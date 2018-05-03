Серик Ибраев

В минувшее воскресенье команда Каспийского университета впервые в своей истории стала победителем регионального этапа (Алматы) Национальной студенческой лиги (НСЛ) по футзалу. В заключительном матче каспийцы разгромили КазНИТУ со счетом 10:1. Однако судьба первого места решалась за день до этого в очной встрече главных претендентов на чемпионство - Каспийского университета и КазНУ.

Эта игра оправдала все ожидания болельщиков и была достойна называться финальной. В конце поединка студентам КазНУ удалось сократить разницу в счете до минимума, но каспийцы в итоге сохранили преимущество и победили со счетом 4:3.

Таким образом, дружина Каспийского университета с первого места пробилась в финальный этап Студенческой лиги, который стартует уже 10 ноября на “Алматы Арене”



Еще недавно Национальная студенческая лига делала только первые шаги, а уже спустя несколько лет это соревнование стало одним из самых популярных в республике. Шутка ли, региональный этап НСЛ стартовал весной, финишировал в ноябре и проходил в 13 городах страны. Не каждая федерация по видам спорта может похвастать таким масштабом. Только в Алматы в турнире принимали участие 17 команд. А всего по республике в НСЛ выступало более 70 коллективов. Сильнейшие 24 команды по итогам регионального этапа получили право выступить в финальной части, которая пройдет на одном из лучших стадионов республики - “Алматы Арене”. Южную столицу в финальном этапе будут представлять 6 университетов. Среди них - “Каспийский университет”, который финишировал в Алматы на первом месте из 17 участников.

Каспийцы уже поднимались на третью ступеньку пьедестала почета финального этапа НСЛ. И в этом году футзалисты “Каспийского университета” - одни из главных претендентов на первое место.

- Конкуренция в Национальной студенческой лиге возрастает с каждым годом, - рассказывает тренер “Каспийского университета” Марат Жунисбеков. - Команды становятся более мастеровитыми, более организованными. В этом году в региональном этапе в Алматы выступали 17 коллективов. Из них 7-8 команд претендовали на первое место. Посмотрите на верхнюю часть турнирной таблицы, разница в очках между соперниками минимальная. Наша команда опередила КазНУ на два балла, в свою очередь КазНУ набрал больше МУИТа также на два очка. - Расскажите, пожалуйста, о решающем матче в борьбе за первое место с КазНУ.

- Мы победили студентов КазНУ со счетом 4:3. Игра получилась напряженной. Ничья нас не устраивала, нужна была только победа. После первого тайма выигрывали у соперника со счетом 2:0, но в начале второго тайма команда КазНУ разницу сократила. Соперник подключил пятого полевого игрока, стало тяжелее, но мы забили третий гол, потом четвертый. Казалось, игра уже была сделана, но соперник провел еще два мяча, и счет стал 4:3. Концовка поединка получилась валидольной, но наша команда выдержала. Все ребята сыграли хорошо. Никому не надо было объяснять, что стоит на кону. В итоге мы заняли первое место. - Каковы слагаемые вашего успеха?

У нас дружный коллектив, сильный тренерский штаб, в который входит известный специалист Максат Адилбеков. Особое спасибо нашему руководителю Валихану Кошумбаеву. Валихан Булатович всегда с нами в трудную минуту, его поддержка нам очень сильно помогла.

- Уже на этой неделе стартует финальный этап НСЛ. Что ждете от этого соревнования?

- В Алматы приезжают 24 лучшие команды республики. И этим все сказано. В прошлом году победителем Национальной студенческой лиги стала команда МУИТ. Но кроме действующего чемпиона будет немало сильных коллективов - из Актобе, Актау, Алматы. Традиционно сильные команды из Шымкента. Ну и, конечно, наша дружина Каспийского университета всегда в числе фаворитов. Мы знаем, что на матч с нами соперники будут настраиваться по-особому. - Что скажете о вашей команде? Как вы ее можете охарактеризовать?

- Наша команда омолодилась. С этого года возрастной лимит на участие в НСЛ ограничивается 25 годами. Раньше имели право играть студенты до 28 лет включительно. Процесс омоложения всегда связан с трудностями. Из старого состава в команде остались лишь несколько спортсменов. Среди них отмечу Алмаза Дилдабекова - настоящего лидера команды, ее капитана. Из новых игроков стоит сказать о молодом и перспективном вратаре Салимжане Сайдулове.

Весной мы не были так стабильны, но осенью наша команда показала хорошую игру. Возможно, некоторым ребятам не хватает опыта республиканских соревнований. Но все игроки настроены по-боевому.

- Какие цели поставлены перед командой “Каспийского университета” на финальном этапе соревнования?

- Наша задача - только победа, только первое место.



Фото Талгата Галимова