вместе с Риммой Кашафутдиновой из Карагандинской области и Светланой Голендовой из Жамбылской области показали второй результат в истории отечественной легкой атлетики - 43.03.

Победа алматинки Анастасии Виноградовой в беге на 100 метров с барьерами - 13.41 - также позволяет делать на нее самую высокую ставку на предстоящем чемпионате Азии. Кстати, в 2016 году Анастасия в своем виде была быстрейшей на нашем континенте. А вот выступление в тройном прыжке 18-летней Марии Овчинниковой стало настоящим прорывом. По ходу соревнований она трижды (!) улучшала личный рекорд, доведя его до 13 метров 94 сантиметров. По азиатским меркам это очень даже серьезно.

Что касается мужчин, то самые высокие шансы на медали предстоящего чемпионата Азии у занявшего на мемориале Гусмана Косанова... второе место толкателя ядра Ивана Иванова из Алматинской области - 19.94. Таджиндерпан Тур из Индии опередил его всего на 7 сантиметров - 20.01. Но вряд ли он может чувствовать себя спокойно, когда за спиной Иванов.