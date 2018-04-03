Серик Ибраев

В конце прошлой недели состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. “Кайрат” и “Иртыш” успешно преодолели первый барьер. Алматинцы ожидаемо победили литовский “Атлантас” в Клайпеде - 2:1 (первый матч 6:0), а павлодарцы выиграли в гостях у болгарского “Дунава” в Русе - 2:0 (первая игра 1:0).

За бортом турнира остался шымкентский “Ордабасы”, который после поражения - 0:2 от “Широки Бриег” (Босния и Герцеговина) в гостях, дома (матч проходил в Алматы) не смог найти ключи к воротам соперника (0:0).

13 июля “Кайрат” и “Иртыш” проведут первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы. Причем оба казахстанских клуба начнут борьбу на своих полях. Павлодарцы померятся силами с именитой белградской “Црвеной Звездой”. Алматинцы скрестят шпаги с албанским “Скендербеу”.

12 июля стартует в Лиге чемпионов (со 2-го отборочного раунда) “Астана”. В Юрмале столичный клуб встретится с чемпионом Латвии “Спартаком”



В прошлом сезоне из трех казахстанских клубов, стартовавших в 1-м раунде квалификации Лиги Европы, только “Кайрат” сумел пройти дальше. “Актобе” и все тот же “Ордабасы” бесславно выбыли из турнира. “Красно-белые” были биты венгерским МТК (0:2 в гостях, 1:1 дома), а шымкентцы проиграли сербскому “Чукарички” (0:3 в гостях, 3:3 дома). Кстати, “Ордабасы” представляет страну в Лиге Европы третий год подряд и каждый раз покидает соревнование уже на первом этапе.

В этом сезоне по итогам 1-го раунда вылетел только “Ордабасы”, а “Иртыш” и “Кайрат” шагнули вперед.

Самым же успешным в Лиге Европы для казахстанцев стал 2014 год, когда все трое наших участников (“Кайрат”, “Астана” и “Шахтер”) второго по значимости еврокубка вышли во 2-й раунд.

Рекордсменом же в еврокубках является “Астана”, которая два последних года попадает в групповой раунд турниров. Причем в 2015 году столичный клуб первым из казахстанского чемпионата пробился в групповой этап Лиги чемпионов. А в прошлом году “Астана” вышла в групповой раунд Лиги Европы, повторив достижение “Шахтера” 2013 года.

В этом сезоне казахстанские болельщики от “Астаны” и “Кайрата” ждут наиболее высоких результатов в еврокубах.

В первом раунде Лиги Европы алматинцы не дали ни единого шанса своему сопернику из Клайпеды. По мнению специалистов, албанский “Скендербеу” - соперник “Кайрата” по 2-му раунду - также не должен поставить перед желто-черными неразрешимых задач.

“Скендербеу” хорошо знаком казахстанским болельщикам. В сезоне 2013/14 карагандинский “Шахтер” выбил албанский клуб из Лиги чемпионов, победив дома - 3:0, а затем проиграв в гостях со счетом 2:3.

С тех пор албанский клуб стал сильнее. В 2015 году “Скендербеу” первым из албанских команд оформил выход в групповой раунд Лиги Европы, в котором одержал единственную победу при пяти поражениях. Но зато какую победу! Над португальским “Спортингом” со счетом 3:0.

В прошлом сезоне “Скендербеу” был обвинен в участии в договорных матчах, и УЕФА запретила коллективу выступать в еврокубках. Так что албанская дружина, скорее всего, истосковалась по еврокубкам. Павлодарский “Иртыш” в 1-м раунде Лиги Европы выбил из турнира болгарский “Дунав”

Правда, в первой встрече 1-го раунда Лиги Европы этого сезона “Скендербеу” дома в матче с “Сан-Хулиа” (Андорра) был неубедителен, одолев аутсайдера минимально - 1:0. Зато в гостях предстал во всей силе, выиграв у оппонента крупно со счетом 5:0. В этой игре дубль на свой счет записал вингер сборной Албании 23-летний Лиридон Лятифи. По голу забили черногорский нападающий Горан Вуйович, нигерийский форвард Сегун Аденийи и защитник Кристи Вангели (Албания).

