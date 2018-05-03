В минувшее воскресенье в алматинском спорткомплексе “Достык” состоялся чемпионат южной столицы по таэквон-до ITF среди детей, кадетов и юниоров. В соревновании принимали участие около трехсот спортсменов. В спаррингах выступали даже пятилетние участники турнира



- В Казахстане много маленьких детей занимаются нашим видом спорта, - говорит президент Федерации таэквон-до ITF Республики Казахстан Даурен Нургалиев. - И учитывая это, мы разрешили участие в спаррингах 5-6-летним спортсменам. Весной этого года воочию убедились в правильности такого решения. Дети с большим удовольствием выходили на поединки. Сразу видно, что никто их не заставляет, они сами рвутся в бой.

В воскресенье в чемпионате Алматы было очень интересно наблюдать за боями самых младших - и одновременно смешно. Примечательно, что уже в пять лет ребята выходят на татами без всякого страха. - В каких других возрастных категориях соревновались спортсмены?

- В чемпионате Алматы выступали ребята от пяти до 16 лет. Некоторые шести-семилетние мальчишки показали неплохую для своего возраста технику и движение. Если раньше в наших секциях начинали заниматься с семи-восьми и даже девяти лет, то сейчас родители приводят детей с четырех лет и раньше. Хотелось бы отметить в этом плане Алматы, в котором сейчас интерес к таэквон-до ITF заметно повысился. И как следствие этого - кадеты 11-13 лет и юниоры 14-15 лет из Алматы самые сильные в Казахстане. Во многом заслуга этого успеха принадлежит молодым инструкторам, которых также становится больше.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить акимат Алматы за участие в организации чемпионата Алматы.

- Каковы ближайшие календарные планы Федерации таэквон-до ITF?

- В декабре в Алматы мы планируем провести чемпионат Алматы и Алматинской области среди детей, кадетов, юниоров и взрослых, а в начале января состоится чемпионат Казахстана также во всех возрастных категориях.

Следующий год будет насыщенным. В мае в Улан-Баторе пройдет чемпионат Азии, в котором в том числе выступят кадеты. А в августе в Минске состоится чемпионат мира. И в Минск, и в Улан-Батор сборная Казахстана поедет большим численным составом.

Не спорт, а боевое искусство

Традиционное таэквон-до в отличие от тхэквондо - вида спорта, включенного в программу Олимпийских игр, - является боевым искусством. Соревнования для традиционного таэквон-до - один из способов достижения физической и духовной гармонии.

По-корейски таэквон-до означает “путь ноги и руки”. Основателем таэквон-до является генерал Чой Хонг Хи, который создал этот стиль на базе других видов боевых искусств. 11 апреля 1955 года было объявлено о создании таэквон-до. В 1959 году организовали Корейскую ассоциацию таэквон-до, а 22 марта 1966 года создали Международную федерацию таэквон-до - ИТФ (International Taekwon-Do Federation).

С этого момента таэквон-до начинает быстро распространяться по всему миру, и сегодня оно является самым массовым из всех видов восточных единоборств.

- Традиционное таэквон-до ориентируется не только на спортивные результаты, - говорит Даурен Нургалиев. - В первую очередь - на физическое и духовное развитие человека. В традиционном таэквон-до соревнуются не только в контактном бое, но и в специальной технике. Например, в умении разбивать предметы, прыгать выше всех. В традиционном таэквон-до можно стать чемпионом Азии и ни разу не ударить соперника. Поэтому традиционное таэквон-до очень популярно в мире. Им могут заниматься люди различных возраста, веса и физической подготовки.



Фото Бориса Бузина