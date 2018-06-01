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Нужна победа в Праге Спорт

Серик Ибраев
В минувший четверг футбольный клуб “Астана” в своем последнем домашнем матче сезона уступил в интересном, захватывающем поединке испанскому “Вильярреалу” со счетом 2:3. Таким образом, испанцы обеспечили себе первое место в группе А Лиги Европы, а вместе с ним и путевку в плей-офф.
Астанчане же после поражения от “Желтой субмарины” уступили вторую строчку в таблице чешской “Славии”, которая в гостях обыграла тель-авивский “Маккаби” 2:0. И теперь “Астане”, чтобы выйти в весеннюю стадию турнира, в последнем туре 7 декабря в Праге нужна только победа

Эта игра вызвала большой интерес в Казахстане. На “Астана Арене” собрались 29 800 человек, что является рекордом сезона посещаемости в Казахстане. Конечно, испанцы были в этой игре фаворитами. Напомним, что именно “Вильярреал” нанес самое крупное и самое последнее домашнее поражение “Астане” в еврокубках. Дело было в 2014 году, и тогда столичный клуб без всяких шансов проиграл “Желтой субмарине” со счетом 0:3. После этого подопечные Станимира Стойлова не проигрывали дома в 17 еврокубковых матчах подряд. Очень интересно было увидеть, насколько за эти три года повысил свой уровень казахстанский чемпион.

 

 

Матч начался с острых атак гостей, которые уже в дебюте матча несколько раз могли поразить ворота “Астаны”. Но счет открыли хозяева. Патрик Твумаси поборолся за мяч перед штрафной и скинул его Жуниору Кабананге, который эффектным крученым ударом под перекладину оставил не у дел вратаря “Вильярреала”.
“Желтая субмарина” продолжала оказывать давление на ворота Ненада Эрича, и гости еще до перерыва сравняли счет. А все началось с того, что Мариано Барбоса спас свою команду после опасного удара Твумаси. “Астана” неудачно исполнила угловой, а “подводники” провели быструю контратаку, которую точным ударом завершил Раба.
Во втором тайме хозяева начали играть на удержание счета и за это поплатились. Правда, не сразу. Ключевым моментом в игре стал выход на поле лучшего бомбардира “Вильярреала” Седрика Бакамбю, признанного лучшим игроком Ла Лиги в октябре.
Французский форвард спустя семь минут вывел свою команду вперед, а на 83-й минуте оформил дубль. Казалось бы, игра уже сделана, но Патрик Твумаси на 88-й минуте восстановил интригу, забив второй мяч в ворота гостей.
На исходе матча “Астана” бросилась на штурм ворот соперника, однако Кабананга упустил хороший шанс спасти игру.
В итоге 2:3, и столичный клуб прерывает свою беспроигрышную серию из 17 поединков.
- Интересный матч. Наша футбольная сказка без поражений закончилась. Сам тот факт, что мы не проигрывали 17 матчей, - это уже хорошее достижение. Нам не хватило динамики в игре. Были ошибки в обороне, несмотря на то, что играли в пять защитников. Не хватило агрессии и динамики, - комментирует наставник “Астаны” Станимир Стойлов. - Самое большое упущение - это настрой и скорость. Вся игра шла без достаточной мотивации. В таких матчах нужно биться намного лучше. У нас не было той свежести, которая нужна.

 

 

В другой игре группы А “Славия” выиграла у “Маккаби” и набрала 8 очков. У “Вильярреала” же оказалось 11 очков, и “подводники”, независимо от результатов последнего тура, обеспечили себе первое место за счет преимущества над чехами в личных встречах. “Астане”, чтобы вновь подняться на второе место, в Праге 7 декабря необходима только победа.
К поединку со “Славией” “Астана” будет готовиться в Чехии, где 29 ноября столичный клуб начнет тренировочный сбор.

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Просмотрено: 6577 раз Просмотров: 6577 опубликовал: Ruslan 28 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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