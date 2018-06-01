Серик Ибраев

В минувшую среду национальная сборная Казахстана по футзалу завершила выступление в престижном “Турнире четырех наций”, который проходил в иранском Исфахане с 3 по 6 декабря.

Несмотря на то, что казахстанцы в двух поединках из трех не проиграли, наша команда с двумя очками финишировала на последнем, четвертом месте, уступив Азербайджану третью строчку по дополнительным показателям.

Впрочем, результат для бронзового призера чемпионата Европы-2016 - сборной Казахстана - в Иране стоял не на первом месте. Этот турнир с участием вице-чемпионов мира России, бронзового призера Кубка мира-2017, чемпиона Азии Ирана и амбициозного Азербайджана являлся одним из этапов подготовки к стартующему в конце января чемпионату Европы-2018.

Отметим, что в Иране в составе сборной Казахстана помимо проверенных бойцов получила игровое время и перспективная молодежь



На “Турнире четырех наций” сборная Казахстана сыграла без подготовки. Накануне отъезда состоялся очередной тур чемпионата Казахстана по футзалу, после которого наша команда, собранная из игроков “Кайрата”, “Актобе” и “Жетысу”, практически сразу улетела в Иран.

С учетом того, что “Кайрат” в ноябре выступал в элитном раунде Кубка УЕФА, сборная Казахстана играла в Иране на фоне усталости. Видимо, это и стало причиной того, что в двух встречах наша команда пропускала решающие голы в концовках.

В первой встрече иранского форума 3 декабря казахстанцы встречались со сборной России. Эта встреча была своеобразной репетицией перед ЕВРО-2018, в котором Казахстан и Россия оказались в одной группе (плюс Польша).

Матч с вице-чемпионами мира казахстанцы провели в целом на равных. Чингиз Есенаманов на 16-й минуте открыл счет, но россияне еще до перерыва провели два мяча в ворота Игиты. Надо сказать, что один из пропущенных мячей на совести нашего вратаря, допустившего грубую ошибку.

После перерыва сборная Казахстана прибавила в атакующих действиях, и на 26-й минуте Есенаманов восстановил равенство - 2:2. После чего россияне снова вышли вперед, но Лео установил окончательный счет - 3:3.

В другой встрече первого тура азербайджанцы с таким же счетом сыграли с хозяевами площадки иранцами.

4 декабря казахстанцы встречались с Ираном, в составе которого выступает кайратовец Хоссейн Тайеби. Именно Тайеби красивым ударом команды в дебюте матча открыл счет. Однако казахстанцы не стушевались и раз за разом создавали опасные моменты у чужих ворот. И потому гол Дугласа на 14-й минуте не стал неожиданным. До перерыва наша команда несколько раз могла выйти вперед. И после отдыха казахстанцы смотрелись предпочтительнее. Но концовка поединка осталась за хозяевами, которые за секунды до финального гонга пропустили мяч - 1:2.

В другой встрече этого тура россияне одолели азербайджанцев - 4:3. Таким образом, в заключительном туре матч Россия - Иран стал встречей за первое место, игра Казахстан - Азербайджан - за третье, а при определенном раскладе победитель поднимался на вторую позицию.

Как известно, азербайджанцев тренирует экс-наставник сборной Казахстана и бывший тренер “Кайрата” Алесио. Поэтому дуэль соратников Какау и Алесио являлась принципиальной.

В первом тайме Алесио переиграл своего визави. Азербайджанский бразилец Вассура дважды поразил ворота казахстанского бразильца Игиты.

Во втором тайме Лео и дважды Павел Таку отправили в ворота соперника три мяча и сумели вывести нашу команду вперед - 3:2. Однако удержать победу наши не смогли. На 39-й минуте Ванела установил окончательный счет 3:3.

В другой встрече Иран разгромил Россию со счетом 4:0 и занял первое место в турнире. На второй строчке оказалась Россия, третье место на счету Азербайджана. Вот что сказал в интервью сайту КФФ (Казахстанская федерация футбола) голкипер нашей команды Игита:

- Турнир получился ярким и бескомпромиссным. Было заметно, что соперники серьезно готовились к нему. Что касается нашей команды, то мы, как говорится, прибыли с корабля на бал. Буквально накануне стартовой игры с Россией нам довелось сыграть за клубные команды в чемпионате Казахстана. Тем не менее мы довольны как содержанием состоявшихся в Исфахане встреч, так и в целом удовлетворительным результатом большинства сыгранных матчей.

Обиднее всего, что мы не реализовали множество голевых моментов. Странно видеть себя на последнем месте при двух непроигранных встречах. Кроме этого надо отметить, что на результат нашего выступления оказала влияние усталость, накопившаяся к концу года. В некоторых случаях это влечет потерю концентрации и, соответственно, обидные ошибки. Плюс тренерский штаб активно пробовал в деле перспективную молодежь, и она хотя и допускала определенные огрехи, но сыграла вполне достойно. Уверен, навыки, которые они почерпнули, обогатили их мастерство и укрепили уверенность в собственных силах. Не сомневаюсь, что молодежь, как, впрочем, и вся наша команда, будет что есть сил биться за достойный результат в играх чемпионата Европы в Словении.

Состав сборной Казахстана на “Турнире четырех наций” Вратари: Григорий Шамро (“Актобе”), Игита (“Кайрат”). Полевые игроки: Арнольд Кнауб, Даурен Турсагулов, Биржан Оразов (все - “Жетысу”), Серик Жаманкулов, Лео, Динмухамбет Сулейменов, Чингиз Есенаманов, Михаил Першин, Дуглас (все - “Кайрат”), Павел Таку, Альберт Акбаликов, Ринат Турегазин (все - “Актобе”).

“Турнир четырех наций”. Результаты

3 декабря. Россия - Казахстан - 3:3. Голы: Есенаманов 16 (0:1), Лысков 17 (1:1), Ниязов 19 (2:1), Есенаманов 26 (2:2), Абрамов 29 (3:2), Лео 30 (3:3).

Иран - Азербайджан - 3:3.

4 декабря. Иран - Казахстан - 2:1. Голы: Тайеби 4 (1:0), Дуглас 14 (1:1), Исмаилипур 40 (1:2).

Азербайджан - Россия - 3:4.

6 декабря. Азербайджан - Казахстан - 3:3. Голы: Вассура 9 (1:0), Вассура 11 (2:0), Таку 25 (2:1), Лео 32 (2:2), Таку 36 (2:3), Ванела 39 (3:3).

Иран - Россия - 4:0.