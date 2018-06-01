Серик Ибраев

7 декабря в Праге “Астана” проведет заключительный решающий матч группового этапа Лиги Европы. Соперник нашей команды “Славия” занимает в таблице группы А с 8 баллами второе место. “Астана” отстает от пражан на очко, и для того, чтобы выйти в весеннюю стадию еврокубка, казахстанскому клубу нужна только победа. Хозяев поля устроит и ничья



“Астана” в этом сезоне уже побила многие свои достижения. Так, в нынешнем розыгрыше Лиги Европы казахстанская команда обеспечила себе третье место в группе А. В прошлом году столичный клуб финишировал на последней строчке в квартете. Семь баллов - это тоже рекордное количество очков в групповых стадиях. Надо сказать, что эти достижения “Астаны” касаются и всего казахстанского клубного футбола, так как чемпион страны последних четырех лет является самым успешным казахстанским клубом на международной арене.

Как известно, “Астана” третий год подряд выступает в групповых стадиях еврокубков.

В 2015 году это была Лига чемпионов. И тогда подопечные Станимира Стойлова были очень близки к выходу в весеннюю часть Лиги Европы с третьего места в группе Лиги чемпионов. Для этого “Астане” в заключительном туре надо было обыгрывать “Галатасарай” в Стамбуле, но дебютанты групповых стадий еврокубков сумели лишь добыть ничью. На гол Патрика Твумаси на 62-й минуте хозяева поля уже спустя две минуты ответили мячом Сельчука Инана.

В этом сезоне “Астана” впервые одержала гостевую победу в групповой стадии, одолев “Маккаби” со счетом 1:0.

В своем последнем домашнем матче столичный клуб уступил дома “Вильярреалу” - 2:3 и таким образом прервал беспроигрышную домашнюю серию в еврокубках из 17 матчей. ФК “Астана” перед домашним матчем со “Славией” 28 сентября. Верхний ряд. Ненад Эрич, Жуниор Кабананга, Евгений Постников, Иван Маевский, Юрий Логвиненко, Игорь Шитов. Нижний ряд. Марин Томасов, Серикжан Мужиков, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Патрик ТвумасиФК “Астана” перед домашним матчем со “Славией” 28 сентября. Верхний ряд. Ненад Эрич, Жуниор Кабананга, Евгений Постников, Иван Маевский, Юрий Логвиненко, Игорь Шитов. Нижний ряд. Марин Томасов, Серикжан Мужиков, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Патрик Твумаси

Что касается “Славии”, то прошлогодний чемпион Чехии сейчас переживает непростые времена. “Славия” после 14 туров занимает 3-е место с отставанием от лидера “Виктории” (Пльзень) на 14 очков. Понятно, что чемпионство “Славия” уже упустила, а значит, команда сосредоточится на успешном выступлении в Лиге Европы. Так что “Астану” в Праге ждет мотивированный на 120 процентов коллектив. Отметим, что “Славия” не пропустила ни одного гола в трех из четырех домашних матчей этого еврокубкового сезона.

Первая встреча между “Славией” и нашей командой в этом розыгрыше Лиги Европы пришлась на второй тур и завершилась вничью - 1:1. Оба гола были забиты в первом тайме. На 18-й минуте камерунец Майкл Нгадеу-Нгаджуи открыл счет, а на 42-й минуте Марин Томасов его сравнял. В промежутке между двумя голами гости дважды попали в каркас ворот Ненада Эрича.

К решающему матчу в Праге “Астана” готовилась в Чехии, где провела товарищеский матч с клубом второго чешского дивизиона “Викторией Жижков”. Астанчане отпраздновали победу со счетом 3:1. По словам наставника “Астаны” Станимира Стойлова, его подопечные сейчас не в оптимальной форме. Чемпионат Казахстана закончился 5 ноября. После этого астанчане сыграли 23 ноября с “Вильярреалом”. Так что матч с “Викторией Жижков” в отсутствие игровой практики был просто необходим астанчанам.

А вот что сказал в интервью официальному сайту “Астаны” по поводу предстоящего матча в Праге известный казахстанский специалист, защитник “Кайрата” 70-х годов Виктор Катков.

