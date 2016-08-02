Российский фактор неожиданно приобрел большое значение в американской президентской гонке. Кандидата от республиканцев Дональда Трампа критикуют за то, что он, по мнению оппонентов, слишком тепло отзывался о Владимире Путине. А после того как предположительно русские хакеры взломали почту Демократической партии, у противников Трампа добавилось аргументов - дескать это Кремль пытается помочь “своему” кандидату. Очередной эпизод в развитии этого скандала - известие о том, что глава избирательного штаба миллиардера Пол Манафорт не только работал на свергнутого президента Украины Виктора Януковича, но и сделал в то время своим приближенным предполагаемого сотрудника российской разведки. Чтобы вывести Трампа из-под удара, Манафорту пришлось покинуть его команду. Об этом - сокращенный перевод статьи Politico Когда спецслужбы начали проводить брифинги для Трампа по вопросам национальной безопасности, американскую разведку всерьез обеспокоила тесная связь главы избирательного штаба республиканцев Пола Манафорта с его помощником Константином Килимником, которого подозревают в контактах с российской разведкой. Раньше, когда Манафорт проворачивал свои дела на Украине и поддерживал Януковича, былые связи Килимника с русскими военными рассматривались как преимущество. “В то время нас это не беспокоило, потому что наши интересы совпадали, - рассказывает один из сотрудников Манафорта. - Но в конце концов Янукович ступил на неверный путь, и наши дороги разошлись. Тем не менее Пол, каковы бы ни были его соображения на этот счет, оставил Килимника при себе”. Килимник

Килимник - человек невысокого роста, больше известный как Костя или К.К. Он родился в Кривом Роге в 1970 году, посещал военную школу, где научился бегло говорить по-шведски и по-английски вдобавок к русскому и украинскому. В армии он служил переводчиком, а эта работа подразумевает тесные контакты с военной разведкой.

Неясно, правда, сколько Килимнику пришлось отслужить - к моменту краха СССР ему исполнился 21 год. После распада страны Килимник некоторое время жил на деньги от случайных подработок переводчиком, пока наконец в 1995-м его не приняли на работу в московское представительство Международного республиканского института (МРИ) - некоммерческой организации с отделениями по всему миру, взаимодействующей с политическими партиями и кандидатами, чтобы поддержать развитие демократии. К этой миссии в нынешней России относятся с подозрением. (МРИ, возглавляемый Джоном Маккейном, работал в России с 1992 года. Организовывал тренинги для политиков и сотрудников неправительственных организаций. 18 августа 2016-го деятельность МРИ признана нежелательной в России решением Генпрокуратуры РФ. - Прим. “Ленты.ру”).

Своего военного прошлого Килимник от нанимателя не скрывал. На вопрос о том, где он научился бегло говорить по-английски, Килимник ответил: “Благодаря советской военной разведке”. Ему поверили на слово: как позже с сарказмом заметил один из сотрудников МРИ, “мы не стали обращаться в штаб-квартиру ГРУ за рекомендацией”.

Вскоре у тех, кто работал в МРИ, сложилось устойчивое впечатление, что Килимник действительно ранее служил в разведке. Сам он никогда не пытался это опровергать. “Мы звали его просто “Костя из ГРУ”, - объяснил один из тех, кто знал Килимника в то время. - Тогда всем на это было наплевать - мы ничем важным не занимались”.

Бывшие коллеги Килимника по МРИ и по работе у Манафорта описывают его как добродушного парня и отличного лингвиста, не склонного к бахвальству. Идеология его интересовала мало - или он удачно это скрывал. К примеру, он никогда не высказывался резко против демократических реформ в России, но и не был их рьяным приверженцем.

“Он пришел в МРИ ради денег, а не ради идей, - пояснил один из сотрудников института. - Как только он нашел местечко получше, тут же перешел туда”.

Еще будучи сотрудником МРИ, Килимник в 2005 году нашел себе дополнительный доход, став переводчиком в команде Манафорта, работавшей на украинского олигарха Ахметова, ключевого союзника Януковича. “Он всегда был достаточно умен, чтобы держаться поближе к деньгам, а работа на Ахметова означала хорошие барыши”, - утверждает один из бывших приятелей Килимника. Ахметов в то время был озабочен тем, как бы отмыть свою репутацию: новое правительство, пришедшее на смену кабинету Януковича после “оранжевой революции”, пристально интересовалось его бизнесом. Килимника нанял бывший сотрудник МРИ по имени Филип Гриффин, который был знаком с ним по работе в институте.

Когда руководство МРИ узнало, что Килимник подрабатывает на стороне (что было строжайше запрещено), его попросили уволиться. По некоторым данным, его начальство еще до истории с Ахметовым считало, что Килимник настроен чересчур пророссийски.

Как бы то ни было, сотрудникам МРИ настойчиво рекомендовали порвать все контакты с Килимником. “Мне сказали, что общение с ним нежелательно, ему нельзя доверять”, - вспоминает один из них.

Килимник тогда жил в скромной квартире недалеко от аэропорта “Шереметьево” с женой и двумя детьми. Однако вскоре он все чаще стал бывать в Киеве. Его стиль жизни разительно изменился: он посещал вечеринки и фуршеты с участием политиков в киевском отеле “Хаятт”, катался по украинской столице в машинах класса люкс, обзавелся дорогими костюмами. Он некоторым образом подражал роскошной жизни своего босса Пола Манафорта.

