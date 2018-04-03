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погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Zig Zag, Box Box Team и “Алкогонщики“ Спорт

Именно так распределились места в гонке Red Bull Soapbox Race, которая впервые состоялась в Алматы в минувшее воскресенье
Red Bull Soapbox Race - это гонка на самодельных аппаратах с колесами. Конечно, без моторов. По преданию подобные гонки появились в 30-х годах прошлого столетия в США. Мальчишки построили болиды из ящиков для мыла и устроили соревнование по спуску с холма. Отсюда в названии слово Soapboxа, что в переводе с английского означает ящик для мыла

Трудно сказать, было ли это так на самом деле. Но кому-то из креативщиков Red Bull пришла идея организовать подобное шоу. И в 2000 году в Брюсселе оно состоялось и прошло с большим успехом. С тех пор такие соревнования организовали по всему миру. В Алматы гонка Soapbox Race состоялась впервые. И ей также сопутствовал успех.
По проспекту Достык от улиц Сатпаева до проспекта Абая построили импровизированную трассу, на которой по традиции лежали тюки с сеном. Погода не подкачала, и народу собралось много. Найти свободное место вдоль трассы после старта соревнования было уже непросто.

 

 

Жюри, в состав которого входил победитель одного из этапов чемпионата мира по ралли Арман Смаилов, оценивало скорость и креативность. Но приоритет отдали креативности.
Всего на старт гонки вышли более 60 команд! Зрители лично убедились, как далеко может завести фантазия. В Soapbox Race участвовали пианино, большая детская коляска, клоун родео, огромный кукурузный початок, тюремная клетка, веселый холодильник и даже золотой мост Сан-Франциско.

 

 

Открывал гонку обладатель бронзы “Дакара”, руководитель команды Astana Motorsports Артур Ардавичус на аппарате, стилизованном под грузовик команды “Астана Моторс”.
И, как мы уже говорили, скорость в этой гонке не стала главным критерием. Так, самыми быстрыми оказались команды “Формула А” и Custom Garage. Однако в итоговых протоколах они оказались лишь на 5-й и 6-й позициях.

 

 

А первое место занял самолетик команды Zig Zag. Серебро заработала Box Box Team, а бронзовыми призерами стали “Алкогонщики”, которые успешно довели до финиша “революционный броневик”.
Самое же главное - праздник действительно удался. Будем надеяться, что он станет традиционным.

Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 6965 раз Просмотров: 6965 опубликовал: Ruslan 29 сентября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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