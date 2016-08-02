УТКИ И РЫНКИ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НЕФТИ
Подробнее >>>
РЕПОРТАЖ ИЗ ДОЛИНЫ ЦАРЕЙ

ЭКСКЛЮЗИВ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Костя из КГБ Мир

Российский фактор неожиданно приобрел большое значение в американской президентской гонке. Кандидата от республиканцев Дональда Трампа критикуют за то, что он, по мнению оппонентов, слишком тепло отзывался о Владимире Путине. А после того как предположительно русские хакеры взломали почту Демократической партии, у противников Трампа добавилось аргументов - дескать это Кремль пытается помочь “своему” кандидату. Очередной эпизод в развитии этого скандала - известие о том, что глава избирательного штаба миллиардера Пол Манафорт не только работал на свергнутого президента Украины Виктора Януковича, но и сделал в то время своим приближенным предполагаемого сотрудника российской разведки. Чтобы вывести Трампа из-под удара, Манафорту пришлось покинуть его команду. Об этом - сокращенный перевод статьи Politico

 

Когда спецслужбы начали проводить брифинги для Трампа по вопросам национальной безопасности, американскую разведку всерьез обеспокоила тесная связь главы избирательного штаба республиканцев Пола Манафорта с его помощником Константином Килимником, которого подозревают в контактах с российской разведкой. Раньше, когда Манафорт проворачивал свои дела на Украине и поддерживал Януковича, былые связи Килимника с русскими военными рассматривались как преимущество. “В то время нас это не беспокоило, потому что наши интересы совпадали, - рассказывает один из сотрудников Манафорта. - Но в конце концов Янукович ступил на неверный путь, и наши дороги разошлись. Тем не менее Пол, каковы бы ни были его соображения на этот счет, оставил Килимника при себе”.

 

 

