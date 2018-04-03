Серик Ибраев

В минувшее воскресенье “Астана” сделала еще один шаг к чемпионству. Столичный клуб дома в рамках

30-го тура премьер-лиги одержал волевую победу над павлодарским “Иртышом” со счетом 2:1, и теперь для того, чтобы досрочно завоевать золотые медали, подопечным Станимира Стойлова надо выиграть два из четырех оставшихся матча.

Ну а ближайший преследователь “Астаны” “Кайрат” в минувшую субботу победил во втором по значимости турнире - Кубке Казахстана. Причем алматинцы выиграли трофей в рекордный, восьмой раз



Определился обладатель бронзовых медалей чемпионата. Поражение павлодарцев в Астане сделало “Ордабасы” недосягаемым для преследователей.

После лишения шести очков “Тараза” за долги прошлого сезона поменялась ситуация в борьбе за спасительное десятое место.

На прошлой неделе состоялась конференция Федерации футбола Казахстана (ФФК), итогом которой стало переименование организации в КФФ - Казахстанскую федерацию футбола.

“Астана” на прошлой неделе провела два матча и оба выиграла. Вначале астанчане в Темиртау победили “Шахтер” (1:0), а затем дома одолели “Иртыш” (2:1). Примечательно, что в обоих поединках решающие голы столичный клуб провел с пенальти. “Астана”, победив “Иртыш”, сделала еще один шаг к завоеванию золотых медалей

Таким образом, золотая интрига в чемпионате практически сошла на нет. Для того, чтобы досрочно завоевать золотые медали, “Астане” надо выиграть две из четырех оставшихся встреч. Напомним, что 22 октября астанчане в Шымкенте сыграют с немотивированным “Ордабасы”, уже выполнившим задачу на сезон, и 25 октября на родной “Астана Арене” встретятся в перенесенном матче 24-го тура с аутсайдером чемпионата “Окжетпесом”.

До этих поединков “Астана” 19 октября примет дома в матче группового этапа Лиги Европы израильский “Маккаби”. Понятно, что игра с “Маккаби” отнимет много сил у столичных футболистов, но никто не сомневается в том, что “Астана” обеспечит себе первое место в чемпионате до очной встречи с “Кайратом” 28 октября.

Так что, четвертое кряду чемпионство “Астаны” не за горами.

А вот “Кайрату” пришлось довольствоваться вторым по значимости трофеем сезона. В минувшую субботу в Актобе алматинцы в финале Кубка Казахстана победили с минимальным счетом “Атырау” (1:0).

Игра прошла под диктовку “Кайрата”, и судьбу встречи решил гол, забитый на 70-й минуте Жераром Гоу. Справедливости ради надо сказать, что “Атырау” имел шансы для того, чтобы сравнять счет и перевести матч в дополнительное время, но исполнительское мастерство подвело футболистов из нефтяной столицы.

В итоге “Кайрат” завоевал трофей в восьмой раз, снова отложив вопрос о чемпионстве до следующего сезона.

В связи с победой алматинцев в Кубке четвертое место в чемпионате-2017 дает право на путевку в Лигу Европы будущего сезона. Борьба за еврокубковую позицию продолжается между “Иртышом” и “Тоболом”. Павлодарцы опережают костанайцев на один балл, но это преимущество выглядит символическим. Судьба четвертой путевки в еврокубки (“Астана”, “Кайрат” и “Ордабасы” уже гарантировали себе место в еврокубках) решится в последних трех встречах чемпионата, в которых “Иртыш” и “Тобол” встречаются с клубами, ведущими борьбу за выживание.

“Ордабасы” в минувшее воскресенье отпраздновал завоевание бронзовых медалей премьер-лиги. После поражения “Иртыша” в Астане шымкентский клуб стал недосягаемым для преследователей. Примечательно, что для “Ордабасы” это первые медали чемпионата в истории клуба. В предыдущие три сезона шымкентцы были очень близки к попаданию на пьедестал почета, но неизменно финишировали на четвертых местах.

“Тараз” в прошлом туре, победив “Актобе”, значительно улучшил свое положение в борьбе за сохранение прописки в премьер-лиге. Однако лишение шести очков за долги перед иностранным футболистом по итогам прошлого сезона перечеркнули все старания команды на нет.

Удар, видимо, был настолько сильный, что в матче 30-го тура с “Окжетпесом” в Кокшетау гости не были похожи сами на себя и в итоге проиграли аутсайдеру со счетом 1:2.

“Тараз”, впрочем, как и “Окжетпес”, все еще сохраняет шансы на выживание. Главными конкурентами таразцев в борьбе за место под солнцем являются команды “Актобе” и “Акжайык”, пропускавшие этот тур.

Однако обидно за таразских футболистов, тренеров, болельщиков, которые оказались заложниками ситуации. О том, что у клуба есть долги, было известно еще до старта чемпионата-2017. Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) обязана была бить в набат и не допускать до соревнования “Тараз”. Но ПФЛК закрыла на это глаза. И это касается не только “Тараза”, но и “Атырау”, который был лишен очков еще на старте чемпионата. На очереди “Актобе”, у которого также есть незакрытые старые долги. Все это, конечно, отрицательно сказывается на имидже казахстанского футбола за рубежом и его популярности внутри страны. Не будет преувеличением сказать, что часть болельщиков оказалась разочарованной такой работой ответственных организаций.

Между тем на недавней конференции ФФК и заседании ПФЛК проблемы казахстанского футбола оказались не главными в повестке дня. Например, на конференции ФФК было принято решение о переименовании организации в КФФ. А итоги выступления национальной сборной Казахстана были рассмотрены вскользь. Глава КФФ Сеильда Байшаков лишь сказал, что выступление сборной было неудовлетворительным. Но при этом отметил, что в команде заиграли и раскрылись молодые игроки. Правда, самому молодому футболисту из тех, на кого намекнул Байшаков, уже 24 года.

Несмотря на неудовлетворительную оценку со стороны президента КФФ, главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк, под руководством которого наша сборная потерпела шесть поражений в семи матчах, все еще остается на своем посту. Примечательно, что до Бородюка сборную Казахстана возглавлял казахстанский специалист Талгат Байсуфинов, который в четырех матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 сумел набрать два очка за ничьи с Польшей и Румынией. Но федерация совершенно нелогично сместила с поста главного тренера Байсуфинова, доверив это место Александру Бородюку, который раньше в качестве самостоятельной фигуры нигде не работал на таком уровне.

В итоге сборная Казахстана финишировала в своей группе на последнем месте, не имея в активе ни одной победы.

Неудивительно, что в рейтинге ФИФА наша команда опустилась на 133-е место. Казахстан уже опережают Таджикистан и Туркменистан. Ниже нашей команды из стран постсоветского пространства расположилась только Литва.

30-й тур. 15 октября. “Окжетпес” (Кокшетау) - “Тараз” - 2:1 (2:1). “Астана” - “Иртыш” (Павлодар) - 2:1 (0:1). “Шахтер” (Караганда) - “Кайсар” (Кызылорда) - 2:1 (1:0).