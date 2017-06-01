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Тимур Камалов
С 21 по 24 сентября в Алматы на полях гольф-клуба NURTAU состоялся 13-й международный турнир по гольфу Kazakhstan Open-2017. Его победитель определялся в плей-офф, так как сразу два гольфиста - Чейз Кепка и Тапио Пулканен - показали одинаковый результат - 271 (-17).
В итоге удача сопутствовала финскому игроку, который опередил американца Чейза Кепку только в ходе третьей переигровки.
Таким образом, 27-летний Пулканен увез из Алматы победу, а вместе с ней чек на 72 тысячи евро. Кроме того, заработанные на Kazakhstan Open-2017 рейтинговые очки позволили Пулканену возглавить European Challenge Tour.
Чейз Кепка, занявший 2-е место, пополнил свой банковский счет на 49 500 евро, а обладатель 3-го места Том Мюррей (Англия) заработал 31 500 евро

Международный турнир по гольфу Kazakhstan Open входит в серию турниров European challenge tour. По ранжиру это 2-я европейская лига (высший дивизион - это просто European tour). В этой 2-й лиге наш турнир является самым престижным. Его призовой фонд составляет 450 тысяч евро - самый крупный из всех турниров этой серии. Чем больше призовых, тем больше рейтинговых очков. Победа в Алматы фактически определяет победителя всего сезона, а значит, и обладателя путевки в высший класс. Отсюда и состав участников. Вся первая сотня Европейского чэллендж-тура старается принять участие в алматинском соревновании.
Впервые Kazakhstan Open прошел в 2005 году. Это было первое соревнование по гольфу среди профессионалов в Казахстане. Призовой фонд дебютного турнира был равен 250 тысячам евро. С тех пор турнир проводится ежегодно.

 

 

