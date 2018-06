Серик Ибраев

Сегодня, 5 декабря, в швейцарской Лозанне состоится заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). Главный и единственный вопрос касается участия России в Олимпийских играх-2018 в корейском Пхенчхане.

Вариантов несколько, вплоть до отстранения российской сборной от Олимпиады. Какое решение примут члены МОК? Чем грозит мировому олимпийскому движению отсутствие одного из лидеров? И как отразится все это на казахстанском спорте?



К российскому спорту ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) подбиралось на протяжении как минимум четырех последних лет. Речь идет о полномасштабной операции, которая была бы просто невозможна без участия западных спецслужб. Чего только стоит побег в Америку экс-главы Российской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, на показаниях которого и основаны обвинения ВАДА и его комиссий.

Началась эта операция, очевидно, после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, по итогам которой сборная России завоевала 33 награды (13 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых) и заняла первое общекомандное место. И так совпало (или нет) - после известных событий на Украине, случившихся в то же время.

Удары по российскому спорту сыпались один за другим и наносились также по представителям летних видов спорта. Так, например, сборную России по легкой атлетике допустили к летнему чемпионату мира-2016 лишь под нейтральным флагом. А паралимпийская российская команда была дисквалифицирована Международным паралимпийским комитетом и не имела права принять участие в летних Играх в Рио-де-Жанейро.

Наиболее же тяжелый урон понесли зимники. Сообщения о дисквалификациях российских спортсменов превратились в рутинные новости. Причем во многих случаях речь идет о пожизненном отстранении от Олимпийских игр знаменитых титулованных атлетов. Самое печальное, что в основном россиян дисквалифицируют не собственно за положительные допинг-пробы, а за то, что на пробирках с анализами обнаружены царапины. Мол, их подменили. В итоге Россия уже опустилась с первого места командного зачета в Сочи на четвертое.

Но это только цветочки. Россию ждут куда более суровые санкции. Как известно, ВАДА требовало от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) публично признать выводы так называемой независимой комиссии Ричарда Макларена о существовании “государственной системы допинга”.

Однако комиссия Макларена основывалась только на показаниях Григория Родченкова, который уже больше года проживает в США. Понятно, что Россия отказалась от такого предложения.

Григорий Родченков во всей этой истории - самое главное лицо. Со слов бывшего главы антидопинговой лаборатории были сняты фильмы, не говоря уже о его интервью западным пишущим изданиям. В них он рассказывает о якобы государственной поддержке допинга в российском спорте.

The New York Times недавно дошла до того, что в начале ноября опубликовала записи из дневников Родченкова.

Трудно представить, чтобы чиновник, занимавший столь ответственный пост, описывал, например, телефонный разговор с министром спорта в ежедневнике или полученные от вышестоящего начальства приказы. Да и всплыли в прессе дневники Родченкова почему-то только сейчас, как раз перед заседанием исполкома. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять истинную природу этих “дневников”.



Возможные санкции

и другие варианты

В той же The New York Times, которая, кстати, очень активно использует показания Родченкова в своих материалах, в ноябре была опубликована статья, посвященная возможным санкциям в отношении России.

Их спектр широк: от крупного денежного штрафа до полного отстранения российской команды от Олимпийских игр-2018. По версии издания, возможны и другие варианты. Например, российских спортсменов могут не допустить к церемонии открытия Игр и исключить из всех церемоний награждения.

Также рассматривается выступление России в Пхенчхане под нейтральным флагом. Тот же Ричард Макларен призвал МОК применить к России так называемые коллективные санкции. То есть не допустить всех российских атлетов к Олимпиаде 2018 года.

Между тем глава Олимпийского комитета России Александр Жуков ранее заявлял, что россияне на Олимпиаде в Пхенчхане не будут выступать под нейтральным флагом. А президент России Владимир Путин сказал, что допуск России до участия в турнире под нейтральным флагом, равно как и полный недопуск, будет “унижением для страны”.

Последние события, а именно массовые дисквалификации российских спортсменов, однозначные выводы дисциплинарной комиссии под руководством Дениса Освальда, которая выносила пожизненные вердикты российским атлетам, а также прошлогодний и недавний доклады Макларена, говорят о том, что Россию ждут очень суровые санкции. То есть или полное отстранение России от Игр-2018, или допуск российской команды под нейтральным флагом, что по сути одно и то же.



Каковы последствия

Как известно, сборная Россия является одной из мировых спортивных держав, и ее неучастие в Олимпийских играх в Пхенчхане подорвет интерес зрителей со всего мира к Играм-2018 года. Трудно представить, каким будет хоккейный турнир, который уже пострадал из-за отказа НХЛ отпускать своих игроков в Пхенчхан, без сборной России? Или соревнования по фигурному катанию... Список можно продолжить. Ведь сборная России в Пхенчхане претендовала на попадание в тройку сильнейших неофициального командного зачета.

То есть отсутствие российских спортсменов на Играх-2018 значительно снизит уровень соревнований и их телевизионные рейтинги.

В этом случае пострадают интересы самого МОК. Ведь именно продажа прав на трансляции Игр является основным доходом МОК.

Не секрет, что интерес к Олимпийским играм в последнее десятилетие падает. Об этом говорит и то, что желающих у себя провести Игры все меньше и меньше. Так, хозяевами летних Олимпиад 2024 и 2028 года стали Париж и Лос-Анджелес на безальтернативной основе.



А что же Казахстан?

В нашей стране Олимпийские игры ждут с нетерпением как главный спортивный праздник, фестиваль спорта, на котором свое мастерство покажут лучшие спортсмены мира. Без участия российских атлетов соревнования в Пхенчхане утратят как минимум половину своей привлекательности для казахстанского зрителя.

Кроме того, отстранение российской сборной не может не сказаться и на положении казахстанского спорта в том же МОК. Ведь многие международные вопросы Национальный олимпийский комитет Казахстана решал с помощью или по протекции своих российских коллег, которые были существенно представлены в различных комитетах МОК.

Казахстанский спорт уже пострадал от политики ВАДА. Как известно, практически все звезды тяжелой атлетики из нашей страны были лишены своих олимпийских медалей и дисквалифицированы на длительные сроки. Не исключено, что вслед за Россией МОК возьмется и за другие страны, входящие в Евразийский экономический союз.

Самое печальное, что политика МОК идет рука об руку с политикой экономических санкций США в отношении России. Впрочем, такое в истории уже случалось.

Достаточно вспомнить Игры 1980 года в Москве, которые бойкотировали США, ФРГ и Япония. А Олимпиада 1984 года в Лос-Анджелесе прошла без спортсменов СССР, ГДР и других стран.

Сегодня весь мир будет следить за новостями из Лозанны. От решения членов исполкома МОК будет зависеть будущее олимпийского движения. Продолжится ли холодная война в спорте или все-таки здравый смысл возобладает?