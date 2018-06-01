Серик Ибраев

В минувшую среду в Алматы состоялась пресс-конференция, посвященная победе казахстанской шахматистки Жансаи Абдумалик в чемпионате мира среди девушек до 20 лет, который проходил с 13 по 25 ноября в итальянском Тарвизио.

Для Абдумалик титул в Тарвизио стал пятым по счету. Ранее она становилась лучшей на планете в младших возрастных категориях.

В Италии казахстанка изначально являлась фаворитом соревнования как спортсменка, имеющая наиболее высокий рейтинг. Набрав 9,5 очка из 11 возможных, 17-летняя Абдумалик в итоге стала недосягаемой для соперниц.

В брифинге принимали участие сама виновница торжества Жансая Абдумалик, ее отец и менеджер Данияр Аширов, исполнительный директор казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко, а также известный актер - любитель шахмат Ануар Нурпеисов



Пресс-конференция проходила в одном из трех алматинских филиалов Академии шахмат имени Жансаи Абдумалик. По словам отца и первого тренера знаменитой казахстанской спортсменки Данияра Аширова, всего в академии обучаются примерно 500 учеников.

Исполнительный директор казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко напомнила, что именно Жансая Абдумалик в 2012 году обратилась к президенту страны с идеей сделать шахматы школьным предметом.

- Мы продолжаем двигаться в этом направлении, уже в 19 средних школах в пилотном режиме ученики обучаются шахматам, - говорит Грищенко, которая отметила, что благодаря таким победам - а в прошлом году чемпионат мира до 20 лет покорился Динаре Садуакасавой - сейчас в Казахстане наблюдается шахматный бум. Что касается Ануара Нурпеисова, то на вопрос одного из журналистов, не планирует ли он написать песню в честь Жансаи, как сделал это несколько лет назад для Геннадия Головкина, известный актер ответил следующее: “Вы сами понимаете, что для исполнения песни необходимо вдохновение. Я думаю, что, как только Жансая станет чемпионкой мира среди женщин, я посвящу ей песню”.

Надо сказать, что брифинг проходил в непринужденной атмосфере, чему способствовали вопросы журналистов не без доли шутки и такие же по форме ответы спикеров. Так, выяснилось, что Жансая уже давно не играет со своим отцом в шахматы.

- Последний раз по-настоящему играли в 2012 или 2013 году, а сейчас, бывает, играем в блиц, но я даю фору по времени. В общем, папа уже не хочет встречаться со мной за доской, - улыбается Жансая.

Впрочем, в основном, конечно, на брифинге речь шла о серьезных вещах.

- Каждая партия длилась от 4 до 6 часов, приходилось бороться за каждый ход, все спортсмены против Жансаи выходили как в последний раз, на других досках игры уже заканчивались, а Жансая продолжала бороться, в каждой партии ей приходилось выкладываться от и до, - рассказывает о чемпионате мира в Тревизио Данияр Аширов. - Из 11 соперниц Жансаи девять являются призерами чемпионатов мира, Европы, Азии, шесть из них - чемпионки мира в разных возрастных категориях. Соперничество было серьезное, и Жансая доказала, что она сильнее всех. Несмотря на то, что шесть партий она играла черным цветом.

- Ключевыми были две последние партии, в которых я играла с чемпионками мира, - говорит Жансая Абдумалик. - В 10-м, предпоследнем туре встречалась со Ставрулой Цолакиди из Греции, женским международным гроссмейстером. В тот момент я опережала соперниц только на пол-очка, и если бы сделала ничью, то “хвост” начал бы меня догонять. В результате выложилась и победила.

В последнем туре играла с Дженнифер Ю из США. Меня устраивала ничья, но я хотела выиграть и поэтому выбрала боевой дебют. Мне удалось перехватить инициативу, позиция была хорошей, и я аккуратно, потихонечку, перекатала ее (улыбается). - Имея такое заметное преимущество на старте, как удалось настроиться на последние игры? По ходу соревнования вы проиграли россиянке Анастасии Парамзиной, занявшей второе место...

- Проиграла не специально (улыбается). Я играла черными, у нас получилась итальянская партия. В дебюте сыграла очень резко, чем воспользовалась соперница. Надо было защищаться. Пока я пыталась выкрутиться в миттельшпиле, попала в цейтнот и допустила ошибку, оказавшуюся решающей.

Я имела самый высокий рейтинг в чемпионате, и приходилось в каждой партии это доказывать. Соперницы пытались отобрать у меня хотя бы пол-очка. Для них это важно было в плане рейтинга. К чемпионату готовилась на протяжении этого года, была уверена в своих силах и настраивалась показать хорошую солидную игру. Я знала, что если так получится, то я буду сильнее всех на голову, на каждую партию выходила собранно, спокойно, старалась не волноваться. Ну а если волновалась, то помогал папа, который поддерживал меня.

- В уходящем году чемпионат мира в Тарвизио являлся для вас самым важным?

- В 2015 году я упустила такую возможность, хотя лидировала в чемпионате мира до 20 лет. В конце турнира подвела физическая подготовка. В последней решающей партии имела выгодную позицию, но на 7-м часу партии упустила выигрыш и сыграла вничью. Золото уплыло, и я пообещала себе, что должна выиграть этот чемпионат. В 2016 году я пропустила соревнование, а в 2017 году в Тарвизио добилась успеха. Теперь у меня полный комплект медалей чемпионатов мира до 20 лет - бронза, серебро и золото.

- Какой турнир в следующем году станет для вас основным?

- Соревновательный год еще не закончился. Сейчас готовлюсь к чемпионату мира среди женщин по блицу и рапиду, который стартует в конце декабря в Эль-Рияде (Саудовская Аравия). Планирую побороться за медаль. А в 2018 году планирую сыграть на чемпионате мира среди женщин по нокаут-системе. Как раз пришло мое время для таких представительных турниров.



Досье “НП”

Жансая Абдумалик - казахстанская шахматистка, пятикратная чемпионка мира среди девушек, мужской международный мастер и гроссмейстер среди женщин.

По итогам 2013 года признана азиатской федерацией ФИДЕ лучшей шахматисткой Азии (до 20 лет). Действующий рейтинг ФИДЕ Жансаи Абдумалик - 2428. Сегодня Жансая занимает 40-ю строчку в мире в рейтинге FIDE Top 100 Women.