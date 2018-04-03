Серик Ибраев

После феерической победы над “Маккаби” в Лиге Европы

В минувшие выходные в чемпионате Казахстана по футболу состоялись матчи 31-го тура. “Астана” спустя три дня после феерической домашней победы 19 октября над “Маккаби” (Израиль) в Лиге Европы со счетом 4:0 в экспериментальном составе уступила в Шымкенте “Ордабасы” (1:2). И позволила вплотную приблизиться к себе алматинскому “Кайрату”, одолевшему дома “Акжайык” 2:1.

Однако у “Астаны” имеется игра в запасе, которую действующий чемпион проведет 25 октября с аутсайдером “Окжетпесом”. И даже если в следующую субботу в Астане в матче 32-го тура “Кайрат” заберет у столичного клуба три очка, подопечные Станимира Стойлова могут наверстать упущенное в домашнем поединке с “Акжайыком” 5 ноября.

Так что золотая интрига хотя и обострилась, ситуация находится под контролем “Астаны”, которая в экстренном случае наверняка, ради первого места в чемпионате пожертвует матчем Лиги Европы с “Маккаби” в Тель-Авиве 2 ноября



В минувший четверг дома “Астана” разгромила тель-авивский “Маккаби” со счетом 4:0. Еще в первом тайме в ворота гостей влетело два мяча. Дублем отметился ганский легионер “Астаны” Патрик Твумаси, который вначале отличился с пенальти, назначенный за игру рукой соперника после удара со штрафного Дмитрия Шомко. А затем ганский форвард замкнул передачу с фланга все того же Шомко.

После перерыва “Астана” продолжила в том же духе, и “Маккаби” пропустил еще дважды. Два гола на свой счет записал другой африканский легионер “Астаны” Жуниор Кабананга из сборной Демократической Республики Конго.

Это была первая крупная победа “Астаны” в групповых этапах еврокубков. К тому же столичный клуб продлил беспроигрышную домашнюю серию в еврокубках до 17 матчей и сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Следующий матч Лиги Европы “Астана” проведет 2 ноября в гостях с тем же “Маккаби”. Не исключено, что столичный клуб отправится в Тель-Авив резервным составом. “Астана” в матче с “Маккаби” впервые одержала крупную победу в групповых этапах еврокубков

Сразу после домашней победы над “Маккаби” главный тренер столичного клуба Станимир Стойлов заявил, что его команда в Шымкенте сыграет экспериментальным составом. Болгарский специалист отметил, что его подопечные просто не смогут физически восстановиться через два дня после еврокубкового поединка.

Несмотря на то, что в составе столичного клуба не было восьми основных игроков, “Астана” в Шымкенте выглядела очень даже неплохо. Надо сказать, что “Ордабасы” досрочно обеспечил себе бронзовые медали чемпионата, но настрой шымкентских игроков на поединок с лидером оказался очень высоким.

Хозяева открыли счет на 35-й минуте, но астанчанам на 60-й минуте удалось восстановить равновесие. Однако спустя две минуты Абдулай Диакате снова вывел шымкентцев вперед. Гости создали несколько опасных моментов у ворот Алмата Бекбаева, но “Ордабасы” довел матч до победы. К слову, команда Алексея Петрушина в этом сезоне отобрала у столичного клуба шесть очков. Кроме “Ордабасы” и “Кайрата”, “Астана” в чемпионате никому не проигрывала.

Из разряда фантастики и то, что астанчане могут уступить 25 октября дома “Окжетпесу” в перенесенном матче 24-го тура. Наверняка подопечные Стойлова наберут три очка и восстановят отрыв от “Кайрата”, равный четырем баллам. В этом случае гипотетическое поражение от “Кайрата” 28 октября не будет иметь фатального значения. Правда, оно заставит тренерский штаб “Астаны” сделать ставку на последний матч с “Акжайыком” 5 ноября. Тогда, скорее всего, в Тель-Авив на матч с “Маккаби” 2 ноября столичный клуб вынужден будет отправить резервистов.

Примечательно, что Станимир Стойлов два года назад в похожей ситуации поехал в Мадрид на игру Лиги чемпионов с “Атлетико” без ряда основных футболистов. Ничто не мешает болгарскому специалисту повторить маневр.

До финиша чемпионата осталось два тура, но еще неясно, “Иртыш” или “Тобол” займет четвертое место и завоюет путевку в еврокубки. “Иртыш” в отчетном туре сыграл вничью с “Актобе” (1:1), а “Тобол” разгромил “Окжетпес” (4:1). Таким образом, костанайцы сместили павлодарцев с четвертой позиции и теперь опережают конкурентов на один балл. Столичный клуб в Шымкенте уступил “Ордабасы”

Скорее всего, судьба путевки в еврокубки решится в заключительном туре чемпионата 5 ноября.

Также остается нерешенным вопрос со вторым неудачником сезона, который вместе с “Окжетпесом” покинет в этом году премьер-лигу. “Тараз” после лишения шести очков за старые долги по зарплате и последовавших двух поражений является главным кандидатом на вылет.

За 10-ю строчку, которая дает право на спасительный переходный матч с третьей командой Первой лиги, борются “Акжайык” и “Актобе”.

В следующем, 32-м, туре 28 октября уральцы примут “Кайсар”, а “Актобе” сыграет в родных стенах с “Ордабасы”. В остальных четырех встречах предпоследнего тура встретятся следующие пары команд: “Атырау” - “Тараз”, “Шахтер” - “Тобол”, “Окжетпес” - “Иртыш” и “Астана” - “Кайрат.



31-й тур. 21 октября. “Кайрат” (Алматы) - “Акжайык” (Уральск) - 2:1 (1:1). “Иртыш” (Павлодар) - “Актобе” - 1:1 (0:0). “Тараз” - “Шахтер” (Караганда) - 2:3 (2:0). 22 октября. “Ордабасы” (Шымкент) - “Астана” - 2:1 (1:0). “Кайсар” (Кызылорда) - “Атырау” - 4:1 (0:1). “Тобол” (Костанай) - “Окжетпес” (Кокшетау) - 4:1 (3:0).





