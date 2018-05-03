Серик Ибраев

“Каспийцы” в четвертьфинале!

Вчера в Национальной студенческой лиге (НСЛ) состоялись матчи 1/8 финала плей-офф. В эту стадию пробились 16 сильнейших команд группового этапа. Среди них - дружина “Каспийского университета”, которая в своей группе F одержала три победы в трех матчах.

Вначале “каспийцы” одолели одного из прошлых победителей Лиги - ЮКПУ (Шымкент) - со счетом 4:2. Затем не выдержала натиска “Каспийского университета” дружина КГУ имени Есенова (Актау) - 3:2.

В своем заключительном матче в группе “каспийцы” оказались сильнее команды “Туран-Астана” - 4:3. Таким образом, футзалисты “Каспийского университета” заняли первое место в своем квартете



Групповая стадия финального этапа Национальной студенческой лиги завершилась в минувшую среду. 24 команды, разделенные на 6 квартетов, на площадке “Алматы Арены” оспаривали право представлять свое учебное заведение в стадии плей-офф.

Надо сказать, что это были лучшие 24 коллектива, пробившиеся в финальный этап НСЛ сквозь сито региональных отборочных соревнований. Наиболее представительный отборочный этап прошел в Алматы. В нем выступали 17 команд. Турнир проходил в два раунда - весной и осенью. Несмотря на высочайшую конкуренцию, а в южной столице, не в обиду другим городам и весям, футзал, пожалуй, самый популярный вид спорта, команда “Каспийского университета” заняла первое место. “Каспийцы” оказались самыми стабильными. Осеннюю стадию регионального этапа “Каспийский университет” прошел без поражений. К слову, это была первая победа каспийской дружины в региональном этапе НСЛ.

О высоком уровне алматинского отборочного этапа говорит и тот факт, что из восьми южностоличных студенческих коллективов, пробившихся в финальный раунд НСЛ, шесть вышли в 1/8 финала. Но вернемся к групповому раунду финального этапа.

Команда “Каспийского университета” попала в очень сильную группу F. В ней были представлены победители региональных турниров. Это ЮКПУ (Шымкент), КГУ имени Есенова (Актау) и “Туран-Астана”.

Вот что говорил о соперниках тренер “Каспийского университета” Марат Жунисбеков:

- Два года назад ЮКПУ становился победителем НСЛ. В полуфинале того розыгрыша мы как раз уступили шымкентцам со счетом 0:2. В Актау футзал всегда был развит. В Астане же среди студенческих коллективов наблюдается высокая конкуренция. Так что будет очень непросто.

Так и получилось. Все три матча “Каспийского университета” в группе F получились сложными, напряженными.

В стартовом поединке с ЮКПУ “каспийцы” открыли счет, но затем пропустили два мяча. Потребовалось сжать волю в кулак, чтобы повернуть игру вспять. “Каспийцам” это сделать удалось. Они выиграли у своего старого соперника со счетом 4:2, таким образом, взяв реванш за поражение двухлетней давности.

В следующей игре “Каспийский университет” столкнулся с отчаянным сопротивлением актаусцев, которые в первой игре уступили столичным игрокам - 0:4.

КГУ имени Есенова на протяжении всей игры удавалось держать в напряжении соперника.

Актаусцы на 5-й минуте открыли счет, но спустя две минуты Бакберген Коптулеов его сравнял. На 19-й минуте студенты КГУ имени Есенова снова вышли вперед. Но еще до перерыва капитан “Каспийского университета” Алмаз Дилдабеков восстановил равновесие.

Судьба матча решилась в конце поединка, когда все тот же Дилдабеков провел третий мяч в ворота соперника. 3:2 - победа “каспийцев”. В другой встрече 2-го тура группы F шымкентцы разгромили астанчан со счетом 7:2.

Заключительная встреча с “Туран-Астаной” также получилась не простой. Сопернику нужны были очки. Астанчанам удалось дать бой лидеру группы, но в итоге “Каспийский университет” взял верх со счетом 4:3.

В другой встрече 3-го тура шымкентцы не оставили камня на камне от актаусцев - 10:1.

