Серик Ибраев

Чемпион мира среди молодежи в командном зачете в составе сборной СССР, двукратный чемпион Советского Союза среди молодежи, лучший тренер Азии 2012 года...

В советское время Евгений Владимиров своими успехами олицетворял казахстанскую шахматную школу, представлял ее на самом высоком уровне. Не случайно первый гроссмейстер Казахстана вошел в тренерский штаб 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова.

С Евгением Владимировым журналист газеты “НП” встретился в преддверии шахматного турнира в КБТУ, который стартовал в Алматы 4 июля. Естественно, разговор велся вокруг шахмат



- Я больше десяти лет работаю в КБТУ (Казахстанско-британский технический университет), веду шахматные секции, - рассказывает Евгений Владимиров. - Шахматы в университетах для Казахстана и СНГ - это довольно редкая вещь, а вот в учебных заведениях США шахматы культивируются. В Казахстане и на всем пространстве бывшего Союза шахматы в основном позиционируются не как спорт высоких достижений, а как элемент общей культуры. Многочисленные исследования, которые были проведены в последние 50 лет с хвостиком, говорят о том, что занятия шахматами способствуют академической успеваемости. Волшебным образом (улыбается). Но волшебства на самом деле нет. Люди объяснили, почему так происходит. Шахматы развивают аналитическое мышление, учат систематизировать знания. Это очевидные вещи. Но есть еще действие в уме. Сейчас если информация поступает, то она должна быть подкреплена видео. Если видеоряда нет, то люди молодого возраста не очень ее воспринимают и тем самым сильно обкрадывают себя. А вот те, кто играет в шахматы, причем независимо от уровня, действия в уме производят гораздо легче.

Кроме того, исследования говорят, что занятия шахматами повышают академическую успеваемость школьников и студентов. Первый гроссмейстер Казахстана Евгений Владимиров (справа)

- Вы уже более 10 лет трудитесь в университете, чемпионов не воспитываете, не скучно?

- Здесь хорошая шахматная обстановка. Ректор поддерживает все наши начинания. Есть очень большая сетка внутренних соревнований. У нас регулярно проводится турнир KBTU Open для школьников, где разыгрывается грант университета. В прошлом году в качестве пробы мы провели командный вузовский турнир, который собрал на удивление сильный состав. Играли 24 команды.

Что касается KBTU Open, то он проходит в четвертый раз (в нынешнем году - с 4 по 10 июля). В турнире 2017 года много новшеств. Прежде всего турнир стал международным, и теперь грант на обучение может выиграть не только игрок из Казахстана. Среди участников соревнования ученики старших классов средних школ, выпускники и учащиеся колледжей, имеющие разряд не ниже первого.

Это соревнование, я считаю, незаслуженно обходит стороной казахстанская пресса. Хотя дело не в конкретном турнире, а в отношении к шахматам. Конечно, когда играют наши девушки на международной арене, об этом пишут и говорят. А ведь есть еще другие турниры.

Что касается чемпионов, то я периодически выезжаю на сборы с индийскими шахматистами. У меня там ученики, знакомые, друзья. За успехи индийских учеников мне присвоили звание лучшего тренера Азии 2012 года. Вот такая высокая честь была оказана.

- Какое отношение к шахматам было в советское время?

- Тогда шахматы занимали совершенно особое место. Впрочем, они и сейчас доступны, что тут сложного?! Но в советский период очень много было разнообразных школ и школок, а также больших и маленьких шахматных клубов. И в них царила определенная атмосфера. Люди с придыханием следили за матчем за звание чемпиона мира между двумя советскими шахматистами. Там был такой формат, который сейчас кажется наивным и смешным. О шахматных встречах говорили по радио. Комментаторы долго рассказывали, какая сейчас позиция, а любители шахмат в режиме реального времени расставляли фигуры на доске. Был большой интерес. Возможно, и сейчас он немаленький. Но сегодня трудно его определить, все в интернете.

- Насколько шахматы изменились?