Манафорт

67-летний Манафорт помогал еще Джеральду Форду и Рональду Рейгану. За последние тридцать лет он создал себе имидж консультанта для богатых иностранных политиков, которым необходимо очистить репутацию от обвинений в коррупции или нарушении прав человека. В списке его клиентов - основатель ангольской УНИТА Жонаш Савимби, бывшие лидеры Филиппин и Заира - Фердинанд Маркос и Мобуту Сесе Секо. Но все эти контракты были сущей ерундой - как в плане финансового вознаграждения, так и в плане сложности задачи - по сравнению с работой, которую Ахметов предложил Манафорту и его команде: вернуть Януковича во власть.

Бывший начальник “Донецкавтотранса”, еще подростком отсидевший по обвинению в серьезном преступлении, Янукович был общепризнанным символом украинской коррупции. После того как его сторонники сфальсифицировали выборы в 2004 году, на Украине произошла “оранжевая революция”. Повторное голосование Янукович проиграл.

Сперва Манафорт упрямился: он считал, что Януковича уже нельзя вернуть во власть. Но Ахметов переубедил американца. Манафорт и его команда (включая Килимника) изменили имидж Януковича, представив его пламенным лидером, готовым к сотрудничеству с Западом. Под руководством Манафорта Янукович взялся за английский. Выступая на Западной Украине, он обращался к аудитории по-украински, а в восточных регионах предпочитал говорить по-русски. Чтобы обеспечить успех Януковичу, Манафорт использовал многие привычные американцам методы и технологии (например, микротаргетирование), которые до этого на Украине никто не применял.

Эта трансформация была замечена. На “Викиликс” размещено сообщение одного из американских дипломатов. Там говорится: “Партия регионов активно работает над тем, чтобы изменить имидж и превратиться из сборища бандитов в респектабельную политическую партию. Среди тех, кого на деньги Ахметова наняли в качестве консультантов, - фирма Манафорта”.

Одним из ключевых персонажей в этой истории стал Килимник: его навыки переводчика, способного уловить и передать все языковые нюансы, были необходимы Манафорту. “Пол не говорит ни по-русски, ни по-украински, - объясняет один из американцев, помогавших Януковичу. - К.К. ездил с ним на все встречи, Пол с ним очень сблизился и всецело ему доверял”.

В 2009 году Янукович выставил свою кандидатуру на президентские выборы. Киевский офис Манафорта работал на полную. Килимник, которого в свое время наняли в качестве переводчика, теперь координировал ключевые мероприятия кампании. В 2010-м Янукович стал президентом, после чего решил, что с выполнением обещаний можно повременить, и в конце концов развернулся от ЕС к России, приняв из Кремля помощь в размере 15 миллиардов долларов.

“Ни для кого не было секретом, что Килимник служил в советской разведке, - рассказывает один из его тогдашних коллег. - Но руководство смотрело на это сквозь пальцы. И Пол, и Гриффин считали, что все их клиенты жили в свое время в СССР, а сейчас ситуация изменилась: теперь они украинцы и пытаются добиться процветания для своей страны”. Но многих в команде Манафорта прошлое Килимника всерьез беспокоило. К 2011 году Килимник возглавил киевский офис компании и заправлял всеми операциями в отсутствие Манафорта, то есть большую часть времени.

На Украине тем временем нарастало недовольство коррупцией, в которой погряз режим Януковича. Активисты требовали от президента сменить ориентацию на проевропейскую.

Однако Манафорт продолжал работать на Партию регионов, платившую ему, по данным различных источников, миллионы долларов в год. Как свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении Национального антикоррупционного бюро Украины, с 2007 по 2012 год партия Януковича выдала Манафорту 12,7 миллиона долларов наличными, причем эта сумма не фиксировалась в расходных книгах.

А в начале 2014-го случился Майдан. Но это не означало, что деятельность Манафорта и Килимника на Украине завершилась. Они переключились на поддержку “Оппозиционного блока”, которому на выборах в октябре 2014-го удалось завоевать несколько мест в парламенте. По словам самого Манафорта, он перестал заниматься украинскими делами сразу после выборов 2014 года. Однако, по некоторым данным, он и потом не раз летал в Киев, а по сведениям одного из русскоязычных СМИ консультировал оппозиционных политиков до конца 2015 года.

В один прекрасный день “Оппозиционный блок” перестал перечислять деньги фирме Манафорта. По сведениям информированных источников, долг этого политического объединения американской компании достигает нескольких миллионов долларов.

Начались задержки арендной и заработной платы в киевском офисе. Многие винили в произошедшем Килимника: “К.К. питает отвращение к конфликтам. Деньги кончились, и он просто устранился от дел”. Дошло до того, что когда Манафорт приехал в Киев в 2015 году, арендатор подкараулил его в лобби отеля “Хьятт” с требованием наконец отдать долг.

Некоторые из американских внешнеполитических экспертов считают, что с Килимником можно вести дела, и не придают значения его связями с русской разведкой. “Я всегда отдавал себе отчет, что он пару лет работал на советскую разведку, - заявил один из ранее работавших с Манафортом политконсультантов, напомнивший, что в советское время служба в армии была обязательной. - Но все разговоры об этом - полная ерунда”.

Билл Браудер, американский инвестор, которому отказано во въезде в Россию по соображениям национальной безопасности, с этим не согласен. “Нельзя сказать: раньше я работал на русскую разведку и это все в прошлом, - утверждает он. - Это навсегда. Не бывает бывших русских разведчиков”.