Килимник
Килимник - человек невысокого роста, больше известный как Костя или К.К. Он родился в Кривом Роге в 1970 году, посещал военную школу, где научился бегло говорить по-шведски и по-английски вдобавок к русскому и украинскому. В армии он служил переводчиком, а эта работа подразумевает тесные контакты с военной разведкой.
Неясно, правда, сколько Килимнику пришлось отслужить - к моменту краха СССР ему исполнился 21 год. После распада страны Килимник некоторое время жил на деньги от случайных подработок переводчиком, пока наконец в 1995-м его не приняли на работу в московское представительство Международного республиканского института (МРИ) - некоммерческой организации с отделениями по всему миру, взаимодействующей с политическими партиями и кандидатами, чтобы поддержать развитие демократии. К этой миссии в нынешней России относятся с подозрением. (МРИ, возглавляемый Джоном Маккейном, работал в России с 1992 года. Организовывал тренинги для политиков и сотрудников неправительственных организаций. 18 августа 2016-го деятельность МРИ признана нежелательной в России решением Генпрокуратуры РФ. - Прим. “Ленты.ру”).
Своего военного прошлого Килимник от нанимателя не скрывал. На вопрос о том, где он научился бегло говорить по-английски, Килимник ответил: “Благодаря советской военной разведке”. Ему поверили на слово: как позже с сарказмом заметил один из сотрудников МРИ, “мы не стали обращаться в штаб-квартиру ГРУ за рекомендацией”.
Вскоре у тех, кто работал в МРИ, сложилось устойчивое впечатление, что Килимник действительно ранее служил в разведке. Сам он никогда не пытался это опровергать. “Мы звали его просто “Костя из ГРУ”, - объяснил один из тех, кто знал Килимника в то время. - Тогда всем на это было наплевать - мы ничем важным не занимались”.
Бывшие коллеги Килимника по МРИ и по работе у Манафорта описывают его как добродушного парня и отличного лингвиста, не склонного к бахвальству. Идеология его интересовала мало - или он удачно это скрывал. К примеру, он никогда не высказывался резко против демократических реформ в России, но и не был их рьяным приверженцем.
“Он пришел в МРИ ради денег, а не ради идей, - пояснил один из сотрудников института. - Как только он нашел местечко получше, тут же перешел туда”.
Еще будучи сотрудником МРИ, Килимник в 2005 году нашел себе дополнительный доход, став переводчиком в команде Манафорта, работавшей на украинского олигарха Ахметова, ключевого союзника Януковича. “Он всегда был достаточно умен, чтобы держаться поближе к деньгам, а работа на Ахметова означала хорошие барыши”, - утверждает один из бывших приятелей Килимника. Ахметов в то время был озабочен тем, как бы отмыть свою репутацию: новое правительство, пришедшее на смену кабинету Януковича после “оранжевой революции”, пристально интересовалось его бизнесом. Килимника нанял бывший сотрудник МРИ по имени Филип Гриффин, который был знаком с ним по работе в институте.
Когда руководство МРИ узнало, что Килимник подрабатывает на стороне (что было строжайше запрещено), его попросили уволиться. По некоторым данным, его начальство еще до истории с Ахметовым считало, что Килимник настроен чересчур пророссийски.
Как бы то ни было, сотрудникам МРИ настойчиво рекомендовали порвать все контакты с Килимником. “Мне сказали, что общение с ним нежелательно, ему нельзя доверять”, - вспоминает один из них.
Килимник тогда жил в скромной квартире недалеко от аэропорта “Шереметьево” с женой и двумя детьми. Однако вскоре он все чаще стал бывать в Киеве. Его стиль жизни разительно изменился: он посещал вечеринки и фуршеты с участием политиков в киевском отеле “Хаятт”, катался по украинской столице в машинах класса люкс, обзавелся дорогими костюмами. Он некоторым образом подражал роскошной жизни своего босса Пола Манафорта.
Манафорт
67-летний Манафорт помогал еще Джеральду Форду и Рональду Рейгану. За последние тридцать лет он создал себе имидж консультанта для богатых иностранных политиков, которым необходимо очистить репутацию от обвинений в коррупции или нарушении прав человека. В списке его клиентов - основатель ангольской УНИТА Жонаш Савимби, бывшие лидеры Филиппин и Заира - Фердинанд Маркос и Мобуту Сесе Секо. Но все эти контракты были сущей ерундой - как в плане финансового вознаграждения, так и в плане сложности задачи - по сравнению с работой, которую Ахметов предложил Манафорту и его команде: вернуть Януковича во власть.
Бывший начальник “Донецкавтотранса”, еще подростком отсидевший по обвинению в серьезном преступлении, Янукович был общепризнанным символом украинской коррупции. После того как его сторонники сфальсифицировали выборы в 2004 году, на Украине произошла “оранжевая революция”. Повторное голосование Янукович проиграл.
Сперва Манафорт упрямился: он считал, что Януковича уже нельзя вернуть во власть. Но Ахметов переубедил американца. Манафорт и его команда (включая Килимника) изменили имидж Януковича, представив его пламенным лидером, готовым к сотрудничеству с Западом. Под руководством Манафорта Янукович взялся за английский. Выступая на Западной Украине, он обращался к аудитории по-украински, а в восточных регионах предпочитал говорить по-русски. Чтобы обеспечить успех Януковичу, Манафорт использовал многие привычные американцам методы и технологии (например, микротаргетирование), которые до этого на Украине никто не применял.
Эта трансформация была замечена. На “Викиликс” размещено сообщение одного из американских дипломатов. Там говорится: “Партия регионов активно работает над тем, чтобы изменить имидж и превратиться из сборища бандитов в респектабельную политическую партию. Среди тех, кого на деньги Ахметова наняли в качестве консультантов, - фирма Манафорта”.
Одним из ключевых персонажей в этой истории стал Килимник: его навыки переводчика, способного уловить и передать все языковые нюансы, были необходимы Манафорту. “Пол не говорит ни по-русски, ни по-украински, - объясняет один из американцев, помогавших Януковичу. - К.К. ездил с ним на все встречи, Пол с ним очень сблизился и всецело ему доверял”.
В 2009 году Янукович выставил свою кандидатуру на президентские выборы. Киевский офис Манафорта работал на полную. Килимник, которого в свое время наняли в качестве переводчика, теперь координировал ключевые мероприятия кампании. В 2010-м Янукович стал президентом, после чего решил, что с выполнением обещаний можно повременить, и в конце концов развернулся от ЕС к России, приняв из Кремля помощь в размере 15 миллиардов долларов.
“Ни для кого не было секретом, что Килимник служил в советской разведке, - рассказывает один из его тогдашних коллег. - Но руководство смотрело на это сквозь пальцы. И Пол, и Гриффин считали, что все их клиенты жили в свое время в СССР, а сейчас ситуация изменилась: теперь они украинцы и пытаются добиться процветания для своей страны”. Но многих в команде Манафорта прошлое Килимника всерьез беспокоило. К 2011 году Килимник возглавил киевский офис компании и заправлял всеми операциями в отсутствие Манафорта, то есть большую часть времени.
На Украине тем временем нарастало недовольство коррупцией, в которой погряз режим Януковича. Активисты требовали от президента сменить ориентацию на проевропейскую.
Однако Манафорт продолжал работать на Партию регионов, платившую ему, по данным различных источников, миллионы долларов в год. Как свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении Национального антикоррупционного бюро Украины, с 2007 по 2012 год партия Януковича выдала Манафорту 12,7 миллиона долларов наличными, причем эта сумма не фиксировалась в расходных книгах.
А в начале 2014-го случился Майдан. Но это не означало, что деятельность Манафорта и Килимника на Украине завершилась. Они переключились на поддержку “Оппозиционного блока”, которому на выборах в октябре 2014-го удалось завоевать несколько мест в парламенте. По словам самого Манафорта, он перестал заниматься украинскими делами сразу после выборов 2014 года. Однако, по некоторым данным, он и потом не раз летал в Киев, а по сведениям одного из русскоязычных СМИ консультировал оппозиционных политиков до конца 2015 года.
В один прекрасный день “Оппозиционный блок” перестал перечислять деньги фирме Манафорта. По сведениям информированных источников, долг этого политического объединения американской компании достигает нескольких миллионов долларов.
Начались задержки арендной и заработной платы в киевском офисе. Многие винили в произошедшем Килимника: “К.К. питает отвращение к конфликтам. Деньги кончились, и он просто устранился от дел”. Дошло до того, что когда Манафорт приехал в Киев в 2015 году, арендатор подкараулил его в лобби отеля “Хьятт” с требованием наконец отдать долг.
Некоторые из американских внешнеполитических экспертов считают, что с Килимником можно вести дела, и не придают значения его связями с русской разведкой. “Я всегда отдавал себе отчет, что он пару лет работал на советскую разведку, - заявил один из ранее работавших с Манафортом политконсультантов, напомнивший, что в советское время служба в армии была обязательной. - Но все разговоры об этом - полная ерунда”.
Билл Браудер, американский инвестор, которому отказано во въезде в Россию по соображениям национальной безопасности, с этим не согласен. “Нельзя сказать: раньше я работал на русскую разведку и это все в прошлом, - утверждает он. - Это навсегда. Не бывает бывших русских разведчиков”.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 370 раз Просмотров: 370 опубликовал: Ruslan Вчера, 16:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Август 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Август 2016 (164)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (176)
Май 2016 (162)
Апрель 2016 (195)
Март 2016 (153)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390