Отметим, что в финальный этап Kazakhstan Open-2017 никто из четырех казахстанцев, стартовавших в турнире, не попал. Борьбу в третьем и четвертом раундах продолжили 66 гольфистов, показавших наилучший результат.
Перед финальным этапом турнира лидировали Микаэль Лундберг (Швеция) - 133 (-11); Эстанислау Гойя (Аргентина), показавший одинаковый с Лундбергом результат, - 133 (-11); и третье место с результатом 134 (-10) поделили между собой сразу три гольфиста: Ренье Сэкстон (Нидерланды), Эрик Ван Руйен из Южной Африки и шотландец Хенри Скот, побеждавший в Алматы в 2012 году. Однако никому из них в итоге не удалось подняться на пьедестал почета.
Будущий победитель Kazakhstan Open-2017 Тапио Пулканен перед заключительным, четвертым, раундом занимал второе место(-13), уступая лидерство южноафриканцу Эрику Ван Руйену (-14). Чейз Кепка был за пределами первой тройки (-11).
Эрик Ван Руйен уверенно стартовал в финальном раунде, сделав берди на первой лунке, тогда как финский гольфист сыграл первую лунку в пар. На второй лунке гольфисты поменялись местами, и уже финн сделал берди, восстановив стартовый результат.
Далее Тапио Пулканен почувствовал уверенность в своих силах и сыграл все лунки ровно, сделав пять берди, допустив при этом всего два богги.
Южноафриканский гольфист, напротив, начал допускать ошибки и наряду с тремя последующими берди допустил такое же количество богги. Наиболее часто южноафриканец допускал ошибки на дальних ударах, попав восемь раз в банкер по ходу раунда. Не случайно, что вчерашний лидер турнира занял в итоговой таблице турнира лишь 4-е место с результатом 273 (-15).
Напротив, американский гольфист Чейз Кепка стартовал в четвертом раунде с 4-го места, но по ходу дня наращивал свою игру. Бронзовый призер Kazakhstan Open-2017 сделал 7 берди, и лишь один богги, что позволило ему после 17-й лунки возглавить турнирную таблицу. И только берди Тапио Пулканена на 18-й лунке позволило ему сравняться с американским гольфистом по итогам четырех раундов.
Таким образом, два гольфиста финишировали с одинаковым результатом - 271 (-17). И согласно правилам гольфа и положению о турнире для определения победителя Kazakhstan Open-2017 Чейз Кепка и Тапио Пулканен сыграли в плей-офф или провели переигровку на 18-й лунке. Плей-офф играется до тех пор, пока кто-либо из гольфистов не покажет лучший результат. Два первых плей-офф оба гольфиста сыграли в пар, и только в ходе третьей переигровки американец допустил сбой, который и определил судьбу первого места.
Чейз Кепка с ти попал в банкер, на выходе из которого попал в густую листву деревьев. Финн, напротив, действовал хладнокровно и во всех трех плей-офф выходил с ти на одну и ту же точку, прямо напротив грина, на расстоянии 60-70 ярдов до грина.
Со второго удара финн вышел на грин и двумя патами завершил игру в пар. Его американский коллега только с третьего удара вышел на грин, и ему понадобилось два пата, чтобы забить мяч в лунку. В результате Чейз допустил богги и проиграл переигровку.
Таким образом, чемпионом Kazakhstan Open-2017 в напряженной борьбе стал Тапио Пулканен с общим результатом 271 (-17). Чейз Кепка стал вторым, почетное третье место занял Том Мюррей с результатом 272 (-16).
На традиционной пресс-конференции после игры Тапио Пулканен сказал: “На протяжении всего раунда я старался играть в свою игру, и, похоже, мне это удалось. Это была великолепная неделя, и я навсегда запомню великолепные поля гольф-клуба NURTAU. Я счастлив вписать свое имя в историю Kazakhstan Open, одного из самых значимых турниров в сетке European Challenge Tour”.
Отметим, что пока никому не удавалось выиграть Kazakhstan Open дважды.
И еще. Перед стартом Kazakhstan Open-2017 традиционно прошел турнир Pro Am, в котором приняли участие двадцать девять команд, составленных из профессионалов и любителей. Особенностью этого традиционного турнира является то, что к каждому профессиональному игроку добавляется три любителя, и эта четверка играет как одна команда. Состязания Pro Am продолжались более четырех часов.
В результате первое место завоевала команда - Стивен Браун (профессионал), Бекзат Сарманов, Армен Хачатрян и Аскар Абишев - с результатом 55 ударов, что на 17 ударов меньше пара.
Второе место заняла команда, ведомая Педро Ориол, в которой играли Нуртай Абыкаев, Чим Чанг Сап и Нурлан Макулбеков, с итоговым результатом 58 ударов.
И почетное третье место заняла команда Робина Скайета-Зигриста с Канг Сенг Вун, Ли Дженг Вук и Ян Янг Хо, прошедшая поле с 59 ударами.

Справка “НП”
* Грин - часть поля, на которой самая короткая трава, а также где находится сама лунка.
* Пат - легкий удар, выполняющийся на грине, главной целью которого является попадание в лунку.
* Свинг - основной удар в гольфе, главная цель которого послать мяч далеко и точно.
* Слайс - удар, при котором мяч вылетает прямо, но после этого значительно отклоняется вправо (для игрока с правосторонней стойкой).
* Пар - то количество ударов, за которое игрок должен проходить лунку. Есть три разновидности паров - это пар-3, пар-4 и пар-5, основное различие которых в расстоянии от ти (место старта) до лунки. Очень редко, но все же встречается и пар-6. В среднем расстояние колеблется от 100 до 550 метров. Например, пар-3 (110 метров), пар-4 (320 метров) и пар-5 (480 метров).
* Берди (“Птичка”) - количество ударов на один меньше пара.
* Игл (“Орел”) - количество ударов на два меньше пара.
* “Альбатрос” - количество ударов на три меньше пара (только на лунках пар-5 и 4).
* Богги (“Пугало”) - количество ударов на один больше пара.

Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 6127 раз Просмотров: 6127 опубликовал: Ruslan 26 сентября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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