Серик Ибраев

На прошлой неделе в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка элитного раунда Кубка УЕФА по футзалу. Соперниками алматинцев по группе D стали действующий обладатель Кубка испанский “Интер”, португальская “Брага” и румынская “Дева”.

Матчи пройдут с 21 по 26 ноября (точные даты игр будут известны позже) в городе Торрехоне (Испания) на домашней арене “Интера” - “Пабеллон Каха Мадрид”.

В Финал четырех выйдет только победитель группы



В этом году Кубок УЕФА по футзалу проходит по новому формату. Если прошлые розыгрыши “Кайрат” сразу начинал борьбу с элитного раунда, то в этом году все гранды европейского футзала стартовали в Кубке с основного раунда. И не обошлось без сенсаций.

“Кайрат” в основном раунде выступал в группе 1 (путь А) с “Пескарой” (Италия), “Динамо” (Москва, Россия) и “Столицей” (Беларусь). Мало кто сомневался, что алматинцам удастся выйти из этой группы, так как сразу три клуба из квартета попадали в следующий круг. Однако первое место “Кайрату” занять не удалось. Победив в первых двух встречах основных, казалось бы, конкурентов - “Пескару” и “Динамо”, алматинцы неожиданно уступили хозяевам мини-турнира белорусской “Столице” 3:5. Причем подопечные Какау вели в счете 3:0, но затем умудрились растерять преимущество. В итоге “Кайрат” в своей группе 1 занял только второе место. А московское “Динамо” осталось за бортом турнира.

Во время жеребьевки элитного раунда второе место на предыдущем этапе аукнулось “Кайрату” тем, что алматинцам попался самый сильный соперник из возможных, а именно испанский “Интер” - четырехкратный обладатель Кубка УЕФА.

“Интеру” во главе с лучшим игроком мира Рикардинью алматинцы проиграли весной этого года в полуфинале Кубка УЕФА, который проходил на “Алматы Арене”. Проиграли, что называется, по делу - 2:3. А в финале испанцы не оставили шансов “Спортингу” - 7:0 и в четвертый раз в истории завоевали самый престижный клубный трофей по футзалу.

Надо сказать, что в августе алматинцам удалось победить “Интер” на его поле со счетом 4:1, но это было в рамках международного турнира. Совсем другое дело взять реванш в официальной и очень важной встрече на паркете соперника.

Что касается двух других соперников “Кайрата”, то ранее с “Брагой” и “Девой” наша команда не пересекалась. Португальский клуб - дебютант Кубка УЕФА по футзалу.

- Результаты жеребьевки очень интересные. В нашей группе любая команда может обыграть любую, - комментирует президент футзального “Кайрата” Кайрат Оразбеков. - “Группа смерти” означает то, что каждый из соперников очень силен и претендует на выход в Финал четырех. Я очень рад, что мы попали именно в такую группу. “Дева” выбила “Араз” из основного раунда, а “Брага” - не подарок, поверьте мне. “Интер” в представлении не нуждается - четырехкратный обладатель Кубка УЕФА. Борьба за выход из группы D будет сохраняться до последнего тура. В других квартетах сюрпризов будет меньше, так как там есть явные лидеры - если ты не решаешь игру во встрече со своим главным оппонентом, то все остальные матчи становятся “декоративными”. В нашей же группе интрига сохранится до последнего гола, и в этом - главный шанс “Кайрата”.

Кубок УЕФА по футзалу 2017/18. Элитный раунд

Группа А. “Барселона” (Испания), “Экономац” (Сербия), “Кнооппунт” (Нидерланды), “Пескара” (Италия).

Группа В. “Спортинг” (Португалия), “Дина” (Россия), “Национал” (Хорватия), “Халле-Гооик” (Бельгия).

Группа С. “Столица” (Беларусь), “Лупаренсе” (Италия), “Херсон” (Украина), “Дьер” (Венгрия).

Группа D. “Интер” (Испания), “Кайрат” (Казахстан), “Брага” (Португалия), “Дева” (Румыния).