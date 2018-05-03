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“Каспийский университет”: победа на старте Спорт

Серик Ибраев
В минувшую пятницу в Алматы стартовал финальный этап Национальной студенческой лиги (НСЛ) по футзалу. Всего в решающей стадии турнира принимают участие 24 сильнейшие команды регионов, разделенные на 6 групп. В следующий раунд выходят по две команды из каждого квартета плюс четыре лучших коллектива из тех, что займут третьи места.
Один из фаворитов лиги - команда “Каспийского университета”, обыграв в стартовом матче в субботу со счетом 4:2 одного из прошлых победителей НСЛ - ЮКПУ (Шымкент), сделала весомую заявку на выход в следующий этап. Впрочем, вся борьба еще впереди

Финальный этап НСЛ проходит на одном из лучших стадионов южной столицы - “Алматы Арене”. Каждую игру можно увидеть в прямом эфире на YouTube, за что отдельное спасибо организаторам. Так что болельщики из всех регионов страны имеют возможность следить за ходом игр своей команды. А болельщиков, без всякого преувеличения, десятки тысяч. Каждая команда представляет не только свое учебное заведение, но и город, область.

 

 

Как известно, всего в финальном этапе выступают 24 коллектива. В результате жеребьевки в группу А попали КарГУ (Караганда), “Туран” (Алматы), ТарГПУ (Тараз) и КазНМУ (Алматы). Группу В составили “Финансовая академия” (Астана), “Нархоз” (Алматы), ЖГУ (Талдыкорган) и КЭУ (Караганда). В группу С вошли КарГТУ (Караганда), прошлогодний победитель НСЛ МУИТ (Алматы), ТарГУ (Тараз) и АУЭС (Алматы). В группе D оказались Медицинский университет (Семей), ЕТУ (Алматы), ЮКГПИ (Шымкент) и ЗКГУ имени Утемисова (Уральск).
В квартете Е выступают СГУ имени Шакарима, КазНУ (Алматы), ТИГУ (Тараз) и КГУ имени Коркыт ата (Кызылорда).
Команда “Каспийского университета” попала в группу F вместе с “Тураном-Астана” (Астана), ЮКПУ (Шымкент) и КГУ имени Есенова (Актау). Примечательно, что все четыре коллектива из этого квартета являются победителями региональных соревнований.
Торжественное открытие финального этапа НСЛ-2017 прошло в субботу, и сразу после него на площадку вышли команды “Каспийского университета” и ЮКПУ (Шымкент).
Соперники хорошо знают друг друга по прошлым выступлениям. Шымкентцы два года назад становились победителями НСЛ. В полуфинале того розыгрыша студенты ЮКПУ как раз выиграли у “Каспийского университета”, который в итоге занял 3-е место, а ЮКПУ стал победителем всего турнира.

 

 

- Ребята очень серьезно настраивались на стартовую игру, все прекрасно понимали, что соперник очень сильный. ЮКПУ - это сбалансированная команда, два года назад она становилась чемпионом лиги. Несколько ребят из этой дружины - воспитанники школы футзала Узбекистана, - рассказывает тренер “Каспийского университета” Марат Жунисбеков. - Шымкентцы показали хорошую игру, особенно в первом тайме. Мяч у них держался, много было с их стороны движения на площадке. Сразу видно, что у игроков ЮКПУ за спиной хорошая футбольная школа.
Что касается нашей команды, то у ребят вначале была какая-то неуверенность.
- В чем она выражалась?
- Преимуществом владел соперник, мог дважды открыть счет. А потом ребята успокоились, собрались и взяли игру в свои руки, начали больше двигаться, контролировали мяч. В середине первого тайма нам удалась хорошая комбинация, которую завершил Алмаз Дилдабеков. Игра пошла на встречных курсах. Атаковали и мы, и они. Страсти кипели на площадке. И за минуту до конца первого тайма мы получили пенальти в свои ворота. Упустили их нападающего, зацепили. Первый тайм закончился боевой ничьей - 1:1.
- Как складывался второй тайм?
- В перерыве поговорили с ребятами, объяснили, что надо навязать сопернику свою игру, что мы превосходим оппонентов в целом. И, конечно, надо было реализовывать свои моменты.
Второй тайм напоминал битву. На каждом участке площадки шла борьба. Мы упустили момент, и соперник поймал нас на контратаке. 2:1 - шымкентцы снова вышли вперед.
После этого наша команда прибавила в движении, прессинге. В одном из моментов забрали мяч и доставили его до Алмаза Дилдабекова, который свой шанс не упустил, - 2:2.
Страсти еще больше накалились, но все было в рамках правил.

 

 

Забить могли и мы, и они. За несколько минут до конца встречи получили право на угловой, разыграли, и Бакытбек Коптулеов с центра поля ударом с носка отправил мяч в ворота соперника.
Шымкентцы выпустили вместо вратаря пятого полевого игрока, наша команда перехватила мяч, и Ералы Абылай забил в пустые ворота.
- Довольны действиями своей команды?
- Ребята полностью выложились в этой игре. Проигрывая, не опустили руки. Желание и стремление победить было сильное. У нас молодая и перспективная команда с хорошим потенциалом. В основном все ровесники, очень хорошо взаимодействуют друг с другом.
Отмечу и соперника. Матч получился достойным финала - красивым, зрелищным. Спасибо болельщикам “Каспийского университета”, которые дружно нас поддерживали.
 - Кого выделите в составе команды персонально?
- Вратарь Салимжан Сайдулов выручал нас неоднократно в этой игре. Алмаз Дилдабеков забил два гола. Он наш капитан и лидер. Защитник Азамат Серикулы сыграл очень дисциплинированно и ответственно. Все ребята внесли вклад в эту победу.
- Что скажете об организации турнира?
- Финальный этап НСЛ проходит на высоком организационном уровне. Участники довольны. Студенческая лига в этом году сделала большой шаг вперед.

P.S. Вчера, 13 ноября, «Каспийский университет» в своем втором матче выиграл у КГУ имени Есенова (Актау) со счетом 3:2. Решающий гол каспийцы провели за две минуты до окончания поединка.

Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 6128 раз Просмотров: 6128 опубликовал: Ruslan 14 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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