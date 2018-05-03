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“Каспийский университет“ - чемпион НСЛ! Спорт

Серик Ибраев
Команда “Каспийский университет” стала победителем финального этапа Национальной студенческой лиги (НСЛ) по футзалу, который проходил с 10 по 19 ноября на площадке “Алматы Арены”. В финале каспийцы одолели КЭУ (Караганда) со счетом 6:4 и впервые поднялись на высшую ступеньку пьедестала почета НСЛ.
За девять дней финального этапа дружина “Каспийского университета” сыграла семь матчей и во всех выиграла. И ни один из них не был проходным. Все поединки с участием каспийцев оказались сложными, напряженными. Например, в полуфинале каспийцы вырвали победу у команды МУИТ (Алматы) лишь в послематчевых пенальти. Кстати, МУИТ - прошлогодний победитель НСЛ. Таким образом, “каспийцы” взяли реванш.

К своему первому чемпионству “Каспийский университет” шел долго и упорно. Два года назад каспийцы впервые выступали в финальном этапе НСЛ и были очень близки к успеху. “Каспий” очень уверенно вышел в полуфинал и выглядел фаворитом соревнования. Однако в полуфинале каспийцев остановил шымкентский “Достык”, представлявший Казахстанский университет дружбы народов. К слову, “Достык” оказался победителем того розыгрыша НСЛ. В матче за бронзу “Каспийский университет” одержал волевую победу над “Арланом” (Казахский национальный университет имени аль-Фараби) со счетом 4:3.
В прошлогоднем розыгрыше НСЛ каспийцам на стадии плей-офф вновь преградил путь будущий победитель - МУИТ (Алматы). Забегая вперед, скажем, что каспийцам в этом году удалось взять реванш у МУИТа, победив “айтишников” как в региональном, так и финальном этапах.

 

 

В “Каспийском университете” к спорту отношение трепетное. Особенно к футзалу. Об этом говорит не только высокий класс команды, но и множество болельщиков, которые поддерживают свою команду на всех соревнованиях.
Вот и на этот раз на “Алматы Арене” студентов Каспийского общественного университета было слышно лучше всех. Так называемый 12-й игрок “Каспийского университета” был, как всегда, на высоте.
Но вернемся к тому сложному тернистому пути, который преодолели игроки “Каспийского университета”.
Как известно, финальному турниру предшествовал региональный раунд. Он проходил в два этапа - весной и осенью. В Алматы в нем выступали 17 команд. “Каспий” блестяще справился с задачей, заняв в нем первое место. К слову, впервые в своей истории. Осеннюю часть региональных соревнований каспийцы провели без поражений.
Первое место в региональном этапе - это, конечно, серьезная заявка на общий успех. Однако конкуренция в финальном этапе была очень высокая. 24 дружины со всей республики собрались в Алматы, чтобы поспорить за звание лучшей команды.
И вновь жребий не благоволил каспийцам. Дружина “Каспийского университета” попала в группу F вместе с “Тураном-Астана” (Астана), ЮКПУ (Шымкент) и КГУ имени Есенова (Актау). Все четыре коллектива из этого квартета являются победителями региональных соревнований. Так что борьба за выход из группы ожидалась упорной.

 

 

В стартовом матче “Каспийский университет” встречался с ЮКПУ. Игра шла как на качелях. По ходу поединка шымкентцы выигрывали, но в итоге каспийцы проявили характер и дожали соперника, победив со счетом 4:2.
Второй матч тоже не стал легкой прогулкой, хотя встреча с аутсайдером группы не сулила сложностей. Но актаусцы дали каспийцам бой, уступив с минимальным счетом 2:3.
В третьем поединке в группе со столичным “Тураном-Астана” “Каспийский университет” снова победил соперника с минимальным счетом 4:3.
В 1/8 финала “Каспийский университет” встречался с ГУ имени Шакарима (Семей), который в группе Е занял второе место. Уже в первом тайме каспийцы отправили в ворота семейцев три мяча. Во второй половине встречи соперник попытался переломить ход в игре. Но все, чего удалось добиться семейцам, - это лишь провести два мяча. В итоге команда “Каспийского университета” победила со счетом 5:2 и вышла в четвертьфинал!
В 1/4 финала каспийцы не оставили шансов КарГУ (Караганда). 5:1 - убедительная победа “Каспийского университета” (Алматы) над карагандинцами.
В полуфинале “Каспий” ждал очень грозный соперник - МУИТ. В региональных соревнованиях НСЛ каспийцы сумели взять реванш за прошлогоднее поражение, но в полуфинале ожидалась совсем другая игра.
По ходу поединка “Каспийский университет” вел со счетом 3:1, но не сумел удержать преимущество. В итоге основное время матча завершилось вничью - 3:3, и судьба путевки в финал решалась в серии послематчевых пенальти. В футбольной лотерее удача сопутствовала каспийцам, которые по пенальти одолели соперника со счетом 3:1! Впереди их ждал финал!
В другом полуфинале КЭУ (Караганда) оказалась сильнее ЕТУ (Алматы) со счетом 3:1.
19 ноября на “Алматы Арене” собралось примерно четыре тысячи зрителей. Команду КЭУ из Караганды трибуны поддерживали так же шумно, как и каспийцев. Можно сказать, среди болельщиков тоже шла своя игра.
КЭУ из Караганды - опытная команда, в которой выступают очень сильные игроки, прошедшие знаменитую школу “Тулпара”. Отметим вратаря КЭУ, который играет в стиле Игиты. Часто подключается к атакам и не стесняется бить по воротам.

