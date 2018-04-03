Сегодня, 18 июля, “Астана” проведет дома ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с латвийским “Спартаком”. Первая игра в Юрмале неделю назад завершилась в пользу астанчан (1:0).

Мало кто сомневается в победе “Астаны” в завтрашнем матче. Команда Станимира Стойлова имела большое преимущество в первой игре и одержала заслуженную победу. Кстати, это была первая виктория “Астаны” в Лиге чемпионов в гостях. Наставник “Астаны” Станимир Стоилов накануне ответил на вопросы журналистов.

- Нас ждет важная игра. Наши футболисты должны показать хороший футбол. Будет нелегко, у “Спартака” есть свои сильные стороны. Нужно будет сыграть организованно и использовать свои моменты. Думаю, что стартовый состав не изменится. Он будет такой же, как и в Юрмале.

- Соперник чем-то удивил в первом матче?

- В “Спартаке” есть хорошие игроки, которые умеют правильно выбирать позицию. Нам нужно найти интересные решения в завершении. Самое важное - пройти дальше. В Лиге чемпионов нет слабых команд, поэтому каждый матч трудный.

- В какой футбол будет играть команда?

- Самое важное - пройти дальше, но и хочется показать хорошую игру. Надеюсь, мы продолжим серию без поражений. Если нам повезет, мы забьем, если - нет, то важно не пропустить. Если мы выиграем 1:0, я буду доволен.

“Астана” дома в еврокубках не проигрывает 12 матчей подряд. Победитель пары “Астана” - “Юрмала” в третьем отборочном раунде сыграет с победителем пары “Легия” (Польша) - “Мариехамн” (Финляндия). В первой игре чемпион Польши в гостях забил финской команде три безответных мяча.