“Скендербеу” - интернациональный коллектив, хотя местных игроков в этом клубе большинство. Отметим, что вратарь “Скендербеу” Оргес Шехи входил в состав сборной Албании на прошлогоднем чемпионате Европы во Франции. Но ни одной игры на ЕВРО голкипер “Скендербеу” не сыграл. В общем, “Кайрату” достался непростой соперник.

Впрочем, “Иртышу” тоже. “Црвена Звезда” - самый известный сербский клуб, победитель Кубка европейских чемпионов 1991 года, 27-кратный чемпион Сербии /Югославии. Впрочем, последнее время восточноевропейский гранд звезд с небес не хватает. В 2015 году “Кайрату” удалось положить белградский клуб на лопатки (2:0 в гостях, 2:1 дома).

“Иртыш”, конечно, не чета “Кайрату” и по бюджету, и по составу, и по задачам на этот еврокубковый сезон. Но подопечным Димитара Димитрова по силам пройти белградский барьер.

В 1-м раунде квалификации Лиги Европы “Црвена Звезда” расправилась с “Флорианой” (Мальта) - 3:0 дома, 3:3 в гостях.

А вот что сказал о предстоящем противостоянии с “Црвеной Звездой” сербский защитник “Иртыша” Стефан Живкович: “Црвена Звезда” - это клуб с большими традициями, и объективно у него более громкое имя, чем у “Иртыша”. В составе белградцев есть отличные игроки, например, Ричмонд Боакье. “Црвена Звезда” - хорошо сбалансированная команда, и ее не стоит мерить по ответному матчу с “Флорианой” (3:3). “Црвена Звезда” куда более серьезный соперник, чем “Дунав”, но мы хотим сделать что-то подобное, как и в игре с болгарами. Первый матч играем дома, посмотрим, в каком состоянии будут игроки “Црвены Звезды” после восьмичасового перелета из Белграда в Павлодар. К тому же домашний матч мы проведем на искусственном поле, к которому соперник не привык”, - сказал Живкович.

Примечательно, что сербскую “Црвену Звезду” недавно пополнили сразу десять новых футболистов, сообщает Sports.kz.

К клубу присоединились защитники Марко Гобельич (“Напредак”), Срджан Бабич (“Реал Сосьедад”, Испания), Филип Стойкович (“Мюнхен-1860”, Германия), Вуядин Савич (“Шериф”, Молдова), Мирал Самарджич (“Акхисарспор”, Турция) и Зе Маркос (“Атлетико Паранаэнсе”, Бразилия), полузащитники Бранко Йовичич (“Амкар”, Россия) и Рикардиньо (“Шериф”, Молдова) и нападающие Ричмонд Боакье (“Латина”, Италия, Д2) и Александар Пешич (“Тулуза”, Франция).

По мнению болельщиков белградского клуба, несыгранность новичков, отсутствие взаимопонимания на поле могут сыграть злую шутку с их любимой командой в противостоянии с “Иртышом”.

“Астана” 12 июля в Юрмале сыграет во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов с местным “Спартаком”. Столичный клуб считается фаворитом поединка.

- Все мечтают и очень хотят попасть в групповой этап Лиги чемпионов, - говорит белорусский полузащитник “Астаны” Иван Маевский. - Но сейчас наша задача - пройти “Спартак”.

Трехкратные чемпионы Казахстана в Юрмалу взяли 21 футболиста. Вот их список: Александр Мокин, Ненад Эрич, Абылайхан Дуйсен (вратари); Дмитрий Шомко, Евгений Постников, Игорь Шитов, Юрий Логвиненко, Марин Аничич, Абзал Бейсебеков (защитники); Асхат Тагыберген, Иван Маевский, Ласло Кляйнхайслер, Марин Томасов, Серикжан Мужиков, Мади Жакипбаев, Срджан Граховац (полузащитники); Джуниор Кабананга, Патрик Твумаси, Роман Муртазаев, Владислав Прокопенко и Джордже Деспотович (нападающие).