- Я надеюсь, что “Астана” может обыграть “Славию” на ее поле, - говорит Виктор Георгиевич. - Стойлов был недоволен командой в матче с “Вильярреалом”, и об этом он прямо заявил в своем послематчевом интервью. Надеюсь, что и функционально, и тактически, и психологически наша команда будет полностью готова к 7 числу. Абсолютно правильное решение - провести полноценный УТС в Чехии, чтобы адаптироваться и акклиматизироваться под местные условия. Контрольный матч против клуба из Жижкова тоже был полезен.

- Вы смотрели матч “Астана” - “Славия”, который прошел 28 сентября в “Астане”? Какое впечатление произвел чешский клуб на вас?

- Да, матч видел и должен сказать, что пражане - крепкий орешек. Чехи играют очень компактно, перекрывают все зоны. В команде много индивидуально сильных футболистов, и если вы помните, именно “Славия” владела преимуществом в первом тайме того матча. Уровень чехов - хороший европейский клуб с амбициями.

- Чемпионат Чехии в самом разгаре, а “Славия”, один из фаворитов турнира, всего лишь на 3-м месте и, скорее всего, уже не догонит лидера - пльзеньскую “Викторию”, отрыв которой от нашего соперника составляет уже 14 очков! Может быть, “Славия” не так сильна, как ее “малюют” СМИ?

- Соперника нужно воспринимать адекватно. “Славия” еще 2-3 года назад переживала кризис, и вернуть утраченные позиции в чешском футболе ей помогли мощные инвестиции китайских спонсоров. Миллионы евро, пришедшие с Востока, позволили клубу расплатиться по долгам и укрепить состав опытными игроками. Очевидно, что пока пражанам не удается использовать потенциал своего состава, чтобы выиграть чемпионат, но тем не менее со всей уверенностью можно говорить, что “Славия” вернула себе звание одного из лучших клубов Чехии. Поэтому не стоит думать, что раз “Славия” идет в чемпионате лишь третьими, то это не сильный клуб. При этом разрыв в 14 очков от “Виктории” (Пльзень) говорит о том, что “Славия” - не клуб номер один и с ней можно играть. Я уверен, что тренерский штаб Станимира Стойлова по полочкам разложил те встречи, в которых “Славия” недобрала очки. Думаю, что “Астана” и “Славия” примерно равны по классу. Это показал и матч в Астане. Тем интереснее будет соперничество команд 7 декабря.

- Для “Астаны” матч в Праге заключительный, и игроки сидят, что называется, на чемоданах. Что нужно, чтобы настроить команду на последний бой?

- Несмотря на то, что в домашнем матче с “Вильярреалом” “Астана” показала очень качественный футбол, продемонстрировав всей стране, что казахстанский клуб может на равных играть с одной из лучших команд “Ла Лиги”, тем не менее мы уступили. А поражение всегда оставляет определенный след. С момента матча против испанцев прошло уже достаточно времени - наши ребята и отдохнули, восстановившись психологически, и прошли УТС, и сыграли товарищеский матч - все игроки залечили свои повреждения. И сейчас у “Астаны” есть уникальный шанс впервые в истории казахстанского футбола выйти в весеннюю стадию еврокубков. Более фееричной концовки тяжелейшего и длинного сезона трудно придумать! Это и престиж клуба, и личный престиж каждого футболиста! Проблем с настроем, я уверен, у команды Станимира Стойлова не будет. - Практически во всех выездных матчах еврокубков нынешнего сезона “Астана” не играет “первым номером”, предпочитая контригру. Как вы думаете, можно рассчитывать на подобную тактику в Праге и позволит ли она принести нам победу?

- Такая, традиционная для “Астаны” тактика выездных матчей может принести столичному клубу успех. Несмотря на то, что чехов устроит и ничья, я не думаю, что пражане с первых минут будут играть от обороны. “Славия” проповедует свою игру, и я уверен, что хозяева не будут отсиживаться у своих ворот. На мой взгляд, атака “Астаны” сильна, так что можно очень эффективно контратаковать. Поэтому, играя “вторым номером”, но разумно используя свои моменты, можно одержать такую нужную победу.



