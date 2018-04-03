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Лидеры потеряли очки Спорт

Серик Ибраев
В минувшие выходные состоялся 29-й тур чемпионата Казахстана по футболу. Лидеры в этом туре синхронно потеряли очки. “Астана” после домашнего матча в групповом этапе Лиги Европы с чешской “Славией” (1:1) в Костанае не смогла выставить всех основных игроков и в итоге сыграла с местным “Тоболом” вничью - 1:1.
“Кайрат” весь второй тайм в Павлодаре провел в меньшинстве и потерял очки в игре с “Иртышом” (1:1). Во главе таблицы алматинцы остались, но теневым лидером чемпионата является “Астана”, у которой есть в запасе три игры.
“Ордабасы”, выиграв дома у “Акжайыка”, практически обеспечил себе бронзовые награды.
В нижней части таблицы клубок потихоньку распутывается. Практически обезопасил себя от вылета “Кайсар”, победивший “Окжетпес”, который, вероятнее всего, покинет премьер-лигу.
А за то, чтобы не составить компанию кокшетаусцам, борьбу поведут “Актобе” и “Акжайык”.
После этого тура в чемпионате наступила пауза, связанная с матчами национальной и молодежной сборных Казахстана. Молодежка встретится в гостях и дома с Болгарией, а национальная команда сыграет на чужом поле с Румынией и в Астане с Арменией

В минувший четверг “Астана” в стартовом домашнем матче Лиги Европы встречалась с чешской “Славией”, которая приехала в Астану в статусе одного из лидеров группы. Чехи в первой игре одолели в Праге “Маккаби” из Тель-Авива - 1:0. Астанчане же проиграли в Испании “Вильярреалу” - 1:3.
“Астана” традиционно дома выступает сильно, поэтому болельщики ждали только победы от своей команды. И на 10-й минуте хозяева поля создали первый опасный момент. Отличный удар с дальней дистанции удался Серикжану Мужикову, но на месте оказался вратарь “Славии”. Однако постепенно гости захватили территориальное преимущество. И уже на 18-й минуте после подачи в штрафную со стандарта открыли счет. Отличился камерунец Нгадеу-Нгаджуи.
Астанчане тут же могли сравнять счет после удара Патрика Твумаси в девятку, но гостей снова выручил голкипер Пржемысл Коварж.
А вскоре игра у хозяев поля совсем расклеилась. Футболисты “Славии” несколько раз могли увеличить счет. И хорошо что дважды казахстанский клуб выручила стойка ворот.
Тем не менее подопечным Станимира Стойлова удалось прийти в себя. И в конце первого тайма Марин Томасов счет сравнял.
Во втором тайме астанчане владели инициативой, но поразить чужие ворота им не удалось. В итоге матч завершился справедливой ничьей.
Следующую игру в Лиге Европы “Астана” проведет дома 19 октября с “Маккаби”. В этот же день “Вильярреал” примет “Славию”.

 

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“Астана” потеряла очки в Костанае, но остается теневым лидером чемпионата

 

