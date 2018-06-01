Серик Ибраев

В ночь с воскресенья на понедельник в испанском городке Торрехон-де-Ардос алматинский футзальный клуб “Кайрат” проиграл в решающем матче Элитного раунда Кубка УЕФА “Интеру” (Испания) со счетом 3:5 и оказался за бортом Финала четырех.

Игра получилась не только зрелищной, качественной, но и очень нервной. По ходу матча удалили президента МФК “Кайрат” Кайрата Оразбекова, наставника алматинцев Какау и нашего вратаря Игиту.

- Если бы судья отработал нормально, мы бы точно победили, - заявил в интервью клубному сайту главный тренер “Кайрата” Какау



Еще до старта Элитного раунда было понятно, что в группе D путевку разыграют алматинский “Кайрат” и четырехкратный обладатель Кубка УЕФА испанский “Интер”. При всем уважении к остальным соперникам - дебютанту Кубка УЕФА португальской “Браге” и румынской “Деве”, уровень этих команд на порядок ниже казахстанского и испанского клубов.

В первом туре “Кайрат” победил “Деву” со счетом 5:2, а “Интер” нокаутировал “Брагу” - 7:0. Во втором раунде алматинцы обыграли португальцев 4:1, а “Интер” неожиданно столкнулся с отчаянным сопротивлением “Девы”. Тем не менее хозяева площадки победили соперника, хотя и минимально - 2:1. Однако этого хватило “Интеру”, чтобы оказаться на полшага впереди “Кайрата”. Перед очной встречей разница забитых и пропущенных мячей у испанцев была +8, а у казахстанской команды + 6. Таким образом, “Кайрат” поставили перед необходимостью в обязательном порядке выигрывать у хозяев турнира.

Встреча началась без разведки, и уже к 9-й минуте соперники провели друг другу по два мяча. Причем гости все время оказывались в роли отыгрывающейся стороны.

На перерыв соперники ушли при счете 3:2 в пользу “Интера” благодаря мощному удару издали лучшего игрока мира 2010, 2014 и 2015 годов Рикардинью.

Едва стартовала вторая половина, кайратовцы отыгрались в третий раз за вечер, и второй раз усилиями Лео. После этого активнее смотрелись подопечные Какау, а страсти на площадке и вокруг нее стали накаляться. Возмущение у игроков и руководства алматинского клуба вызвали неоднозначные судейские решения. Каждое спорное нарушение правил трактовалось в пользу хозяев поля. Дошло до того, что из зала удалили вначале президента “Кайрата” Кайрата Оразбекова, а затем и наставника алматинцев Какау.

А в одном из эпизодов рефери сначала засчитали, а потом, посовещавшись, отменили гол испанцев, забитый ими после резкого ввода мяча из аута в ситуации, когда вводить должны были кайратовцы.

Ключевым же моментом встречи стало удаление Игиты на 34-й минуте за вторую желтую карточку. После этого испанцы оказались в большинстве и практически сразу же забили - 4:3.

Алматинцы побежали вперед, задействовав вратаря Дуду в качестве пятого полевого игрока, но испанцы очень грамотно оборонялись и несколько раз могли увеличить счет. Вдобавок соперник заработал два 10-метровых. Первый Рикардинью не реализовал - мяч попал в перекладину. А во втором, уже на исходе матча, Гадейо был точен. 5:3 в пользу хозяев площадки, и “Кайрат” во второй раз за три последних сезона оказался за бортом Финала четырех.

Помимо “Интера” в Финал четырех, который состоится в апреле будущего года, вышли “Барселона” (группа А), лиссабонский “Спортинг” (группа В), а также венгерский “Дьер” (группа С). Главный тренер алматинского “Кайрата” Какау: “Прежде всего поздравляю своих игроков. “Интер” - это более опытная команда, более титулованная. При счете 3:4 у нас было достаточно моментов. В первом тайме мы допустили ошибки, пропустили три гола, два из которых с рикошетом. Но мои игроки - герои. Не знаю, почему судья решил меня удалить. Во время этого эпизода все были на площадке, не только я. “Интер” - отличная команда, но, я думаю, зрители увидели, что в Казахстане есть футзал, есть такой сильный клуб, как “Кайрат”. Я извиняюсь перед нашими болельщиками, перед нашим президентом. Если бы судья отработал нормально, мы бы точно победили”.

Игрок “Кайрата” Алешандре: “Арбитры действительно помогли “Интеру”, они принимали сомнительные решения. Например, был фол Гадейи, это красная карточка, или хотя бы просто желтая карточка, но свисток промолчал. Однако следом Лео совершает точно такой же фол, и ему показывают желтую! Это выбило нас из игры. Сложно выйти вперед, когда такое происходит”.

Капитан “Кайрата” Динмухамбет Сулейменов: “Игра получилась очень тяжелой. “Интер” - хорошая команда, но они могли победить и без помощи судей, которые принимали неоднозначные решения. Удаления для меня вообще непонятные. Это полностью сломало темп матча”. Кубок УЕФА-2017/18. Элитный раунд. Группа D. 26 ноября

“Кайрат” (Казахстан) - “Интер” (Испания) - 3:5 (2:3)

Голы: Ортис 2 (0:1), Алешандре 4 (1:1), Элисандро 6 (1:2), Лео 8 (2:2), Рикардинью 16 (2:3), Лео 21 (3:3), Гадейя 34 (3:4), Гадейя 10-метровый 39 (3:5).

Нереализованный 10-метровый: Рикардинью 36 (штанга).

“Кайрат” (Алматы): Игита, Дуду - Тайнан, Сулейменов (к), Лео, Дуглас, Жаманкулов, Даниэл, Першин, Алешандре, Дрот, Тайеби, Эдуарду, Есенаманов.

“Интер” (Торрехон-де-Ардос): Хесус Эрреро, Денис - Ортис (к), Пола, Рикардинью, Гадейя, Бебе, Шираиши, Солано, Бруно Таффи, Рафаэль, Элисандро, Сержинью.

Предупреждены: Ортис 11, Тайнан 22, Игита 23, Лео 30, Дрот 31, Дуглас 32, Алешандре 39

Удален: Игита 34.

Судьи: Томич (Хорватия), Галанте (Италия). Торрехон-де-Ардос. “Пабельон Хорхе Гарбахоса”.