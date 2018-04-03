В минувшие выходные состоялась пятая по счету велогонка “Тур Алматы”, в которой четвертый раз кряду победил казахстанский велогонщик “Астаны” Алексей Луценко



Впервые в этом году “Тур Алматы” состоял из двух этапов. Наконец-то один из участков гонки поднялся в горы (второй этап финишировал на Медеу). Об этом говорили с самой первой алматинской гонки в 2013 году, но только на пятый раз организаторам удалось договориться об изменениях маршрута.

Также впервые в этом году гонка получила статус шоссейной, а не гонки-критериум (по кольцу).

Несмотря на позитивные изменения, зрительский интерес к “Туру Алматы” падает. Возможно, в этом году повлияла плохая погода в первый день гонки. А может быть, чисто спортивный интерес к “Туру Алматы” из года в год невысок.

Все-таки гонщики “Астаны” на голову или две выше своих соперников. А другие команды Мирового тура алматинскую гонку не жалуют. “Тур Алматы” проходит в самом конце сезона, и сильную профессиональную команду ни за какие коврижки сюда не затащишь. Неудивительно, что во всех пяти алматинских соревнованиях побеждали представители столичной велогруппы. Первую гонку выиграл Максим Иглинский, а последующие четыре - Алексей Луценко. Вот и перед нынешней гонкой генеральный менеджер “Астаны” Александр Винокуров сказал, что Луценко имеет отличные шансы победить в четвертый раз. Так и получилось.

Алексей Луценко выиграл первый этап, а во втором, горном, победу отпраздновал Якоб Фульсанг (Дания) - другой представитель “Астаны”.

- Я очень счастлив, что выиграл этап, - комментирует Фульсанг. - Эта гонка очень важна для команды, потому что она проходит в Казахстане. И я считаю, очень хорошо, что на “Туре Алматы” появился второй горный этап - очень красивая природа вокруг. Соперники были сильны, а гонка - действительно тяжелой. Ребята из национальной команды Казахстана хорошо проявили себя, наши ребята из “Астаны” здорово поработали, контролируя гонку. Я думаю, что уровень “Тура Алматы” очень высокий.

Через 12 секунд после Фульсанга финишировал на Медеу Луценко . По сумме двух этапов Луценко стал победителем “Тура Алматы-2017”. Кроме того, Луценко первенствовал в номинациях “Лучший казахстанский велогонщик” и “Победитель спринтерской классификации”.

- Сегодня была тяжелая нервозная гонка. Сначала отрыв мы отпустили на две минуты, - комментирует Луценко. - Под конец у нас была такая тактика, обговаривали ее с директорами, что инициативу возьмет в свои руки Якоб. Вы все знаете, он хорошо ездит в горах. Поэтому он предпринял атаку где-то за пять километров до финиша. Соперники его не догнали. А я всегда был вторым-третьим колесом. Якоб молодец, дотерпел до Медеу. Команда сработала супер - победы на обоих этапах, первое и третье места в генеральной классификации. У меня это была завершающая гонка, теперь поеду в родной Петропавловск отдохнуть и дальше буду готовиться к следующему сезону.

Отметим, что в этом сезоне Луценко показывает очень хорошие результаты. Казахстанец впервые в карьере стал победителем одного из этапов испанской супермногодневки “Вуэльта”. А также вошел в десятку сильнейших на чемпионате мира.



Фото Талгата Галимова