Таким образом, “Каспийский университет”, показав стопроцентный результат, занял первое место в группе. Вторая позиция на счету студентов ЮКПУ, набравших 6 баллов. На третьей строчке оказались астанчане с 3 очками. И замкнули квартет актаусцы, проигравшие все три встречи.

В следующий раунд вышли по две команды из каждого квартета и плюс четыре лучших коллектива из тех, что заняли третьи места. В плей-офф из группы F пробились “Каспийский университет” и ЮКПУ.

В группе А первое место заняли студенты КарГУ (Караганда), также набравшие 9 очков. По 4 балла оказалось в активе ТарГПУ (Тараз) и КазНМУ (Алматы). Обе команды вышли в 1/8 финала. Четвертую строчку заняли студенты алматинского “Турана” с нулем баллов.

В квартете B по 7 очков было в багаже ЖГУ (Талдыкорган) и КЭУ (Караганда). Обе команды вместе с занявшим третье место “Нархозом” (3 балла) пробились в плей-офф.

В группе С стопроцентный результат показал прошлогодний победитель НСЛ - МУИТ (Алматы). А вот за второе место борьба развернулась между тремя командами. В итоге КарГТУ (Караганда), ТарГУ (Тараз) и АУЭС (Алматы) набрали по три балла. Пришлось считать дополнительные показатели, которые лучше оказались у ТарГУ, вышедшего в плей-офф.

В группе D студенты ЕТУ (Алматы) выиграли во всех своих трех матчах. ЮКГПИ (Шымкент) и ЗКГУ имени М. Утемисова (Уральск) записали на свой счет по победе и по ничьей. Все три вышеперечисленных коллектива оказались в плей-офф, а ГМУ (Семей) покинул турнир.

В квартете Е первое место с 9 очками заняли студенты КазНУ. По 4 балла оказалось в копилке у ГУ имени Шакарима (Семей) и ТИГУ (Тараз). Все три коллектива завоевали право выступать в плей-офф.

Примечательно, что в трех квартетах из шести первые строчки принадлежат алматинским командам - МУИТу, ЕТУ и “Каспийскому университету”. Всего же в плей-офф вышли шесть южностоличных коллективов.

В среду вечером состоялась жеребьевка плей-офф, а в четверг прошли сами матчи 1/8 финала.

Первыми на площадку “Алматы-Арены” вышли студенты КарГУ (Караганда) и ЮКГПИ (Шымкент). Карагандинцы победили со счетом 4:2.

В следующем матче плей-офф вновь сильнее оказались студенты из Караганды. Команда КЭУ не оставила шансов ТарГПИ (Тараз) - 5:0.

Прошлогодний победитель - НСЛ МУИТ - также не встретил особого сопротивления со стороны соперника, разгромив ТИГУ (Тараз) со счетом 8:1.



P.S. Вот как завершились остальные поединки плей-офф: ЕТУ (Алматы) - Нархоз (Алматы) - 4:2;

КазНМУ имени Асфендиярова (Алматы) - ТарГУ (Тараз) - 4:3; ЖГУ (Талдыкорган) - ЮКПУ (Шымкент) - 5:1; ЗКГУ имени Утемисова (Уральск) - КазНУ имени Аль-Фараби (Алматы) - 3:4.

Команда “Каспийского университета” в 1/8 финала встречалась с ГУ имени Шакарима (Семей), который в группе Е занял второе место. Это был заключительный матч игрового дня и этой стадии.

Уже в первом тайме “каспийцы” отправили в ворота семейцев три мяча. Во второй половине встречи соперник попытался переломить ход в игре. Но все, чего удалось добиться семейцам, - это лишь провести два мяча. В итоге команда “Каспийского университета” победила со счетом 5:2 и вышла в четвертьфинал!



Расписание четвертьфиналов. 17 ноября.

13.00. КарГУ (Караганда) - “Каспийский университет”.

14.10. КЭУ (Караганда) - КазНУ имени Аль-Фараби (Алматы).

15.20. МУИТ (Алматы) - ЮКПУ (Шымкент).

16.30. ЕТУ (Алматы) - КазНМУ имени Асфендиярова (Алматы).



Фото Талгата Галимова