Не прошло и трех суток после матча со “Славией”, как астанчане в воскресенье вышли на поле в Костанае. Игра была тоже важной, но Станимиру Стойлову едва удалось набрать 11 боеспособных игроков. Все-таки скамейка запасных у действующего чемпиона Казахстана слишком короткая, чтобы успешно выступать на двух фронтах. Тем не менее гости добыли ничью.
При этом главный преследователь астанчан “Кайрат” потерял очки в субботу. В Павлодаре алматинцы быстро отыгрались, но удаление Елдоса Ахметова на 45-й минуте сломало им игру. В итоге матч так и завершился - 1:1.
Алматинцы продолжают преследовать “Астану”, но, вероятнее всего, догнать столичный клуб, у которого еще три игры в запасе, им не удастся.
Примечательно, что обидчики лидеров - “Иртыш” и “Тобол” - ведут между собой отчаянную борьбу за четвертую потенциально еврокубковую позицию (в случае победы “Кайрата” в финале Кубка Казахстана над “Атырау”) . В таблице павлодарцев и костанайцев разделяет только одно очко.
“Ордабасы” после двух поражений подряд, наконец, пополнил очковый багаж тремя баллами. Шымкентцы выиграли у одного из аутсайдеров турнира - “Акжайыка”. Но победа без пяти минут бронзовым призерам досталась непросто. Решающий гол хозяева забили на 90-й минуте матча, победив уральцев со счетом 3:2.
“Кайсар” в отчетном туре одолел “Окжетпес”, который, похоже, смирился с вылетом в Первую лигу. Таким образом, кызылординцы с 35 очками практически обеспечили себе место в классе сильнейших.
Чего не скажешь об “Актобе”, который после двух поражений подряд попал в очень сложное положение.
По всей видимости, “Актобе” будет бороться за 10-е место, дающее право на переходной матч с третьей командой Первой лиги, - “Акжйыком”. На данный момент у уральцев и актюбинцев по 29 баллов.
“Атырау”, “Шахтер” и “Тараз” пока не могут чувствовать себя спокойно, но их позиции в борьбе за выживание все-таки гораздо устойчивее, чем у “Акжайыка” и “Актобе”.
Следующий, 30-й, тур чемпионата Казахстана пройдет 15 октября.
Национальная сборная Казахстана 5 октября померится силами с Румынией в квалификации чемпионата мира-2018. Румыны уже потеряли шансы на поездку в Россию, даже сменили главного тренера. Однако вряд ли со стороны хозяев будет какая-то недооценка соперника. Для того, чтобы снова не оказаться под шквалом критики, румыны наверняка постараются победить гостей. К слову, в Астане казахстанцы сумели добыть в поединке с румынами почетную ничью - 0:0. Но дело было в прошлом году при главном тренере Талгате Байсуфинове. Под руководством же нынешнего тренера сборной Казахстана Александра Бородюка наша команда в пяти матчах потерпела пять поражений.
8 октября казахстанцы в Астане померятся силами с другим аутсайдером группы Е - Арменией. В этой встрече, завершающей квалификацию, шансы на то, чтобы зацепиться за очки, у казахстанцев есть. Но в составе Армении выступает звезда европейского футбола Генрих Мхитарян, который в одиночку может решить судьбу встречи.
А вот наша молодежная сборная в своей квалификации (ЕВРО-2019) выступает куда лучше взрослых товарищей. В активе подопечных Владимира Никитенко 4 очка после трех матчей. Казахстанцы победили в гостях Люксембург, сыграли вничью дома с Черногорией и сейчас возглавляют таблицу. Правда, наша команда сыграла на один-два матча больше, чем большинство соперников.
6 октября казахстанская молодежная сборная в гостях встретится с Болгарией. А 10 октября сыграет с этой командой дома. После этих поединков будет ясно, какие перспективы у команды Никитенко в этом отборочном цикле.
29-й тур. 30 сентября. “Иртыш” (Павлодар) - “Кайрат” (Алматы) - 1:1 (1:1). “Ордабасы” (Шымкент) - “Акжайык” (Уральск) - 3:2 (1:1). “Кайсар” (Кызылорда) - “Окжетпес” (Кокшетау) - 2:1 (1:1). “Атырау” - “Шахтер” (Караганда) - 3:1 (1:1). 1 октября. “Тобол” (Костанай) - “Астана” - 1:1 (1:1). “Тараз” - “Актобе” - 1:0 (1:0).
Положение команд. 1. “Кайрат” - 69 очков (после 30 матчей). 2. “Астана” - 67 (27). 3. “Ордабасы” - 52 (30). 4. “Иртыш” - 41 (29). 5. “Тобол” - 40 (30). 6. “Кайсар” - 35 (29). 7. “Шахтер” - 33 (28). 8. “Атырау” - 32 (    30). 9. “Тараз” - 32 (29). 10. “Актобе” - 29 (30). 11. “Акжайык” - 29 (30). 12. “Окжетпес” - 21 (28).

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Просмотрено: 6720 раз Просмотров: 6720 опубликовал: Ruslan 3 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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