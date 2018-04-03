Алексей Доспехов

Подсчет доходов, заработанных от продажи билетов на состоявшийся в середине сентября бой двух выдающихся средневесов Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сделал практически неизбежным их повторный поединок. Реализация билетной программы принесла свыше 27 миллионов долларов. Это третий результат в истории бокса. Первые два принадлежат боям с участием завершившего карьеру Флойда Мейвезера



На днях обнародовали один из основных финансовых показателей боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Он состоялся на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 16 сентября и входил в число наиболее ожидаемых событий в профессиональном боксе этого года. Встречались две чрезвычайно популярные суперзвезды высоко котирующейся весовой категории - до 72,6 кг. Матч завершился ничьей - три арбитра назвали три разных варианта его исхода: победа Альвареса, победа Головкина и равенство. При этом счет на карте судьи Аделейд Берд вызвал недоумение у экспертов и официальных лиц: она отдала выигрыш мексиканцу с разгромным счетом - 118:110. Несмотря на это, Головкин в соответствии с регламентом сохранил титул чемпиона мира в среднем весе Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Показатель, о котором идет речь,- доходы от продажи билетов. Продано в общей сложности 17 318 билетов, а поступления, как сообщила Спортивная комиссия штата Невада, составили 27,059 миллиона долларов.

Это очень примечательная цифра. Она не является рекордной, но по этому критерию бой Головкина с Альваресом занял третье место в истории, уступив лишь двум поединкам с участием самого востребованного у публики бойца века - американца Флойда Мейвезера. Один, в 2015 году против Мэнни Пакьяо, принес благодаря реализации билетной программы 72,198 миллиона, второй - на той же T-Mobile Arena в Лас-Вегасе в конце августа против Конора Макгрегора - 55,414 миллиона долларов. При этом надо учесть, что, выиграв у Макгрегора, Мейвезер подтвердил, что заканчивает карьеру. Таким образом, Головкина и Альвареса можно теперь считать главными приманками для публики среди боксеров действующих.

Сколько всего денег сгенерировал бой 16 сентября, станет ясно после обнародования данных по продажам его трансляции в режиме pay-per-view (плати и смотри) на канале HBO.

По информации Los Angeles Times, встреча GGG и Канело сгенерировала 1,3 миллиона покупок PPV на HBO. C этим показателем бой расположился на 16-м месте (см. таблицу). Статистика ведется с 1991 года, когда боксерские поединки стали регулярно транслироваться в системе pay-per-view.

С учетом цен на платные трансляции (69,95 доллара и 79,95 в высоком качестве) общий доход от их продажи может превысить 100 миллионов долларов.

Для Головкина это рекордный показатель. Два предыдущих поединка казахстанца на PPV собрали меньше 200 тысяч.

Дебют Головкина на PPV пришелся на октябрь 2015 года в объединительном поединке с канадцем Давидом Лемье и собрал 150 тысяч PPV. Бой казахстанца против американца Дэниэла Джейкобса, состоявшийся в марте 2017 года в Нью-Йорке, оказался популярнее - 170 тысяч проданных трансляций.

Также СМИ обнародовали размеры доходов Головкина и Альвареса. По данным Daily Mail, казахстанец заработал 25 миллионов долларов, а мексиканец - на десять миллионов больше. Для Головкина это рекордный гонорар.

После подсчета доходов эксперты не сомневаются: реванш неизбежен.

Переговоры по организации матча между промоутером Головкина Томом Леффлером и президентом работающей с Альваресом компании Golden Boy Promotions Эриком Гомесом уже начались в минувший уикенд. Более того, известна предполагаемая дата поединка - 5 мая - в день национального мексиканского праздника “Синко де Майо”.

Между тем тренер Головкина Абель Санчес считает, что его подопечный мог бы провести один промежуточный бой до реванша с мексиканцем Саулем “Канело” Альваресом.

“Думаю, есть возможность сделать еще один бой до конца этого года. Котто упоминал, что хотел бы встретиться с победителем пары Головкин - Альварес. Я читал о переговорах Тома Леффлера и Эрика Гомеса. Если реванш состоится в мае, то оба могли бы провести по промежуточному бою.

Думаю, реванш можно сделать хоть в мае, хоть в декабре. Боксу нужен такой поединок. Надеюсь, во втором поединке будет более тщательный контроль судей”, - заявил Санчес в интервью BMTM Sports Channel.

Ранее сообщалось, что Головкин планирует провести еще один бой в декабре. Однако его промоутер Том Леффлер дал понять, что такой сценарий “нереален” ввиду насыщенного графика казахстанского боксера, отметив, что их приоритетом является реванш с Канело.

Ну что же, поживем - увидим.



ТОП-15

Боксерских PPV

1. Флойд Мэйвезер - Мэнни Пакьяо (2 мая 2015) - 4,6 миллиона PPV.

2. Флойд Мэйвезер - Конор Макгрегор (26 августа 2017) - 4,4.

3. Оскар де ла Хойя - Флойд Мэйвезер (5 мая 2007) - 2,4.

4. Флойд Мэйвезер - Сауль Альварес (14 сентября 2013) - 2,2.

5. Эвандер Холифилд - Майк Тайсон (28 июня 1997) - 1,99.

6. Леннокс Льюис - Майк Тайсон (8 июня 2002) - 1,97.

7. Майк Тайсон - Эвандер Холифилд (9 ноября 1996) - 1,59.

8. Майк Тайсон - Питер Макнили (19 августа 1995) - 1,55.

9. Флойд Мэйвезер - Мигель Котто (5 мая 2012) - 1,5.

10. Мэнни Пакьяо - Хуан Мануэль Маркес (13 ноября 2011) - 1,4.

11. Эвандер Холифилд - Джордж Форман (19 апреля 1991) - 1,4.

12. Оскар де ла Хойя - Феликс Тринидад (18 сентября 1999) - 1,4.

13. Флойд Мэйвезер - Шейн Мозли (1 мая 2010) - 1,4.

14. Фрэнк Бруно - Майк Тайсон (16 марта 1996) - 1,37.

15. Мэнни Пакьяо - Шейн Мозли (7 мая 2011) - 1,34.

16. Геннадий Головкин - Сауль Альварес (16 сентября 2017) - 1,3 (неофициальные данные).