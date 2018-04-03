Именно так распределились места в гонке Red Bull Soapbox Race, которая впервые состоялась в Алматы в минувшее воскресенье

Red Bull Soapbox Race - это гонка на самодельных аппаратах с колесами. Конечно, без моторов. По преданию подобные гонки появились в 30-х годах прошлого столетия в США. Мальчишки построили болиды из ящиков для мыла и устроили соревнование по спуску с холма. Отсюда в названии слово Soapboxа, что в переводе с английского означает ящик для мыла



Трудно сказать, было ли это так на самом деле. Но кому-то из креативщиков Red Bull пришла идея организовать подобное шоу. И в 2000 году в Брюсселе оно состоялось и прошло с большим успехом. С тех пор такие соревнования организовали по всему миру. В Алматы гонка Soapbox Race состоялась впервые. И ей также сопутствовал успех.

По проспекту Достык от улиц Сатпаева до проспекта Абая построили импровизированную трассу, на которой по традиции лежали тюки с сеном. Погода не подкачала, и народу собралось много. Найти свободное место вдоль трассы после старта соревнования было уже непросто. Жюри, в состав которого входил победитель одного из этапов чемпионата мира по ралли Арман Смаилов, оценивало скорость и креативность. Но приоритет отдали креативности.

Всего на старт гонки вышли более 60 команд! Зрители лично убедились, как далеко может завести фантазия. В Soapbox Race участвовали пианино, большая детская коляска, клоун родео, огромный кукурузный початок, тюремная клетка, веселый холодильник и даже золотой мост Сан-Франциско. Открывал гонку обладатель бронзы “Дакара”, руководитель команды Astana Motorsports Артур Ардавичус на аппарате, стилизованном под грузовик команды “Астана Моторс”.

И, как мы уже говорили, скорость в этой гонке не стала главным критерием. Так, самыми быстрыми оказались команды “Формула А” и Custom Garage. Однако в итоговых протоколах они оказались лишь на 5-й и 6-й позициях. А первое место занял самолетик команды Zig Zag. Серебро заработала Box Box Team, а бронзовыми призерами стали “Алкогонщики”, которые успешно довели до финиша “революционный броневик”.

Самое же главное - праздник действительно удался. Будем надеяться, что он станет традиционным.



Фото Талгата Галимова