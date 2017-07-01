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Черная полоса “Кайрата” Спорт

Серик Ибраев
После вылета из Лиги Европы и последовавшей отставке главного тренера алматинский “Кайрат” оступился и в чемпионате. В минувшее воскресенье “народная команда” под руководством и.о. Сергея Лабодовского в родных стенах в рамках 21-го тура премьер-лиги сыграла вничью с “Атырау” 1:1. Таким образом, отставание “Кайрата” от лидирующей “Астаны” увеличилось на два очка и теперь составляет семь баллов.
Также потерпел поражение еще один экс-участник еврокубков павлодарский “Иртыш”, который после поражения в Белграде от “Црвены звезды” (0:2) дома был бит карагандинским “Шахтером” 1:2. “Ордабасы”, занимающий третье место, уже опережает подопечных Димитара Димитрова на 10 очков. Похоже о бронзовых медалях павлодарцам в этом сезоне придется забыть. Да и четвертая позиция, дающая право в следующем году на выступление в Лиге Европы, под большим вопросом для “пентакампеонов”. Уж слишком силен “Тобол”.
 26 июля состоятся две перенесенные встречи с участием команд из нижней части таблицы. Также завтра “Астана” дома проведет первый матч 3-го отборочного раунда с польской “Легией”

В ответном гостевом матче со “Скендербеу” (Албания) во 2-м отборочном раунде Лиги Европы “Кайрат” за 90 минут создал только один реальный момент, но реализовать его не смог. Алматинцы проиграли сопернику со счетом 0:2 (первый матч в Алматы 1:1) и, как и в прошлом сезоне, вылетели из еврокубков на второй квалификационной стадии.
Наставник “Кайрата” грузинский специалист Кахабер Цхададзе после кошмарного поединка в Албании принял огонь на себя и настоял на своей отставке. В воскресной игре с “Атырау” “народной командой” руководил Сергей Лабодовский из академии “Кайрата”.
Однако уход тренера не подхлестнул футболистов “Кайрата”. Наоборот, хозяева действовали в первом тайме вяло, как будто вообще этот матч не имел для них значения. Вдобавок ко всему не реализовал пенальти на 11-й минуте капитан “Кайрата” Бауыржан Исламхан, а Андрей Аршавин покинул поле из-за травмы на 34-й минуте...
Встрепенулись алматинцы только после пропущенного гола. На 71-й минуте гости организовали контратаку и Предраг Сикимич открыл счет.
Хозяева обрушили шквал атак на соперника и уже через 4 минуты счет сравняли. Отличился Бауыржан Турысбек. Однако дожать “нефтяников” не смогли. 1:1. Таким образом, алматинцы практически потеряли шансы догнать лидирующую “Астану”, которая уже опережает южностоличный клуб на семь баллов. До конца чемпионата осталось сыграть не так много матчей, и вряд ли “Астана” упустит шанс в четвертый раз подряд выиграть золотые медали.
Вот, что сказал по этому поводу защитник “Кайрата” 70-80-х годов Юсуп Шадиев: “Вчерашний матч в очередной раз показал, что “Атырау” для “Кайрата” - очень даже неудобный соперник. После этой ничьей алматинцам, конечно, будет очень тяжело в дальнейшем в борьбе за чемпионство. Шансов у “Кайрата” на золотые медали довольно мало, но они все же есть, ведь это футбол. “Астане” предстоят еврокубковые матчи, а игра на два фронта, конечно, может повлиять на команду не лучшим образом, чем в состоянии воспользоваться алматинцы. Хотя, думаю, отрыв в 7 очков для такой команды, как “Астана”, все же достаточен, чтобы сохранить лидирующую позицию”.