- Очень сильно. И-за компьютера, прежде всего. Сегодня на высшем уровне без компьютера абсолютно делать нечего. И при дебютной подготовке, и при анализе собственных партий используется компьютер. Выиграть у компьютера уже лет десять не могут даже сильнейшие шахматисты мира. Машина сильнее. Но это не имеет значения. Автомобиль тоже быстрее бегуна, но с ним же никто не соревнуется. И вот эта компьютерная подготовка, более того, компьютерное мышление у значительной части молодежи изменили шахматы. Они стали жестче и более профессиональными. Хотя на самом высшем уровне шахматы не сильно изменились. На каком уровне первая десятка играла примерно 10-20 лет назад, так она и играет. Но вот у второго эшелона, начала третьего, а он стал многочисленнее намного, качество игры повысилось. Сейчас гораздо сложнее добиваться побед даже над теми шахматистами, которые имеют более низкий рейтинг. Увеличился профессионализм.

Но из-за наличия компьютеров появилась проблема шахматного “читерства”, когда машина используется в качестве подсказчика. Не один скандал из-за этого произошел. Человек, который использует таким образом компьютер, получает большую фору.

На крупнейших шахматных турнирах вводятся металлодетекторы, но все равно время от времени появляется информация о том, что кого-то поймали. А скольких не ловят! Все это серьезно угрожает шахматам.

Гроссмейстер средней руки, вооруженный компьютером, может выиграть у чемпиона мира. Правда, есть и такое удивительное явление, как нынешний чемпион мира Магнус Карлсен. Вот он типичный антикомпьютерный шахматист. Его дебютный репертуар построен так, чтобы влияние компьютерных анализов было минимальным. Он, имея высокую технику и большую волю к победе, выигрывает те позиции, которые считаются ничейными. Это живые настоящие шахматы. Без всякого привлечения “железяки”. Раз так играет чемпион мира, то есть перспективы и у других.

- Вы принимали участие в подготовке Гарри Каспарова к матчу за звание чемпиона мира. Как раньше готовились шахматисты?

- Многие вспоминают о том, что я был тренером бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова в течение пяти лет. Хотя это было давно. Когда я заканчивал работу с Каспаровым, компьютерная техника уже появилась. Но в то время компьютеры использовались только как шахматные органайзеры, программы были слабенькими.

Шахматы в докомпьютерную эпоху занимали колоссальные физические объемы в виде книг и журналов. А КПД был невысок. И очень кстати пришелся компьютер-органайзер. К слову, последняя база данных содержит более шести миллионов партий. Представляете, сколько потребовалось бы бумаги, чтобы все это сохранить?!

Ну и раньше шахматисты были лишены функции моментального поиска. Сегодня при подготовке шахматист благодаря компьютеру может за определенную единицу времени перелопатить огромное количество материалов. То, на которые раньше, возможно, понадобилось бы несколько лет.

- Вы возглавляли сборную Казахстана по шахматам...

- Это был как раз период, когда девочки, которые сейчас представляют большую силу, только начинали играть. Я впервые пригласил Динару Садвакасову в команду. Ей было только 12 лет, но я уже видел в ней потенциал. Взял в сборную без особых оснований, как считали некоторые коллеги, Гулисхан Нахбаеву. Что касается юношей, то среди них дарований не было, а девочки явно подавали надежды, которые в итоге оправдались.

- Так повезло с поколением девушек?

- Повезло. Может быть, когда Дармен Садвакасов выиграл в конце 90-х годов молодежный чемпионат мира, в шахматы пришло много детей. К тому же конкуренция среди девушек ниже, и если вкладывать энергию и материальные ресурсы, это неизбежно даст результат. К слову, у юношей такой вклад не является гарантией. Я знаю девочек, которые из-за отсутствия материальных ресурсов теперь уже никогда не заиграют, несмотря на талант. А вот юношей назвать таких не могу. Последнее время мальчики и юноши вообще успехов больших не демонстрируют, к сожалению, а девочки время от времени выступают хорошо.