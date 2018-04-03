11 июля в Алматы вернулась сборная Казахстана по легкой атлетике, которая успешно выступила на чемпионате Азии в индийском Бхубанешваре, написано в пресс-релизе Федерации легкой атлетики Казахстана. В аэропорту казахстанских спортсменов встречали торжественно. По итогам континентального первенства наша команда завоевала восемь медалей - четыре золота, два серебра и две бронзы



Две золотые медали завоевала Виктория Зябкина, ставшая чемпионкой на дистанциях 100 и 200 метров. Еще одно золото в копилку сборной принесла Мария Овчинникова в тройном прыжке. Также отличилась женская эстафетная команда в беге 4 по 100 метров в составе Светланы Голендовой, Римы Кашафутдиновой, Виктории Зябкиной и Ольги Сафроновой. Сафронова также взяла серебро в беге на 100 метров и бронзу в беге на 200 метров. Ирина Эктова стала серебряным призером в тройном прыжке, а у мужчин единственную медаль принес Иван Иванов, занявший третье место в толкании ядра.

- Для меня большая честь поднимать флаг Казахстана на международных аренах, - сказала чемпионка Азии в тройном прыжке 18-летняя Мария Овчинникова. - Я получила большой опыт на чемпионате Азии и очень рада, что мне и Ирине Эктовой удалось выиграть золото и серебро. По итогам трех попыток я лидировала, но затем Ирина Эктова опередила меня на десять сантиметров. В последней попытке мне удалось вырвать победу и стать чемпионкой. Теперь впереди у меня чемпионат мира в Лондоне, там соберутся сильнейшие спортсмены мира, и я постараюсь показать свои лучшие качества. В неофициальном командном зачете сборная Казахстана заняла третье место. Итоговыми результатами остался доволен главный тренер сборной Казахстана Григорий Егоров:

- Для сборной Казахстана по легкой атлетике чемпионат Азии прошел успешно. Мы взяли медали, еще несколько спортсменов были близки к тому, чтобы стать призерами. Это Дмитрий Коблов и Мерджен Ишангулиева, выступавшие в беге на 400 метров с барьерами, и женская эстафетная команда в беге на 400 метров с барьерами. Они стали четвертыми. Сейчас мы немного отдохнем и, набравшись сил, поедем на чемпионат мира в Лондон. Наша главная надежда на чемпионате мира - Ольга Рыпакова.

И еще. В Пекине официально анонсировано проведение Астанинского марафона Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), посвященного Международной специализированной выставке ASTANA EXPO-2017.

По словам председателя комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Ельсияра Канагатова, для правительства Казахстана проведение марафона является одним из важных спортивных мероприятий в рамках ASTANA EXPO-2017, и Казахстан намерен продолжить славную традицию проведения соревнований “семьи ШОС” такого масштаба.

Международный Астанинский марафон ШОС и СВМДА состоится 27 августа 2017 года в 08.00 утра в Астане. Забеги пройдут по трем дистанциям: 42 км 195 м, 10 км, и 2017 метров.