 

 

Отметим также характер студентов КЭУ. В первом тайме карагандинцы дважды сумели отыграться. А когда в самом начале второй двадцатиминутки каспийцы забили два гола, соперник никак не хотел сдаваться. И даже при счете 6:2 в пользу “Каспия” карагандинцы упорно шли вперед. Но все, что им удалось, - это отыграть два мяча. В итоге 6:4 - красивая победа “Каспийского университета”!
- Нервная получилась игра. Соперник не сдавался до последнего. А выиграли в первую очередь за счет дисциплины, самоотдачи и желания, - говорит тренер “Каспийского университета” Марат Жунисбеков. - Каждый из игроков понимал, что на кону звание чемпионов республики.
- Показалось, что ваша команда, действуя вторым номером, сознательно отдала инициативу карагандинцам.
- КЭУ, можно сказать, - профессиональная команда, составленная из игроков, прошедших школу “Тулпара”. Ребята из Караганды очень сыгранные, техничные, могут подержать мяч. Вратарь у них часто подключается к атакам, и чтобы не давать им разыграть пятого лишнего, нам приходилось встречать соперника на своей половине площадки.
- Что произошло в перерыве, после которого каспийцы в течение полутора минут забили два мяча?
- Поговорили, поддержали друг друга. Объяснили ребятам, что все у них получается. И только вышли на площадку, как Алишер Есимханов забил ударом головой третий гол, а спустя минуту отличился Алмаз Дилдабеков.

 

 

- При счете 6:2 были уверены в победе?
- В футзале за минуту можно пропустить несколько мячей. Тем более играли по чистому времени. Нельзя было терять концентрацию. Но в какие-то моменты что-то не получалось, и мы пропустили два мяча. Тем не менее выиграли, показав красивый зрелищный футзал.
- Кого отметите в команде персонально?
 - Никого не хочу выделять. Невозможно в каждом матче играть на высоком уровне. У каждого где-то наблюдался спад. В целом же все ребята выложились на триста процентов. Как выразился руководитель команды Валихан Булатович, команда оттанцевала на полную катушку. И голы в финале мы забили красивые. Чего стоит первый мяч Бакбергена Коптулеова ударом через себя.

- Какие ощущения у победителя Национальной студенческой лиги?
- Как в сказке. Наша мечта сбылась. Мы к этому успеху шли долго. Много работали, много пролито пота на тренировках и матчах. Более двадцати матчей мы сыграли без поражений!
В финальном этапе все игры оказались сложными. Попадались нам и чемпионы, и победители региональных соревнований. Отдохнуть, выдохнуть времени не было. Ребята пластались на площадке каждую игру.
- Возникали ли опасения перед финалом, что ребятам не хватит физических сил на решающую игру?
- Да, возникали. Накопилась усталость. Но ребята делали все возможное, чтобы восстановиться к этой игре. Отмечу самодисциплину наших игроков, которые думали только о турнире, только о победе.
- В полуфинале “Каспийский университет” вел в счете 3:1, но в итоге дело дошло до пенальти.
 - Где-то у нас не пошла игра, а соперник, наоборот, провел два быстрых гола. Мы не хотели футбольной лотереи, а потому засуетились. Но в итоге футбольный бог оказался на нашей стороне.

 

 

- Какая атмосфера царила в раздевалке после финала?
- Как в большой праздник. Все поздравляли друг друга. У нас в команде братская атмосфера. Мы всегда едины и в раздевалке, и на площадке. С каждым матчем становились сплоченнее. У нас командный дух. После каждой игры мы разбирали ошибки и при этом поддерживали друг друга.
- Мы стали чемпионами за счет дисциплины, характера и командного духа, - подытожил тренер “Каспийского университета” Марат Жунисбеков. - Особая благодарность руководителю команды Валихану Булатовичу Кошумбаеву, который был с нами на протяжении всего турнира и придавал нам уверенность в своих силах.

Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 6769 раз Просмотров: 6769 опубликовал: Ruslan 21 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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