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“Кайрат” отстает от лидирующей “Астаны” уже на 7 баллов

По мнению известного казахстанского специалиста, в составе “Кайрата” на данном этапе нет лидера.
- В коллективе сейчас нет вожака, который бы мог сплотить футболистов на поле, - считает Юсуп Алаудинович. - Таким у кайратовцев был Анатолий Тимощук, своим авторитетом заставлявший других игроков двигаться на футбольном поле, а не отбывать номер. Безусловно, нехватка такого лидера сказывается на команде не лучшим образом, прежде всего хромает дисциплина в коллективе.
Скорее всего, распрощаться с мыслями о бронзовых медалях придется “Иртышу”, который дома проиграл “Шахтеру” 1:2. Причем павлодарцы первыми открыли счет и после этого имели несколько отличных возможностей забить еще пару голов. Сработало старое футбольное правило - не забиваешь ты, забивают тебе. Гости ответили двумя мячами, один из которых записал на свой счет Сергей Хижниченко, вернувшийся в Караганду после непродолжительной командировки в Белоруссию. Там, кстати, он тоже выступал за “Шахтер”, только солигорский.
“Ордабасы” сумел победить в Уральске в непростой игре с местным “Акжайыком”. Уральцы замыкают таблицу премьер-лиги и отчаянно пытаются выкарабкаться с самого дна. В старании и желании им не откажешь, но подопечные Вахида Масудова проигрывают уже третий матч подряд.
Впрочем, уже 26 июля “Акжайык” может изменить ситуацию к лучшему. Уральцы дома в перенесенном матче 15-го тура встретятся с “Актобе”, который занимает предпоследнее место.
Актюбинцы в 21-м туре дома не смогли переиграть “Кайсар”. Матч закончился вничью 1:1. Команда Владимира Муханова, несмотря на значительное усиление в летнее трансферное окно, еще не набрала ход. Так что “Акжайыку” вполне по силам набрать в поединке с “красно-белыми” три очка.
Порадовал своих болельщиков “Тараз”, сумевший в гостях победить “Окжетпес” со счетом 1:0. Южане догнали уже “Кайсар” и делят с кызылординцами и карагандинцами с шестого по восьмое места в таблице.
“Астана” уверенно победила “Тобол” со счетом 2:0 и укрепила свои лидирующие позиции.
- Думаю, что мы заслужили эту победу, мы весь матч контролировали ситуацию на поле. Я доволен, что команда сыграла организованно, но ритм игры не был на должном уровне, возможно, много эмоций было оставлено в матче против “Спартака” (Юрмала) в Лиге чемпионов, а сейчас головы уже забиты “Легией” (Польша). Но в игре нам не хватало точности, некоторым игрокам не хватало динамики, - отметил наставник “Астаны” Станимир Стойлов.
Телеканал Kazsport в прямом эфире покажет матч “Астана” - “Легия”, который состоится в среду. Начнется игра в 20.00.
Также 26 июля “Атырау” встретится с “Окжетпесом” в рамках перенесенного матча 15-го тура.

21-й тур. 22 июля. “Астана” - “Тобол” (Костанай) - 2:0 (1:0). “Окжетпес” (Кокшетау) - “Тараз” - 0:1 (0:1). “Акжайык” (Уральск) - “Ордабасы” (Шымкент) - 1:2 (1:2). “Актобе” - “Кайсар” (Кызылорда) - 1:1 (0:1).
23 июля. “Иртыш” (Павлодар) - “Шахтер” (Караганда) - 1:2 (1:0). “Кайрат” (Алматы) - “Атырау” - 1:1 (0:0)

Положение команд. 1. “Астана” - 51 очко (после 21 матча). 2. “Кайрат” - 44 (21). 3. “Ордабасы” - 41 (21). 4. “Тобол” - 31 (21). 5. “Иртыш” - 31 (21). 6. “Шахтер” - 24 (21). 7. “Кайсар” - 24 (21). 8. “Тараз” - 24 (21). 9. “Атырау” - 18 (20). 10. “Окжетпес” - 18 (20). 11. “Актобе” - 17 (20). 12. “Акжайык” - 15 (20).

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Просмотрено: 7805 раз Просмотров: 7805 опубликовал: Ruslan 25 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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