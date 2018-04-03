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“Астана” в Лиге чемпионов Спорт

Сегодня, 18 июля, “Астана” проведет дома ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с латвийским “Спартаком”. Первая игра в Юрмале неделю назад завершилась в пользу астанчан (1:0).
Мало кто сомневается в победе “Астаны” в завтрашнем матче. Команда Станимира Стойлова имела большое преимущество в первой игре и одержала заслуженную победу. Кстати, это была первая виктория “Астаны” в Лиге чемпионов в гостях.

 

Наставник “Астаны” Станимир Стоилов накануне ответил на вопросы журналистов.
- Нас ждет важная игра. Наши футболисты должны показать хороший футбол. Будет нелегко, у “Спартака” есть свои сильные стороны. Нужно будет сыграть организованно и использовать свои моменты. Думаю, что стартовый состав не изменится. Он будет такой же, как и в Юрмале.
- Соперник чем-то удивил в первом матче?
- В “Спартаке” есть хорошие игроки, которые умеют правильно выбирать позицию. Нам нужно найти интересные решения в завершении. Самое важное - пройти дальше. В Лиге чемпионов нет слабых команд, поэтому каждый матч трудный.
- В какой футбол будет играть команда?
- Самое важное - пройти дальше, но и хочется показать хорошую игру. Надеюсь, мы продолжим серию без поражений. Если нам повезет, мы забьем, если - нет, то важно не пропустить. Если мы выиграем 1:0, я буду доволен.
“Астана” дома в еврокубках не проигрывает 12 матчей подряд. Победитель пары “Астана” - “Юрмала” в третьем отборочном раунде сыграет с победителем пары “Легия” (Польша) - “Мариехамн” (Финляндия). В первой игре чемпион Польши в гостях забил финской команде три безответных мяча.

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Просмотрено: 8054 раз Просмотров: 8054 опубликовал: Ruslan 18 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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